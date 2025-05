Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey

Bodrum, Turquie

Nous offrons des villas avec jardins et piscines, dépendances, garages et places de parking.Achèvement - 2024.Installations et équipement dans la maison ClimatisationChauffage au solCuisine intégrée avec cuisinière Franke, four et hotteÉbénisterie de cuisineEmplacement et infrastructure à pr…