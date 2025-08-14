Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.

Meublé appartement d'une chambre (1+1), 55 m2 dans le complexe Kavi Dreams Oba.
Il reste un appartement 1+1 à vendre pour 165,000 EUR.
Le complexe, situé sur une superficie de 11 000 m2, comprend six blocs résidentiels de 4 étages, soit un total de 180 appartements.
Le projet de luxe est situé à Alanya dans le prestigieux Zone Oba, à seulement 3 km du centre-ville et 950 mètres de la mer.
Oba est une zone écologique où notre complexe confortable est situé, entouré de jardins verts, à distance de marche de l'hôpital de la ville et de grands centres commerciaux tels que le métro et Kochtas.
Date d'achèvement: livré en 2023.
Infrastructure:
Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.