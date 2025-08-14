Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.

Meublé appartement d'une chambre (1+1), 55 m2 dans le complexe Kavi Dreams Oba.

Il reste un appartement 1+1 à vendre pour 165,000 EUR.

Le complexe, situé sur une superficie de 11 000 m2, comprend six blocs résidentiels de 4 étages, soit un total de 180 appartements.

Le projet de luxe est situé à Alanya dans le prestigieux Zone Oba, à seulement 3 km du centre-ville et 950 mètres de la mer.

Oba est une zone écologique où notre complexe confortable est situé, entouré de jardins verts, à distance de marche de l'hôpital de la ville et de grands centres commerciaux tels que le métro et Kochtas.

Date d'achèvement: livré en 2023.

Infrastructure:

Gazebos pour la détente et barbecue

Terrain de tennis

Mini golf

Salle de fitness

Piscines extérieures pour adultes et enfants

Piscine intérieure chauffée

Sauna et jacuzzi

Bain turc (hamam)

Douches et vestiaires

Salles de massage

Cinéma

Internet dans la zone commune du projet

Aire de jeux pour enfants

Parking extérieur et intérieur

Groupe électrogène

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.