  Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.

Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.

Oba, Turquie
depuis
$122,968
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
15
ID: 27420
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 14/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Oba

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Meublé appartement d'une chambre (1+1), 55 m2 dans le complexe Kavi Dreams Oba.

Il reste un appartement 1+1 à vendre pour 165,000 EUR.

Le complexe, situé sur une superficie de 11 000 m2, comprend six blocs résidentiels de 4 étages, soit un total de 180 appartements.

Le projet de luxe est situé à Alanya dans le prestigieux Zone Oba, à seulement 3 km du centre-ville et 950 mètres de la mer.

Oba est une zone écologique où notre complexe confortable est situé, entouré de jardins verts, à distance de marche de l'hôpital de la ville et de grands centres commerciaux tels que le métro et Kochtas.

Date d'achèvement: livré en 2023.

Infrastructure:

  • Gazebos pour la détente et barbecue
  • Terrain de tennis
  • Mini golf
  • Salle de fitness
  • Piscines extérieures pour adultes et enfants
  • Piscine intérieure chauffée
  • Sauna et jacuzzi
  • Bain turc (hamam)
  • Douches et vestiaires
  • Salles de massage
  • Cinéma
  • Internet dans la zone commune du projet
  • Aire de jeux pour enfants
  • Parking extérieur et intérieur
  • Groupe électrogène

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Oba, Turquie

USD
Vous regardez
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Oba, Turquie
depuis
$122,968
