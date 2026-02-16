  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Alanya
  4. Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in Konak Seaside Homes complex.

Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in Konak Seaside Homes complex.

Kargicak, Turquie
depuis
$205,386
BTC
2.4430209
ETH
128.0491726
USDT
203 061.5703276
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
12
Laisser une demande
ID: 33353
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Kargıcak

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Deutsch Deutsch
English English
Polski Polski
Русский Русский

Un appartement meublé de deux chambres (2+1) de 120 m2 dans le complexe Konak Seaside Homes.

Konak Bord de mer Homes est un complexe résidentiel de haute qualité avec un excellent service, situé à 90 mètres de la mer dans l'un des meilleurs endroits sur la côte turque – le quartier de Kargicak. Le supermarché Migros et les transports en commun sont à 100 mètres.

Le complexe couvre 8 000 m2 et se compose de six blocs. Belles pelouses vertes et arbres ornementaux ornent tout le complexe.

Un passage piétonnier mène du complexe à une plage privée avec un café.

Infrastructure:

  • Terrains paysagers
  • Deux restaurants
  • Deux grandes piscines extérieures
  • Barre de piscine
  • Piscine pour enfants
  • Parc aquatique
  • Espace barbecue
  • Gazebo
  • Cour de basketball
  • Terrain de tennis
  • Centre SPA
  • Centre de remise en forme
  • Piscine intérieure
  • Bain turc (hammam)
  • Salle à vapeur
  • Sauna
  • Salle du sel
  • Salles de massage
  • Salle de détente
  • Pilates et yoga
  • Billard et tennis de table
  • Chambre des enfants
  • Café Internet
  • Cinéma
  • Sécurité 24/7
  • Stationnement

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.

Localisation sur la carte

Kargicak, Turquie
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$681,668
Complexe résidentiel New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$499,890
Immeuble ANEMONE GARDEN
Oba, Turquie
depuis
$88,203
Complexe résidentiel Ready-to-move-in apartments 1+1, 2+1 and 3+1 in the elite complex Yekta Kingdom Premium.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$175,321
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$218,864
Vous regardez
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in Konak Seaside Homes complex.
Kargicak, Turquie
depuis
$205,386
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Peksimet, Turquie
depuis
$699,147
Nous offrons des villas avec des places de parking.La résidence dispose d'une piscine commune de 220 m2 et d'une plage privée.Installations et équipement dans la maison ClimatisationEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à distance de marche de la plage
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$720,176
Nous offrons différents appartements avec des magasins.La résidence se compose de 4 bâtiments (2 immeubles à bureaux, 1 bloc de appartements, un hôtel) et dispose d'ascenseurs, une terrasse du 10ème étage, travaux collectifszones, un bar sur le toit, un cinéma en plein air, un studio de yoga…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Moonlight Complex
Complexe résidentiel Moonlight Complex
Complexe résidentiel Moonlight Complex
Complexe résidentiel Moonlight Complex
Complexe résidentiel Moonlight Complex
Afficher tout Complexe résidentiel Moonlight Complex
Complexe résidentiel Moonlight Complex
Didim, Turquie
depuis
$112,019
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Appartement en duplex entièrement meublé de 3 chambres à vendre avec cuisine ouverte et 2 salle de bains familiale entièrement équipée, il est situé dans la zone populaire et en développement de la zone Efeler. Les chambres sont spacieuses et lumineuses, avec des tons neutres partout. La pis…
Développeur
Polat Group
Laisser une demande
Realting.com
Aller