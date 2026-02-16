Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in Konak Seaside Homes complex.

Un appartement meublé de deux chambres (2+1) de 120 m2 dans le complexe Konak Seaside Homes.

Konak Bord de mer Homes est un complexe résidentiel de haute qualité avec un excellent service, situé à 90 mètres de la mer dans l'un des meilleurs endroits sur la côte turque – le quartier de Kargicak. Le supermarché Migros et les transports en commun sont à 100 mètres.

Le complexe couvre 8 000 m2 et se compose de six blocs. Belles pelouses vertes et arbres ornementaux ornent tout le complexe.

Un passage piétonnier mène du complexe à une plage privée avec un café.

Infrastructure:

Terrains paysagers

Deux restaurants

Deux grandes piscines extérieures

Barre de piscine

Piscine pour enfants

Parc aquatique

Espace barbecue

Gazebo

Cour de basketball

Terrain de tennis

Centre SPA

Centre de remise en forme

Piscine intérieure

Bain turc (hammam)

Salle à vapeur

Sauna

Salle du sel

Salles de massage

Salle de détente

Pilates et yoga

Billard et tennis de table

Chambre des enfants

Café Internet

Cinéma

Sécurité 24/7

Stationnement

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.