Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in Konak Seaside Homes complex.

Un appartement meublé de deux chambres (2+1) de 120 m2 dans le complexe Konak Seaside Homes.
Konak Bord de mer Homes est un complexe résidentiel de haute qualité avec un excellent service, situé à 90 mètres de la mer dans l'un des meilleurs endroits sur la côte turque – le quartier de Kargicak. Le supermarché Migros et les transports en commun sont à 100 mètres.
Le complexe couvre 8 000 m2 et se compose de six blocs. Belles pelouses vertes et arbres ornementaux ornent tout le complexe.
Un passage piétonnier mène du complexe à une plage privée avec un café.
Infrastructure:
