Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey

Un projet de qualité d'un développeur fiable ! L'entreprise a déjà achevé la construction et réalisé 6 projets. Actuellement, plus de 13 projets sont en construction. Chaque projet achevé augmente la valeur de la ville et répond pleinement aux besoins des clients en logements modernes.

Les caractéristiques complexes:

piscine extérieure

Espace salon

Espace barbecue

Système de sécurité 24 heures sur 24

stationnement

zone verte

centre de fitness

Salle de jeux pour enfants

lobby

jacuzzi

hammam

cinéma

Ébénisterie de cuisine

Double vitrage

Porte en acier

Unité de douche

Installations et équipement dans la maisonAvantages

Plan de paiement

10% d'acompte

60 mois

Emplacement et infrastructure à proximité

Oba est un quartier calme à 3 km du centre d'Alanya. C'est une des zones les plus verdoyantes d'Alanya. Il y a de nombreux parcs avec des fleurs et des arbres, fontaines et jardins ici. Oba est considéré comme une zone de luxe et d'éco-amitié.