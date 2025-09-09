Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the center of Alanya in the Konak City Tower complex for residence permit.

Convient pour un permis de séjour - à Tapu nous pouvons indiquer 200 000 USD.

Appartement meublé d'une chambre (1 + 1), 65 m2.

Un complexe d'appartements de luxe avec sa propre infrastructure est situé dans la partie centrale d'Alanya, à 700 mètres de la plage équipée avec de l'eau propre et claire.

Le projet est construit sur un terrain de 3780 m2. m et se compose de deux blocs de 10 étages, parking souterrain gratuit avec un ascenseur aux appartements est disponible pour les résidents du complexe

Le complexe est situé dans le centre même d'une infrastructure urbaine développée - de nombreux magasins, restaurants et cafés, clubs, installations sportives, etc. sont à distance de marche

Infrastructure:

Territoire avec jardin paysagé

Lobby et service de conciergerie

Ascenseurs modernes

Piscine extérieure avec une section pour enfants et une eau. Diapositives

Espace de loisirs et bar de piscine

Piscine intérieure

Centre de fitness: machines d'exercice, pilates, yoga

Spa centre: bain turc (hammam), sauna, hammam romain, jacuzzi, salles de massage, salle de relaxation

Billard et tennis de table

Aire de jeux pour enfants

Espace barbecue

Internet sans fil

Satellite

Générateur de secours

Parking intérieur

Parking extérieur

Sécurité 24 heures sur 24

Surveillance vidéo 24/7

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.