  4. Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the center of Alanya in the Konak City Tower complex for residence permit.

Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the center of Alanya in the Konak City Tower complex for residence permit.

Alanya, Turquie
depuis
$135,381
;
9
ID: 27949
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Convient pour un permis de séjour - à Tapu nous pouvons indiquer 200 000 USD.

Appartement meublé d'une chambre (1 + 1), 65 m2.

Un complexe d'appartements de luxe avec sa propre infrastructure est situé dans la partie centrale d'Alanya, à 700 mètres de la plage équipée avec de l'eau propre et claire.

Le projet est construit sur un terrain de 3780 m2. m et se compose de deux blocs de 10 étages, parking souterrain gratuit avec un ascenseur aux appartements est disponible pour les résidents du complexe

Le complexe est situé dans le centre même d'une infrastructure urbaine développée - de nombreux magasins, restaurants et cafés, clubs, installations sportives, etc. sont à distance de marche

Infrastructure:

  • Territoire avec jardin paysagé
  • Lobby et service de conciergerie
  • Ascenseurs modernes
  • Piscine extérieure avec une section pour enfants et une eau. Diapositives
  • Espace de loisirs et bar de piscine
  • Piscine intérieure
  • Centre de fitness: machines d'exercice, pilates, yoga
  • Spa centre: bain turc (hammam), sauna, hammam romain, jacuzzi, salles de massage, salle de relaxation
  • Billard et tennis de table
  • Aire de jeux pour enfants
  • Espace barbecue
  • Internet sans fil
  • Satellite
  • Générateur de secours
  • Parking intérieur
  • Parking extérieur
  • Sécurité 24 heures sur 24
  • Surveillance vidéo 24/7

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Alanya, Turquie
Éducation
Soins de santé

