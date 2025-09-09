Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the center of Alanya in the Konak City Tower complex for residence permit.

Convient pour un permis de séjour - à Tapu nous pouvons indiquer 200 000 USD.
Appartement meublé d'une chambre (1 + 1), 65 m2.
Un complexe d'appartements de luxe avec sa propre infrastructure est situé dans la partie centrale d'Alanya, à 700 mètres de la plage équipée avec de l'eau propre et claire.
Le projet est construit sur un terrain de 3780 m2. m et se compose de deux blocs de 10 étages, parking souterrain gratuit avec un ascenseur aux appartements est disponible pour les résidents du complexe
Le complexe est situé dans le centre même d'une infrastructure urbaine développée - de nombreux magasins, restaurants et cafés, clubs, installations sportives, etc. sont à distance de marche
Infrastructure:
