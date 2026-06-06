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Location courte durée penthouses en Turquie

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9 propriétés total trouvé
Contemporary Penthouse Duplex with Scenic Views in Oba, Alanya dans Oba, Turquie
Contemporary Penthouse Duplex with Scenic Views in Oba, Alanya
Oba, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Sol 5/5
Situé dans l'un des quartiers résidentiels les plus désirables d'Alanya, cet élégant apparte…
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Exclusive Coastal Duplex Offering Spacious Living in Central Alanya dans Alanya, Turquie
Exclusive Coastal Duplex Offering Spacious Living in Central Alanya
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Sol 4/4
Découvrez l'équilibre parfait de l'espace, du style et de l'emplacement dans cet appartement…
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Contemporary Coastal Duplex in One of Alanya’s Most Desirable Neighbourhoods dans Alanya, Turquie
Contemporary Coastal Duplex in One of Alanya’s Most Desirable Neighbourhoods
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Sol 9/9
Découvrez la vie méditerranéenne moderne dans cet élégant appartement duplex meublé, idéalem…
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Sophisticated Duplex Apartment in a Prime Beachside Neighbourhood dans Alanya, Turquie
Sophisticated Duplex Apartment in a Prime Beachside Neighbourhood
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Sol 4/4
Situé dans l'un des quartiers résidentiels les plus désirables d'Alanya, cet appartement dup…
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Stylish Duplex Living Moments from the Mediterranean Coast dans Alanya, Turquie
Stylish Duplex Living Moments from the Mediterranean Coast
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Sol 4/4
Vivez le meilleur de Alanya dans cet appartement duplex meublé contemporain, parfaitement si…
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Luxury Duplex Residence Close to Alanya’s Beachfront and City Centre dans Alanya, Turquie
Luxury Duplex Residence Close to Alanya’s Beachfront and City Centre
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Sol 4/4
Situé dans un emplacement central privilégié à quelques instants du littoral méditerranéen, …
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Spacious Coastal Duplex in a Prime Central Alanya Location dans Alanya, Turquie
Spacious Coastal Duplex in a Prime Central Alanya Location
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Sol 4/4
Situé au coeur de Güller Pınarı, l'un des quartiers les plus établis et recherchés d'Alanya,…
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Sophisticated Coastal Duplex Just Steps from Alanya’s Seafront dans Alanya, Turquie
Sophisticated Coastal Duplex Just Steps from Alanya’s Seafront
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Sol 4/4
Niché dans l'un des quartiers centraux les plus désirables d'Alanya, cet élégant appartement…
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Modern Duplex Home Offering Space, Style and Coastal Convenience dans Alanya, Turquie
Modern Duplex Home Offering Space, Style and Coastal Convenience
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Sol 4/4
Cet appartement duplex magnifiquement meublé offre une merveilleuse occasion de profiter de …
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