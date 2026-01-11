  1. Realting.com
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Serenity Residence SPA complex.

Mahmutlar, Turquie
depuis
$174,526
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
11
ID: 33158
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1284
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 11/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Mahmutlar

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Résidence Serenity Mahmutlar. Alanya.
Appartement meublé de deux chambres (2+1) de 90 m2.

Aménagement de l'appartement:

  • cuisine-séjour
  • deux chambres
  • deux salles de bains
  • Balcon vitré

Le chauffage au sol est installé dans toutes les chambres, y compris les salles de bains.

Le complexe résidentiel Serenity Residence est construit sur un site de 10 000 m2, situé sur la rue Ataturk, à 550 mètres de la mer, et se compose de deux bâtiments de 14 étages.

Une caractéristique spéciale du complexe résidentiel est sa plage privée avec chaises longues, parasols et un café.

Cet appartement est idéal pour les vacances et la résidence permanente, ainsi que pour les revenus de location.

Des appartements meublés d'une chambre (1+1) sont également disponibles à partir de 97 000 EUR.

Excellent emplacement:

  • 550 mètres vers la mer
  • 250 mètres au centre-ville
  • 50 mètres au supermarché
  • 28 km de l'aéroport d'Alanya
  • Restaurants, transports en commun, hôpitaux, écoles et jardins d'enfants sont à distance de marche

Équipements:

  • Plage privée
  • Spa
  • Spa VIP
  • Spa pour femmes
  • Centre de remise en forme
  • Piscines intérieures et extérieures
  • Zones de bain de soleil
  • Jacuzzi
  • Zone de détente
  • Restaurant
  • Aires de jeux pour enfants
  • Domaine sportif multifonctionnel
  • Cinéma
  • Chambre des enfants
  • Chambre d'hôtes
  • Chambre d'hôtes
  • Bibliothèque, salon d'affaires
  • Bureau du médecin
  • Salle de jeux
  • Nettoyage à sec
  • Salon de beauté
  • Salle de massage
  • Salle de réunion
  • Stationnement
  • Ascenseur
  • Aménagement paysager sur mesure
  • Barre de foudre
  • Magasiner

Pour en savoir plus Pour ce projet, veuillez nous appeler/écrire.

Localisation sur la carte

Mahmutlar, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

