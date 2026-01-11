Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Serenity Residence SPA complex.

Résidence Serenity Mahmutlar. Alanya.

Appartement meublé de deux chambres (2+1) de 90 m2.

Aménagement de l'appartement:

cuisine-séjour

deux chambres

deux salles de bains

Balcon vitré

Le chauffage au sol est installé dans toutes les chambres, y compris les salles de bains.

Le complexe résidentiel Serenity Residence est construit sur un site de 10 000 m2, situé sur la rue Ataturk, à 550 mètres de la mer, et se compose de deux bâtiments de 14 étages.

Une caractéristique spéciale du complexe résidentiel est sa plage privée avec chaises longues, parasols et un café.

Cet appartement est idéal pour les vacances et la résidence permanente, ainsi que pour les revenus de location.

Des appartements meublés d'une chambre (1+1) sont également disponibles à partir de 97 000 EUR.

Excellent emplacement:

550 mètres vers la mer

250 mètres au centre-ville

50 mètres au supermarché

28 km de l'aéroport d'Alanya

Restaurants, transports en commun, hôpitaux, écoles et jardins d'enfants sont à distance de marche

Équipements:

Plage privée

Spa

Spa VIP

Spa pour femmes

Centre de remise en forme

Piscines intérieures et extérieures

Zones de bain de soleil

Jacuzzi

Zone de détente

Restaurant

Aires de jeux pour enfants

Domaine sportif multifonctionnel

Cinéma

Chambre des enfants

Chambre d'hôtes

Chambre d'hôtes

Bibliothèque, salon d'affaires

Bureau du médecin

Salle de jeux

Nettoyage à sec

Salon de beauté

Salle de massage

Salle de réunion

Stationnement

Ascenseur

Aménagement paysager sur mesure

Barre de foudre

Magasiner

Pour en savoir plus Pour ce projet, veuillez nous appeler/écrire.