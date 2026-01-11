Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Serenity Residence SPA complex.

Résidence Serenity Mahmutlar. Alanya.
Appartement meublé de deux chambres (2+1) de 90 m2.
Aménagement de l'appartement:
Le chauffage au sol est installé dans toutes les chambres, y compris les salles de bains.
Le complexe résidentiel Serenity Residence est construit sur un site de 10 000 m2, situé sur la rue Ataturk, à 550 mètres de la mer, et se compose de deux bâtiments de 14 étages.
Une caractéristique spéciale du complexe résidentiel est sa plage privée avec chaises longues, parasols et un café.
Cet appartement est idéal pour les vacances et la résidence permanente, ainsi que pour les revenus de location.
Des appartements meublés d'une chambre (1+1) sont également disponibles à partir de 97 000 EUR.
Excellent emplacement:
Équipements:
Pour en savoir plus Pour ce projet, veuillez nous appeler/écrire.