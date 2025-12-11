Complexe résidentiel Furnished apartment in the AZURA WORLD complex in Alanya.

🌟AZURA WORLD - un nouveau niveau de vie à Alanya.
🏡 Appartements exclusifs à vendre:
⚜️1+1-65m2
Meublé et équipé
🔥127 000 euros
📍Türkler
Espace ouvert pour les permis de séjour
Bienvenue dans le projet le plus grand et le plus ambitieux de la côte d'Antalya, déjà appelé « ville dans une ville ».
AZURA WORLD est plus qu'un complexe résidentiel, c'est un style de vie qui combine confort de station, infrastructures sophistiquées et attrait pour l'investissement.
✅ Un complexe avec une licence de location à court terme – idéal pour l'investissement.
Infrastructure haut de gamme, inégalée dans la région :
✔️ Piscines: principale, détente 16+, femmes, toit
✔️ 2 parcs aquatiques (pour les enfants et les adultes)
✔️ Jardin d'enfants, aires de jeux, mini-train, parc d'attractions
✔️ Zones sportives: tennis, volleyball, basketball, yoga
✔️ Cinéma en plein air, patinoire, karaoké, discothèque
✔️ Sentiers de marche et de jogging spacieux
✔️ Restaurants Al-carte
⚜️AZURA MONDE⚜️— pour ceux qui choisissent le meilleur!