Complexe résidentiel Furnished apartment in the AZURA WORLD complex in Alanya.

🌟AZURA WORLD - un nouveau niveau de vie à Alanya.

🏡 Appartements exclusifs à vendre:

⚜️1+1-65m2

Meublé et équipé

🔥127 000 euros

📍Türkler

Espace ouvert pour les permis de séjour

Bienvenue dans le projet le plus grand et le plus ambitieux de la côte d'Antalya, déjà appelé « ville dans une ville ».

AZURA WORLD est plus qu'un complexe résidentiel, c'est un style de vie qui combine confort de station, infrastructures sophistiquées et attrait pour l'investissement.

✅ Un complexe avec une licence de location à court terme – idéal pour l'investissement.

Infrastructure haut de gamme, inégalée dans la région :

✔️ Piscines: principale, détente 16+, femmes, toit

✔️ 2 parcs aquatiques (pour les enfants et les adultes)

✔️ Jardin d'enfants, aires de jeux, mini-train, parc d'attractions

✔️ Zones sportives: tennis, volleyball, basketball, yoga

✔️ Cinéma en plein air, patinoire, karaoké, discothèque

✔️ Sentiers de marche et de jogging spacieux

✔️ Restaurants Al-carte

⚜️AZURA MONDE⚜️— pour ceux qui choisissent le meilleur!