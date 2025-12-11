  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Alanya
  4. Complexe résidentiel Furnished apartment in the AZURA WORLD complex in Alanya.

Complexe résidentiel Furnished apartment in the AZURA WORLD complex in Alanya.

Alanya, Turquie
depuis
$148,621
BTC
1.7678122
ETH
92.6585962
USDT
146 938.8646936
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
6
Laisser une demande
ID: 33062
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1242
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 11/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Deutsch Deutsch
English English
Polski Polski
Русский Русский

🌟AZURA WORLD - un nouveau niveau de vie à Alanya.
🏡 Appartements exclusifs à vendre:

⚜️1+1-65m2
Meublé et équipé
🔥127 000 euros

📍Türkler
Espace ouvert pour les permis de séjour

Bienvenue dans le projet le plus grand et le plus ambitieux de la côte d'Antalya, déjà appelé « ville dans une ville ».

AZURA WORLD est plus qu'un complexe résidentiel, c'est un style de vie qui combine confort de station, infrastructures sophistiquées et attrait pour l'investissement.

✅ Un complexe avec une licence de location à court terme – idéal pour l'investissement.

Infrastructure haut de gamme, inégalée dans la région :

✔️ Piscines: principale, détente 16+, femmes, toit
✔️ 2 parcs aquatiques (pour les enfants et les adultes)
✔️ Jardin d'enfants, aires de jeux, mini-train, parc d'attractions
✔️ Zones sportives: tennis, volleyball, basketball, yoga
✔️ Cinéma en plein air, patinoire, karaoké, discothèque
✔️ Sentiers de marche et de jogging spacieux
✔️ Restaurants Al-carte

⚜️AZURA MONDE⚜️— pour ceux qui choisissent le meilleur!

Localisation sur la carte

Alanya, Turquie
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel 1+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
Izmit, Turquie
depuis
$84,370
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, spa centers and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquie
depuis
$290,493
Immeuble The One Güneşli project
Bagcilar, Turquie
Prix ​​sur demande
Complexe résidentiel New low-rise residence with a swimming pool and a shopping area, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turquie
depuis
$352,752
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$535,639
Vous regardez
Complexe résidentiel Furnished apartment in the AZURA WORLD complex in Alanya.
Alanya, Turquie
depuis
$148,621
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Mahmutlar One Bedroom Furnished Apartment
Quartier résidentiel Mahmutlar One Bedroom Furnished Apartment
Quartier résidentiel Mahmutlar One Bedroom Furnished Apartment
Quartier résidentiel Mahmutlar One Bedroom Furnished Apartment
Quartier résidentiel Mahmutlar One Bedroom Furnished Apartment
Afficher tout Quartier résidentiel Mahmutlar One Bedroom Furnished Apartment
Quartier résidentiel Mahmutlar One Bedroom Furnished Apartment
Mahmutlar, Turquie
depuis
$145,211
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a gym and a cinema, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a gym and a cinema, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a gym and a cinema, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a gym and a cinema, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a gym and a cinema, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a gym and a cinema, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a gym and a cinema, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$791,891
Nous offrons des appartements avec de grands balcons et des places de parking.Les appartements au rez-de-chaussée ont des jardins privés et des terrasses spacieuses.La résidence dispose d'une piscine intérieure, d'un cinéma, d'une salle de sport, d'une salle de jeux, d'un bain turc et d'un h…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$297,457
La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, piscines et terrains de sport, une salle de sport, une aire de jeux pour enfants, un sauna et un hammam, un parking.Achèvement - avril 2024.Infrastructure La propriété est située dans une zone verte, à distance de marche de toutes les infrastructur…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller