  Quartier résidentiel Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa

Quartier résidentiel Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa

Oba, Turquie
depuis
$281,825
;
13
ID: 2012
Dernière actualisation: 18/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Oba

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Bloc de cadre
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2024
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

À propos du complexe

Turquie, Alanya, district de l ' OBA
Développeur BEST HOME, Complexe résidentiel Tout droit 4 Bâtiments 4 étages à la mer: 350m

? Appartements: 1+1 - à partir de 57.2 (m2) À partir de 255.000€2+1 - Duplex - à partir de 120,8 (m2) À partir de 480.000 euros.
Début de la construction: Décembre 2022.
Commande: décembre 2024.

? L'infrastructure du complexe: Piscine extérieure 440m2 • Jacuzzi • Piscine pour enfants • aire de jeux pour enfants • Lobby Cafe 110m2 • Piscine intérieure • VìP-SPA • Bain turc • Sauna • Salles de massage • Aire de loisirs • Salle de gym • Salle de jeux pour enfants • Café 266m2 • Parking ouvert • Parking intérieur • Zone Wi-Fi • Télévision par satellite • Éclairage de zone • Équipement de génératrice

Meubles dans les appartements: ✅Meubles intégrés dans la cuisine et les salles de bains. ✅Armoire intégrée dans le couloir ✅Ensemble complet d'appareils ménagers ✅Air conditionné dans chaque chambre ✅Planchers chauffés dans les salles de bains + La plomberie convient-elle à l'obtention de la citoyenneté turque?
? Obtenez plus d'informations sur l'achat d'un appartement en chat ou par téléphone. Appelez ou écrivez !
Immobilier étranger à partir de 40 000 $. Consultation gratuite. Appartements à l'étape de la construction à des prix inférieurs à celui du développeur. Une base énorme de logements primaires et secondaires aux prix les plus rentables avec le revenu locatif le plus élevé. Nous aiderons à toutes les étapes de la transaction et aiderons à obtenir le statut de résident. Appartement à Alanya. Appartement à Antalya. Villa Antalya. Villa Alanya. Propriété en Turquie

Localisation sur la carte

Oba, Turquie
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Quartier résidentiel Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa
Oba, Turquie
depuis
$281,825
