Quartier résidentiel Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa

Turquie, Alanya, district de l ' OBA

Développeur BEST HOME, Complexe résidentiel Tout droit 4 Bâtiments 4 étages à la mer: 350m

? Appartements: 1+1 - à partir de 57.2 (m2) À partir de 255.000€2+1 - Duplex - à partir de 120,8 (m2) À partir de 480.000 euros.

Début de la construction: Décembre 2022.

Commande: décembre 2024.

? L'infrastructure du complexe: Piscine extérieure 440m2 • Jacuzzi • Piscine pour enfants • aire de jeux pour enfants • Lobby Cafe 110m2 • Piscine intérieure • VìP-SPA • Bain turc • Sauna • Salles de massage • Aire de loisirs • Salle de gym • Salle de jeux pour enfants • Café 266m2 • Parking ouvert • Parking intérieur • Zone Wi-Fi • Télévision par satellite • Éclairage de zone • Équipement de génératrice

Meubles dans les appartements: ✅Meubles intégrés dans la cuisine et les salles de bains. ✅Armoire intégrée dans le couloir ✅Ensemble complet d'appareils ménagers ✅Air conditionné dans chaque chambre ✅Planchers chauffés dans les salles de bains + La plomberie convient-elle à l'obtention de la citoyenneté turque?

