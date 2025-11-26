Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de magasins en Turquie

Boutique 220 m² dans Aksu, Turquie
Boutique 220 m²
Aksu, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 220 m²
Sol 1/3
Magasiner à louer à Antalya Altıntaş Viva Defne Situé dans le quartier Altıntaş, le complexe…
$2,340
par mois
Boutique 30 m² dans Ortahisar, Turquie
Boutique 30 m²
Ortahisar, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 30 m²
Sol 1
Magasin de location sur une rue occupée à Beşirli Ce magasin commercial est situé dans le qu…
$355
par mois
Boutique 1 085 m² dans Aksu, Turquie
Boutique 1 085 m²
Aksu, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 1 085 m²
Sol 1/3
Boutique de location spacieuse à Antalya, Altıntaş Viva Defne La boutique est située au comp…
$10,165
par mois
