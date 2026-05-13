Complexe résidentiel Luxurious 2+1 apartment near the sea!

Complexe Yekta Blue 4 - Alanya
Nous vous présentons cet appartement du propriétaire dans le nouveau projet de résidence Yekta Blue IV, qui fait partie de la ligne de projets BLUE Residence aujourd'hui légendaire.
Un luxueux appartement meublé de deux chambres (2+1) de 98 m2 au 3ème étage.
Aménagement de l'appartement:
L'appartement dispose de meubles et d'appareils de haute qualité (nous l'avons fait nous-mêmes, avec amour)
Un complexe résidentiel avec une architecture moderne, un design d'intérieur élégant, et des plans d'appartement réfléchis.
Le complexe est situé à 500 mètres de la mer et à 25 minutes de l'aéroport international Gazipasa. Il est situé dans le quartier Mahmutlar d'Alanya, l'une des villes de villégiature les plus populaires de Turquie, à la frontière avec Kargilak.
Le complexe est entouré de nombreux magasins, cafés, un grand supermarché Migros, un marché du vendredi, une pharmacie, et un arrêt des transports en commun.
Infrastructure:
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