Complexe résidentiel Luxurious 2+1 apartment near the sea!

Complexe Yekta Blue 4 - Alanya

Nous vous présentons cet appartement du propriétaire dans le nouveau projet de résidence Yekta Blue IV, qui fait partie de la ligne de projets BLUE Residence aujourd'hui légendaire.

Un luxueux appartement meublé de deux chambres (2+1) de 98 m2 au 3ème étage.

Aménagement de l'appartement:

L'appartement dispose de meubles et d'appareils de haute qualité (nous l'avons fait nous-mêmes, avec amour)

Salle d'entrée

Cuisine/Salle de séjour

2 chambres

2 salles de bains (une avec salle de bains privative)

Balcon émaillé

Chauffage (bouilloire double circuit)

Vue sur la montagne et la piscine

Un complexe résidentiel avec une architecture moderne, un design d'intérieur élégant, et des plans d'appartement réfléchis.

Le complexe est situé à 500 mètres de la mer et à 25 minutes de l'aéroport international Gazipasa. Il est situé dans le quartier Mahmutlar d'Alanya, l'une des villes de villégiature les plus populaires de Turquie, à la frontière avec Kargilak.

Le complexe est entouré de nombreux magasins, cafés, un grand supermarché Migros, un marché du vendredi, une pharmacie, et un arrêt des transports en commun.

Infrastructure:

Jardin paysager

Piscine avec toboggans d'eau

Piscine pour enfants

Espace de jeux pour enfants et chambre

Sauna

Salle à vapeur

Salle de fitness

Télévision par satellite

Ascenseur

Générateur de secours

Éclairage extérieur

Gardien

Sécurité 24 heures sur 24

Système CCTV

Parking extérieur

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.