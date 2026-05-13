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Complexe résidentiel Luxurious 2+1 apartment near the sea!

Mahmutlar, Turquie
depuis
$202,384
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ID: 36588
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Mahmutlar

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Complexe Yekta Blue 4 - Alanya

Nous vous présentons cet appartement du propriétaire dans le nouveau projet de résidence Yekta Blue IV, qui fait partie de la ligne de projets BLUE Residence aujourd'hui légendaire.

Un luxueux appartement meublé de deux chambres (2+1) de 98 m2 au 3ème étage.

Aménagement de l'appartement:

L'appartement dispose de meubles et d'appareils de haute qualité (nous l'avons fait nous-mêmes, avec amour)

  • Salle d'entrée
  • Cuisine/Salle de séjour
  • 2 chambres
  • 2 salles de bains (une avec salle de bains privative)
  • Balcon émaillé
  • Chauffage (bouilloire double circuit)
  • Vue sur la montagne et la piscine

Un complexe résidentiel avec une architecture moderne, un design d'intérieur élégant, et des plans d'appartement réfléchis.

Le complexe est situé à 500 mètres de la mer et à 25 minutes de l'aéroport international Gazipasa. Il est situé dans le quartier Mahmutlar d'Alanya, l'une des villes de villégiature les plus populaires de Turquie, à la frontière avec Kargilak.

Le complexe est entouré de nombreux magasins, cafés, un grand supermarché Migros, un marché du vendredi, une pharmacie, et un arrêt des transports en commun.

Infrastructure:

  • Jardin paysager
  • Piscine avec toboggans d'eau
  • Piscine pour enfants
  • Espace de jeux pour enfants et chambre
  • Sauna
  • Salle à vapeur
  • Salle de fitness
  • Télévision par satellite
  • Ascenseur
  • Générateur de secours
  • Éclairage extérieur
  • Gardien
  • Sécurité 24 heures sur 24
  • Système CCTV
  • Parking extérieur

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.

Localisation sur la carte

Mahmutlar, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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