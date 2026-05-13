Complexe résidentiel Apartment 3+1XL - the best price in Azura!

AZURA WORLD à Türkler: ouvre la porte à une nouvelle vie.
Présentation d'AZURA WORLD – un grand projet urbain sur la côte d'Antalya. C'est plus qu'un complexe résidentiel, mais un environnement holistique de vie, de loisirs et d'investissement, où chaque détail a été soigneusement étudié.
Principaux avantages
"Ville dans une ville": Infrastructure de rêve
Le terrain paysager du complexe de 76 000 m2 offre :
Zones d'eau:
Pour les familles:
Sports et activités :
Divertissement:
Shopping: Une ruelle commerçante
Gastronomie: à la carte restaurants
Emplacement et accessibilité
Détails du projet
Pourquoi choisir AZURA World ?
Ne manquez pas la chance de faire partie d'AZURA WORLD – un monde où chaque détail est conçu pour votre confort!
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