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Complexe résidentiel Apartment 3+1XL - the best price in Azura!

Alanya, Turquie
depuis
$358,878
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ID: 36587
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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AZURA WORLD à Türkler: ouvre la porte à une nouvelle vie.

Présentation d'AZURA WORLD – un grand projet urbain sur la côte d'Antalya. C'est plus qu'un complexe résidentiel, mais un environnement holistique de vie, de loisirs et d'investissement, où chaque détail a été soigneusement étudié.

Principaux avantages

  • Situation: Türkler (30 km d'Alanya) — un quartier calme et pittoresque avec des hôtels 4 étoiles et 5 étoiles
  • Statut: Espace ouvert pour les permis de séjour
  • Prix: à partir de 325,000 €
  • Superficie : 178 m2
  • Disposition: 3+1 XL appartements (cuisine-salon, 3 chambres + salle de ménage, 4 salles de bains)
  • Vue: mer
  • Supplémentaire: Parking intérieur
  • Investissement: Licence de location à court terme

"Ville dans une ville": Infrastructure de rêve
Le terrain paysager du complexe de 76 000 m2 offre :

Zones d'eau:

  • Piscine principale
  • Piscine de détente (16+)
  • Piscine pour femmes
  • Piscine sur le toit
  • 2 parcs aquatiques (pour les enfants et les adultes)

Pour les familles:

  • Jardin d'enfants
  • Zones de jeu
  • Mini-train
  • Parc Luna

Sports et activités :

  • Terrains de tennis
  • Terrains de volleyball et de basketball
  • Espace yoga
  • Sentiers de marche et de jogging

Divertissement:

  • Cinéma en plein air
  • Patinoire
  • Barre de karaoké
  • Discothèque

Shopping: Une ruelle commerçante
Gastronomie: à la carte restaurants

Emplacement et accessibilité

  • 300 m de plage privée (avec service de navette)
  • Frontières des districts d'Avsallar et de Payallar
  • Des liaisons de transport pratiques vers toutes les zones d'Alanya

Détails du projet

  • 7 blocs résidentiels
  • Les plus grands appartements de la région
  • Entouré d'orangeraies
  • Concept: "ville dans une ville" avec une infrastructure complète

Pourquoi choisir AZURA World ?

  • Appel à l'investissement : une licence de location à court terme garantit des revenus
  • La vie en mer : une combinaison de confort de station balnéaire et d'infrastructures urbaines
  • Permis de séjour: possibilité d'obtenir un statut dans une zone ouverte
  • Échelle : un projet unique dans la région

Ne manquez pas la chance de faire partie d'AZURA WORLD – un monde où chaque détail est conçu pour votre confort!

Contactez-nous pour en savoir plus et réservez votre appartement de rêve.

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Alanya, Turquie
Alimentation et boissons
Loisirs

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