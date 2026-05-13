Complexe résidentiel Apartment 3+1XL - the best price in Azura!

AZURA WORLD à Türkler: ouvre la porte à une nouvelle vie.

Présentation d'AZURA WORLD – un grand projet urbain sur la côte d'Antalya. C'est plus qu'un complexe résidentiel, mais un environnement holistique de vie, de loisirs et d'investissement, où chaque détail a été soigneusement étudié.

Principaux avantages

Situation: Türkler (30 km d'Alanya) — un quartier calme et pittoresque avec des hôtels 4 étoiles et 5 étoiles

Statut: Espace ouvert pour les permis de séjour

Prix: à partir de 325,000 €

Superficie : 178 m2

Disposition: 3+1 XL appartements (cuisine-salon, 3 chambres + salle de ménage, 4 salles de bains)

Vue: mer

Supplémentaire: Parking intérieur

Investissement: Licence de location à court terme

"Ville dans une ville": Infrastructure de rêve

Le terrain paysager du complexe de 76 000 m2 offre :

Zones d'eau:

Piscine principale

Piscine de détente (16+)

Piscine pour femmes

Piscine sur le toit

2 parcs aquatiques (pour les enfants et les adultes)

Pour les familles:

Jardin d'enfants

Zones de jeu

Mini-train

Parc Luna

Sports et activités :

Terrains de tennis

Terrains de volleyball et de basketball

Espace yoga

Sentiers de marche et de jogging

Divertissement:

Cinéma en plein air

Patinoire

Barre de karaoké

Discothèque

Shopping: Une ruelle commerçante

Gastronomie: à la carte restaurants

Emplacement et accessibilité

300 m de plage privée (avec service de navette)

Frontières des districts d'Avsallar et de Payallar

Des liaisons de transport pratiques vers toutes les zones d'Alanya

Détails du projet

7 blocs résidentiels

Les plus grands appartements de la région

Entouré d'orangeraies

Concept: "ville dans une ville" avec une infrastructure complète

Pourquoi choisir AZURA World ?

Appel à l'investissement : une licence de location à court terme garantit des revenus

La vie en mer : une combinaison de confort de station balnéaire et d'infrastructures urbaines

Permis de séjour: possibilité d'obtenir un statut dans une zone ouverte

Échelle : un projet unique dans la région

Ne manquez pas la chance de faire partie d'AZURA WORLD – un monde où chaque détail est conçu pour votre confort!

Contactez-nous pour en savoir plus et réservez votre appartement de rêve.