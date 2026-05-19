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Factory for Rent in DESBAŞ Free Zone 5600 sqm Closed+500 sqm Open Area dans Ataturk Cd, Turquie
Factory for Rent in DESBAŞ Free Zone 5600 sqm Closed+500 sqm Open Area
Ataturk Cd, Turquie
Surface 6 100 m²
Nombre d'étages 2
Usine industrielle de haute capacité à louer à DESBAŞ (zone franche industrielle et commerci…
$38,000
par mois
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Propriété commerciale 80 m² dans Senkoy, Turquie
Propriété commerciale 80 m²
Senkoy, Turquie
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Les locaux sont situés au rez-de-chaussée d'un immeuble résidentiel à Durres. La propriété a…
$699
par mois
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Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Boutique 220 m² dans Aksu, Turquie
Boutique 220 m²
Aksu, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 220 m²
Sol 1/3
Magasiner à louer à Antalya Altıntaş Viva Defne Situé dans le quartier Altıntaş, le complexe…
$2,417
par mois
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Boutique 1 085 m² dans Aksu, Turquie
Boutique 1 085 m²
Aksu, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 1 085 m²
Sol 1/3
Boutique de location spacieuse à Antalya, Altıntaş Viva Defne La boutique est située au comp…
$8,676
par mois
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Bureau 400 m² dans , Turquie
Bureau 400 m²
, Turquie
Nombre de pièces 1
Surface 400 m²
Sol 1/11
Prestigieux 350 m2 Meublé Bureau Commercial à Louer à Levent Loft Istanbul Cette prestigieus…
$9,449
par mois
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Boutique 30 m² dans Ortahisar, Turquie
Boutique 30 m²
Ortahisar, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 30 m²
Sol 1
Magasin de location sur une rue occupée à Beşirli Ce magasin commercial est situé dans le qu…
$331
par mois
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