  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Alanya
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Nobby Comfort

Appartement dans un nouvel immeuble Nobby Comfort

Tosmur, Turquie
depuis
$186,130
;
35
Laisser une demande
ID: 16203
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Tosmur

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Nobby Comfort est un complexe résidentiel moderne avec un design concis - une combinaison idéale d'un prix agréable, un emplacement pratique, une infrastructure diversifiée et des aménagements fonctionnels compétents des appartements. Il est idéal non seulement pour les amoureux d'un mode de vie calme et mesuré, mais aussi pour ceux qui ne peuvent imaginer leur vie sans passe-temps actif.

Nobby Comfort est situé dans l'un des quartiers centraux développés d'Alanya – Tosmur. C'est l'une des zones les plus vallonnées, qui n'est pas située près de la mer. Tosmur est connu pour ses belles plages équipées et la rivière de montagne Dim Chai. Le remblai de la rivière est également équipé pour un repos agréable dans l'air frais. C'est une zone assez dense de la ville. Il y a toute l'infrastructure urbaine nécessaire: cafés et restaurants, chaînes de supermarchés et marché agricole le jeudi, pharmacies, jardins d'enfants, écoles, banques, etc.

Nobby confort est situé à Tosmoor, c'est une zone ouverte pour obtenir un permis de séjour.

Lieu:

Distance jusqu'à l'aéroport d'Antalya: 132 km

Distance jusqu'à Gazipasa Aéroport : 36 km

Distance jusqu'au centre de Alanya: 6 km

Distance jusqu'à la mer: 800 m

Distance des commerces, cafés, restaurants et autres infrastructures sociales: 50 m

Distance jusqu'au marché des agriculteurs: 950m

Surface terrain: 3,557 m2

La présence dans les complexes résidentiels d'infrastructures pour les loisirs et la vie confortable est le niveau de qualité de la construction de propriétés nordiques.

L'infrastructure de Nobby Comfort vous permettra de passer votre temps libre de manière variée et confortable. Il comprend:

  • Piscine extérieure avec toboggan
  • Piscine pour enfants
  • Piscine intérieure chauffée
  • La salle de sport
  • sauna
  • Couples romains
  • lobby
  • Terrain de jeu
  • barbecue
  • Jardin avec aménagement paysager
  • Parking ouvert
  • Entrepôt
  • ascenseur
  • Antenne par satellite
  • Générateur d'électricité
  • Surveillance vidéo 24 heures sur 24
  • Gardien

Les blocs résidentiels Nobby Comfort sont construits conformément aux normes européennes pour les technologies modernes utilisant des matériaux de haute qualité. Tous les appartements sont loués dans une finition propre.

Caractéristiques des appartements:

  • La hauteur du plafond est de 2,95 m;
  • Porte avant en acier, portes intérieures de qualité;
  • Kitchenette avec comptoir en granit;
  • plomberie de qualité;
  • Salles de bains entièrement équipées avec cabines de douche;
  • Murs peints avec peinture lavable
  • Fenêtres à double vitrage et profil en PVC;
  • revêtement de sol – carreaux de céramique;
  • Interphone vidéo;
  • Chauffe-eau;
  • Prises de télévision Internet et IP.

Nobby Comfort se compose d'un bloc et d'un total de 63 appartements. La conception moderne du projet a été développée par le bureau architectural principal d'Alanya.

Appartements:

Le complexe résidentiel se compose de 63 appartements de la disposition suivante:

  • 1+1 (une chambre)
  • Duplexs 2+1 (appartement de deux niveaux avec deux chambres)
  • Duplexes 3+1 (appartement de deux niveaux avec trois chambres)

Installation :

Dans le complexe résidentiel Nobby Comfort nous offrons des intérêts gratuits jusqu'au 30.12.2025 avec un paiement initial de seulement 30% de la valeur totale de la propriété. L'achèvement des travaux est prévu pour juillet 2025.

Localisation sur la carte

Tosmur, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Kartal Coastal Homes
Kartal, Turquie
depuis
$239,589
Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.
97 Opet, Turquie
depuis
$926,000
Complexe résidentiel Del Mare Collection
Alanya, Turquie
depuis
$158,966
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Beylikduzu, Turquie
depuis
$227,114
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Oba, Turquie
depuis
$147,986
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Nobby Comfort
Tosmur, Turquie
depuis
$186,130
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquie
depuis
$132,037
La résidence dispose d'un sauna et d'un bain turc, d'une salle de sport et d'un centre de remise en forme, de piscines intérieures et extérieures, d'un café, d'une aire de jeux pour enfants, d'un espace événementiel, d'un parking, d'une sécurité 24h/24 et d'une vidéosurveillance.Achèvement -…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Quartier résidentiel Crystal River apartments Alanya
Quartier résidentiel Crystal River apartments Alanya
Quartier résidentiel Crystal River apartments Alanya
Quartier résidentiel Crystal River apartments Alanya
Quartier résidentiel Crystal River apartments Alanya
Afficher tout Quartier résidentiel Crystal River apartments Alanya
Quartier résidentiel Crystal River apartments Alanya
Oba, Turquie
depuis
$137,737
Why Buy Crystal River Apartents in Alanya? Prime location Secure Apartment complex with excellent communal facilities Fully furnished High rental income
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Quartier résidentiel Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Quartier résidentiel Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Quartier résidentiel Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Quartier résidentiel Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Afficher tout Quartier résidentiel Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Quartier résidentiel Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Alanya, Turquie
depuis
$116,382
The construction of a new residential complex has begun, which will be located in Avsallar on an area of ​​2166 m2, it will consist of 1 residential block, 7 floors and 48 apartments. Due to its location, the owners will be able to make the best route to anywhere in the city. The residential…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller