Appartement dans un nouvel immeuble Nobby Comfort

Nobby Comfort est un complexe résidentiel moderne avec un design concis - une combinaison idéale d'un prix agréable, un emplacement pratique, une infrastructure diversifiée et des aménagements fonctionnels compétents des appartements. Il est idéal non seulement pour les amoureux d'un mode de vie calme et mesuré, mais aussi pour ceux qui ne peuvent imaginer leur vie sans passe-temps actif.

Nobby Comfort est situé dans l'un des quartiers centraux développés d'Alanya – Tosmur. C'est l'une des zones les plus vallonnées, qui n'est pas située près de la mer. Tosmur est connu pour ses belles plages équipées et la rivière de montagne Dim Chai. Le remblai de la rivière est également équipé pour un repos agréable dans l'air frais. C'est une zone assez dense de la ville. Il y a toute l'infrastructure urbaine nécessaire: cafés et restaurants, chaînes de supermarchés et marché agricole le jeudi, pharmacies, jardins d'enfants, écoles, banques, etc.

Nobby confort est situé à Tosmoor, c'est une zone ouverte pour obtenir un permis de séjour.

Lieu:

Distance jusqu'à l'aéroport d'Antalya: 132 km

Distance jusqu'à Gazipasa Aéroport : 36 km

Distance jusqu'au centre de Alanya: 6 km

Distance jusqu'à la mer: 800 m

Distance des commerces, cafés, restaurants et autres infrastructures sociales: 50 m

Distance jusqu'au marché des agriculteurs: 950m

Surface terrain: 3,557 m2

La présence dans les complexes résidentiels d'infrastructures pour les loisirs et la vie confortable est le niveau de qualité de la construction de propriétés nordiques.

L'infrastructure de Nobby Comfort vous permettra de passer votre temps libre de manière variée et confortable. Il comprend:

Piscine extérieure avec toboggan

Piscine pour enfants

Piscine intérieure chauffée

La salle de sport

sauna

Couples romains

lobby

Terrain de jeu

barbecue

Jardin avec aménagement paysager

Parking ouvert

Entrepôt

ascenseur

Antenne par satellite

Générateur d'électricité

Surveillance vidéo 24 heures sur 24

Gardien

Les blocs résidentiels Nobby Comfort sont construits conformément aux normes européennes pour les technologies modernes utilisant des matériaux de haute qualité. Tous les appartements sont loués dans une finition propre.

Caractéristiques des appartements:

La hauteur du plafond est de 2,95 m;

Porte avant en acier, portes intérieures de qualité;

Kitchenette avec comptoir en granit;

plomberie de qualité;

Salles de bains entièrement équipées avec cabines de douche;

Murs peints avec peinture lavable

Fenêtres à double vitrage et profil en PVC;

revêtement de sol – carreaux de céramique;

Interphone vidéo;

Chauffe-eau;

Prises de télévision Internet et IP.

Nobby Comfort se compose d'un bloc et d'un total de 63 appartements. La conception moderne du projet a été développée par le bureau architectural principal d'Alanya.

Appartements:

Le complexe résidentiel se compose de 63 appartements de la disposition suivante:

1+1 (une chambre)

Duplexs 2+1 (appartement de deux niveaux avec deux chambres)

Duplexes 3+1 (appartement de deux niveaux avec trois chambres)

Installation :

Dans le complexe résidentiel Nobby Comfort nous offrons des intérêts gratuits jusqu'au 30.12.2025 avec un paiement initial de seulement 30% de la valeur totale de la propriété. L'achèvement des travaux est prévu pour juillet 2025.