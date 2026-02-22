Complexe résidentiel 4 2 - 230 m2 - DUPLEX

  1. Realting.com
Oba, Turquie
depuis
$395,518
ID: 2013
Dernière actualisation: 18/02/2026

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Oba

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Bloc de cadre
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

À propos du complexe

? Appartements: 4 + 2 - 230 m2 – DUPLEX Turquie, OBA OLIVE District
Vue sur la mer et les montagnes
2011 Construction 3ème étage de 3
Vers la mer: 1.700m
Chauffage (piles)

? Territoire paysager ▪ Transfert à la plage ▪ Un parking souterrain et ouvert.

? Lieu: ▪ 1600 m vers la mer

Infrastructure : * POUVOIR OUVERTE * BASSIN DE L'AVANCEMENT * AQUAPARK * FITNES - SAUNA-HAMAM, TENNIS * MINI FUTBOL * BBQ 24/7 * SÉCURITÉ * PLACE DE L'ENFANT * MINI CLUB * MAGAZIN * BOULING * KAFE * RESTAURANT * CHAMBRE * SALON DE BEAUTE * Transfert à la plage

? Convient pour obtenir la citoyenneté turque

Paiement d'installation -0% Montant initial -50%

Oba, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

