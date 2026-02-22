Complexe résidentiel 4 2 - 230 m2 - DUPLEX

? Appartements: 4 + 2 - 230 m2 – DUPLEX Turquie, OBA OLIVE District
Vue sur la mer et les montagnes
2011 Construction 3ème étage de 3
Vers la mer: 1.700m
Chauffage (piles)
? Territoire paysager ▪ Transfert à la plage ▪ Un parking souterrain et ouvert.
? Lieu: ▪ 1600 m vers la mer
Infrastructure : * POUVOIR OUVERTE * BASSIN DE L'AVANCEMENT * AQUAPARK * FITNES - SAUNA-HAMAM, TENNIS * MINI FUTBOL * BBQ 24/7 * SÉCURITÉ * PLACE DE L'ENFANT * MINI CLUB * MAGAZIN * BOULING * KAFE * RESTAURANT * CHAMBRE * SALON DE BEAUTE * Transfert à la plage
? Convient pour obtenir la citoyenneté turque
Paiement d'installation -0% Montant initial -50%