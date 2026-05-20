Complexe résidentiel New 1+1 apartment in Oba area.

Le nouveau complexe résidentiel moderne IKY United Suites est situé dans le quartier d'Oba, à 1600 mètres de la mer et à 3,5 km du centre d'Alanya. Gazipasa L'aéroport est à 35 km.

Cet appartement d'une chambre (1+1) est à vendre. Il dispose d'un intérieur entièrement fini, y compris le sol en granit, des armoires de cuisine intégrées, une douche, une armoire de salle de bains avec des accessoires, des portes intérieures de haute qualité et une porte d'entrée.

Le projet comprend un bâtiment résidentiel de quatre étages avec une élégante architecture classique, situé dans une zone sécurisée de 1000 m2.

Toutes les commodités de la ville sont situées à proximité, y compris des établissements d'enseignement et de médecine, des magasins, des supermarchés, des cafés, des restaurants, et plus encore.

Prestations complexes:

Piscine

Sauna

Jacuzzi intérieur

Aire de jeux pour enfants

Terrains paysagers

Zone de loisirs

Espace barbecue

Générateur d'énergie

Stationnement

Pour plus d'informations sur ce projet, veuillez nous contacter ou nous envoyer un courriel.

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