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Complexe résidentiel New 1+1 apartment in Oba area.

Oba, Turquie
depuis
$84,689
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ID: 36854
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Oba

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Le nouveau complexe résidentiel moderne IKY United Suites est situé dans le quartier d'Oba, à 1600 mètres de la mer et à 3,5 km du centre d'Alanya. Gazipasa L'aéroport est à 35 km.

Cet appartement d'une chambre (1+1) est à vendre. Il dispose d'un intérieur entièrement fini, y compris le sol en granit, des armoires de cuisine intégrées, une douche, une armoire de salle de bains avec des accessoires, des portes intérieures de haute qualité et une porte d'entrée.

Le projet comprend un bâtiment résidentiel de quatre étages avec une élégante architecture classique, situé dans une zone sécurisée de 1000 m2.

Toutes les commodités de la ville sont situées à proximité, y compris des établissements d'enseignement et de médecine, des magasins, des supermarchés, des cafés, des restaurants, et plus encore.

Prestations complexes:

  • Piscine
  • Sauna
  • Jacuzzi intérieur
  • Aire de jeux pour enfants
  • Terrains paysagers
  • Zone de loisirs
  • Espace barbecue
  • Générateur d'énergie
  • Stationnement

Pour plus d'informations sur ce projet, veuillez nous contacter ou nous envoyer un courriel.

Nous avons un large choix de propriétés de revente à vendre dans tout Alanya, adapté pour les vacances, le développement résidentiel, et pour obtenir la résidence turque et la citoyenneté.

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Oba, Turquie
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