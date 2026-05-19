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Complexe résidentiel Turcia Alania rajon Kleopatra

Alanya, Turquie
depuis
$160,000
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Complexe résidentiel Turcia Alania rajon Kleopatra
1
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ID: 36747
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 19/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Adresse
    Ahmet Tovus Bulvari, 44 Anjeliq House

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour

Localisation sur la carte

Alanya, Turquie
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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