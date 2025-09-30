Complexe résidentiel Apartment in the complex Best Home 46.

Appartement d'une chambre (1+1) 52 m2 dans le complexe SPA premium Best Home 46 - Oba Privilege.

Un ensemble d'appareils ménagers (réfrigérateur, lave-vaisselle, plaque de cuisson, four, hotte d'extraction, lave-linge), air conditionné dans chaque chambre, planchers chauffés dans les salles de bains et un chauffe-eau traversant - inclus dans le prix!

Nous présentons à votre attention un projet d'un complexe résidentiel haut de gamme dans l'une des meilleures zones d'Alanya - Oba, sur la côte méditerranéenne, du meilleur développeur de la région.

Le complexe est situé sur un terrain de 13.000 m2, dont 10.000 m2 est la zone locale avec une variété d'infrastructures, le complexe sera composé de 7 blocs de 5 étages, la distance à la mer est 3.000 mètres.

A proximité se trouvent également des écoles et des collèges privés, de grands supermarchés et magasins, ainsi qu'un grand hôpital public et plus encore.

Date d'achèvement: livrée en 2025.

Infrastructure:

Piscine extérieure (700 m2)

Jacuzzi

Piscine pour enfants

Aire de jeux pour enfants

Cinéma en plein air

Zones récréatives

Espace yoga

Espace de travail

Billards

Tennis de table

Piscine intérieure

Bain turc

Sauna

Salle du sel

Jacuzzi

Zone de loisirs

Gymnase

Salle de jeux pour enfants

Café

Parking intérieur (252 places de stationnement)

Sécurité 24/7

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.