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Maisons neuves en Alanya, Turquie

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Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
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Alanya, Turquie
depuis
$518,241
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
3+1, 4+1, 5+2 A vendre Villas en Turquie, Alanya Situé.%25 Paiement d'acompte + Installation de 24 Mounths Plan de paiement flexible.La citoyenneté turque est incluse !Pour plus de détails contactez-nous!
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AxA property
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Villa Exclusive luxury villa with views of Alanya, the sea and the mountains.
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Kargicak, Turquie
depuis
$1,74M
Options de finition Аvec finition
Villa exclusive 4+2 avec vue sur la mer: luxe + citoyenneté turqueNous vous présentons cette villa de luxe exclusive dans le prestigieux quartier de Kargilak à Alanya. Cette propriété combine la qualité de construction premium, la disposition réfléchie, et une gamme impressionnante d'équipem…
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Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
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Kesefli, Turquie
depuis
$196,324
Pokoje: 2+1 Liczba pięter: 2 Powierzchnia: 136 m² 400 metrów od morza. Kamienica znajduje się w dzielnicy Keşevli, pomiędzy Kargicak i Demirtaş. Rok budowy: 2008 Najważniejsze cechy: W pełni umeblowane Oddzielna kuchnia Salon 1 łazienka 2 toalety Ogród Taras z g…
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Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
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Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
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Oba, Turquie
depuis
$644,859
Options de finition Аvec finition
Prix:meublé 600 000 EURnon meublés 550 000 EURConvient pour la citoyenneté turque et le permis de séjour.Nous vous proposons une villa exclusive de classe premium 4 + 1 avec une superficie totale de 250 m2 située dans l'un des quartiers les plus pittoresques d'Alanya - Oba.Chambres: 4 + 1Nom…
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Villa Stylish 4+1 villa with luxury furniture and sea views.
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Villa Stylish 4+1 villa with luxury furniture and sea views.
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Kargicak, Turquie
depuis
$496,883
Options de finition Аvec finition
Villa meublée de quatre chambres avec vue sur la mer et la piscine, située dans la zone de Kargick, à 2,5 km de la mer.Rez-de-chaussée:cuisine, salon, chambre d'hôtes avec salle de bains privative et salle de bains commune.Étage supérieur:trois chambres (chambre principale avec salle de bain…
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Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
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Alanya, Turquie
depuis
$443,262
Options de finition Аvec finition
Chambres: 3+2Nombre d'étages: 3Salles de bains: 2Balcon: 3Superficie de la villa: 170 m2Villa meublée avec trois chambres et une piscine privée donnant sur la mer et la forteresse.La villa se compose de 3 étages. Salon combiné et cuisine au 1er étage, 3 chambres au 2ème étage et un penthouse…
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Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
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Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Kargicak, Turquie
depuis
$408,288
Options de finition Аvec finition
Adaptation for Turkish citizenship - USD 400,000 can be added to the Tapu. Furnished villa with en-suite bedrooms and a private pool overlooking the sea, in the Kargicak area. Features: 4 bedrooms 2 living rooms 2 balconies 3 bathrooms Heat fields Villa area: 360 m² P…
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Villa Villa 5+1 300 meters from the sea in Konkala | Alanya.
Villa Villa 5+1 300 meters from the sea in Konkala | Alanya.
Villa Villa 5+1 300 meters from the sea in Konkala | Alanya.
Villa Villa 5+1 300 meters from the sea in Konkala | Alanya.
Villa Villa 5+1 300 meters from the sea in Konkala | Alanya.
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Alanya, Turquie
depuis
$448,660
Options de finition Аvec finition
Villa balnéaire 5+1 à Alanya: piscine privée, jardin, à 300 mètres de la plage (Konaklı)Vous cherchez une villa en Turquie pour une résidence permanente ou des vacances? Nous vous proposons une villa individuelle dans la région de Konaklı d'Alanya – une combinaison d'intimité, de confort et …
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Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
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Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Kargicak, Turquie
depuis
$270,755
Options de finition Аvec finition
VillaAlanya/Kargicak3+1 surface 195 m2Terrain 300 m2Entièrement meubléVue pittoresque de la SEAZone cuisineLuxueux salon3 chambres2 salles de bainsGrand balcon et terrassePiscine privéeZone de loisirsGarageStationnementTerritoire privé fermé850 m de la merPRIX RÉDUITS À LA VENTE URGENTE
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Villa Furnished 4+1 villa with views of Alanya and the sea.
Villa Furnished 4+1 villa with views of Alanya and the sea.
Villa Furnished 4+1 villa with views of Alanya and the sea.
Villa Furnished 4+1 villa with views of Alanya and the sea.
Villa Furnished 4+1 villa with views of Alanya and the sea.
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Villa Furnished 4+1 villa with views of Alanya and the sea.
Alanya, Turquie
depuis
$490,896
Options de finition Аvec finition
Meublé villa de quatre chambres construite en 2022 avec vue sur la mer et Alanya.Chambres: 4 + 1Étages: 3Chambres à coucher: 4Cuisine-salon: 1Salles de bains: 4Superficie de la villa: 359 m2Surface du terrain: 450 m2La maison est équipée de nouveaux meubles et appareils pour un maximum de co…
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Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
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Alanya, Turquie
depuis
$610,729
Options de finition Аvec finition
Suitable for Turkish citizenship! Furnished four-bedroom villa with a private pool overlooking the sea, mountains, and fortress. Rooms: 4+1 Floors: 2 Bedrooms: 4 Kitchen-living room: 1 Bathrooms: 4 Dressing room: 1 Villa area: 270 m² Plot area: 450 m² This villa c…
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Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
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Kargicak, Turquie
depuis
$409,590
Options de finition Аvec finition
A furnished villa in the 5-star Granada Residence complex with all the amenities is for sale. The villa is located on a hill with views of the Mediterranean Sea, mountains, and the city. Layout: Rooms: 4 + 1 Floors: 2 House area: 350 m² Land area: 250 m² Villa features…
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Villa Luxury villa 3+1 in Toprak Vip Villas.
Villa Luxury villa 3+1 in Toprak Vip Villas.
Villa Luxury villa 3+1 in Toprak Vip Villas.
Villa Luxury villa 3+1 in Toprak Vip Villas.
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Villa Luxury villa 3+1 in Toprak Vip Villas.
Kargicak, Turquie
depuis
$463,217
Options de finition Аvec finition
Prix: 390.000 EUR par unité: 490 000 EUR.Villa meublée de luxe 3+1, 230 m2, dans le complexe Toprak Vip Villas à Kargıcak.Situation imbattable – inégalée dans une ligne droite à la mer, sans collines.Aucune autre villa avec un emplacement aussi luxueux ne reste dans cette région.Construit en…
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Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
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Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Mahmutlar, Turquie
depuis
$800,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Immobilier étranger à partir de 40 000 $. Consultation gratuite. Aider à obtenir le statut de résident.Nous vous aiderons à trouver un objet GRATUIT, organiser un accord sûr avec le développeur!- propriété exclusive;- l'aide à l'organisation de la réinstallation;- revenus annuels des investi…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
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Alanya, Turquie
depuis
$313,912
-This villa in Alanya is for the lovers of the modernist style. The luxury contemporary sea view villa in Alanya has a breathtaking sea view Highlights of this sea view Villa in Alanya-Only 700 meters to the beach -Elevator to every villa terraces -Private car parking and swimming pool -walk…
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Basic Apartment Real Estate
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Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
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Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Kargicak, Turquie
depuis
$615,012
Designed to luxury standards, this exceptionally good detached villa with private pool in Alanya boast with luxury finishes and high-quality materials. This luxury villa has a landscaped private garden, private pool, and panoramic views out towards the sea. This property is a part of the 5-s…
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Basic Apartment Real Estate
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Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
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Alanya, Turquie
depuis
$265,865
3+1 penthouse Square area 200 m2 Infrastructure: Swimming pool Generator Elevator Security Private closed area To the sea 400 meters Aydat 1000 euros per year
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Basic Apartment Real Estate
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Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
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Villa Hidden Valley
Yaylali, Turquie
depuis
$557,796
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 3
EXPERIENCE WILLS PROJECT TEAM Project area: 4 536 m2 br /Total number of villas: 11 Location: Kargicak / Alanya / Antalya br /Distance to the center of Alanya - 12 km br /Gazipasha Airport: 23 kmbr Antalya Airport: 130 km br /The bird's distance to the sea: 550 m br /Distance to the sea by c…
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Sun World Real Estate
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Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Kargicak, Turquie
depuis
$148,414
-Beautifull 3 bedroom modern villa with stunning sea views for sale in Alanya, Kargıcak.  the new built villa located up on hill in Kargıcak becasue of located up on hill it has great sea and nature view and also plenty of privacy. It has easy access to beach and centrum.  this atractive vil…
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Basic Apartment Real Estate
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Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
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Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Kargicak, Turquie
depuis
$473,805
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
Роскошная вилла с видом на море в Алании Район Каргыджак расположен в 18 км на восток от Алании. Район Каргыджак славится жилыми комплексами премиум класса и видами на море и горы. Жилые комплексы расположены на холмах каскадным способом, чтобы не перекрывать вид другим домам. В Каргыд…
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ALANYA INVESTMENT
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Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Afficher tout Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Kargicak, Turquie
depuis
$373,705
-This beautifully designed villa located in Kargicak, Alanya boasting with modern architecture flanked by natural green areas   The fully detached private villa that enjoys the stunning panoramic views of Alanya city and nature. This 5 bedroom villa offers 350 sqm living space in 3 floors an…
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Basic Apartment Real Estate
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Villa Luxury villa in Kargicak
Villa Luxury villa in Kargicak
Villa Luxury villa in Kargicak
Villa Luxury villa in Kargicak
Villa Luxury villa in Kargicak
Afficher tout Villa Luxury villa in Kargicak
Villa Luxury villa in Kargicak
Kargicak, Turquie
depuis
$530,661
This villa will be located on area of 605 m2. The completion date is September 2021. The building consists of 3 floors and has a total area of 445m2.On 3 floors there are 6 rooms and 6 bathrooms. A second light is also designed in the living room.The distance to the sea is about 3 km, which …
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Basic Apartment Real Estate
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Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Afficher tout Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Kargicak, Turquie
depuis
$309,641
-A beautiful villa with stunning panoramic sea view in Alanya, Kargicak. This modern 3-bedroom villa with pool for sale in Alanya, Kargicak is newly built with latest materials and technology.  This modern 3 bedroom villa located in Kargicak, Alanya. Kargicak is prestige district for luxury …
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Basic Apartment Real Estate
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Villa
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Degirmendere, Turquie
depuis
$687,738
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
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