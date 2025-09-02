Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.

Convient pour un permis de séjour - à Tapu nous pouvons indiquer 200 000 USD.

Appartement meublé avec deux chambres (2 + 1) 100 m2 au 2ème étage dans le complexe Riviera Garden Oba.

Disposition:

Cuisine-séjour

Groupe d'entrée spacieux

2 chambres

2 salles de bains

Loggies émaillées

façade sud, nord et ouest.

Riviera Garden est un magnifique complexe résidentiel avec toutes commodités, situé dans la zone côtière développée d'Oba, à 900 m de la mer et de la plage, à 4 km du centre-ville.

A quelques pas du complexe se trouvent des supermarchés, des magasins, des restaurants, des cafés, un centre commercial, un marché, un hôpital et des arrêts de transports publics.

Infrastructure:

Piscine

Piscine pour enfants

Parc aquatique

Piscine intérieure

Fitness

Sauna

Parc pour enfants

Camellia

BBQ

Jardin

Concierge

Zone sécurisée

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.