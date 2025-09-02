  1. Realting.com
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.

Oba, Turquie
depuis
$152,157
BTC
1.8098808
ETH
94.8635903
USDT
150 435.5649590
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
15
ID: 27531
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 02/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Oba

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Convient pour un permis de séjour - à Tapu nous pouvons indiquer 200 000 USD.
Appartement meublé avec deux chambres (2 + 1) 100 m2 au 2ème étage dans le complexe Riviera Garden Oba.

Disposition:

  • Cuisine-séjour
  • Groupe d'entrée spacieux
  • 2 chambres
  • 2 salles de bains
  • Loggies émaillées
  • façade sud, nord et ouest.

Riviera Garden est un magnifique complexe résidentiel avec toutes commodités, situé dans la zone côtière développée d'Oba, à 900 m de la mer et de la plage, à 4 km du centre-ville.

A quelques pas du complexe se trouvent des supermarchés, des magasins, des restaurants, des cafés, un centre commercial, un marché, un hôpital et des arrêts de transports publics.

Infrastructure:

  • Piscine
  • Piscine pour enfants
  • Parc aquatique
  • Piscine intérieure
  • Fitness
  • Sauna
  • Parc pour enfants
  • Camellia
  • BBQ
  • Jardin
  • Concierge
  • Zone sécurisée

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Oba, Turquie

