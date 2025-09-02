Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.

Convient pour un permis de séjour - à Tapu nous pouvons indiquer 200 000 USD.
Appartement meublé avec deux chambres (2 + 1) 100 m2 au 2ème étage dans le complexe Riviera Garden Oba.
Disposition:
Riviera Garden est un magnifique complexe résidentiel avec toutes commodités, situé dans la zone côtière développée d'Oba, à 900 m de la mer et de la plage, à 4 km du centre-ville.
A quelques pas du complexe se trouvent des supermarchés, des magasins, des restaurants, des cafés, un centre commercial, un marché, un hôpital et des arrêts de transports publics.
Infrastructure:
