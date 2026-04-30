  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Alanya
  4. Complexe résidentiel 1+1 and 2+1 apartments in the Victory Garden

Complexe résidentiel 1+1 and 2+1 apartments in the Victory Garden

Oba, Turquie
depuis
$142,882
BTC
1.6995538
ETH
89.0808798
USDT
141 265.2887700
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
15
Laisser une demande
ID: 35333
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/04/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Oba

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Appartements à vendre dans le complexe Victory Garden Oba:

Photos des appartements sont disponibles sur demande!

  • Appartement 1+1 non meublé - 119 000 euros
  • Meublé 1+1 appartement - sur demande

Meublé 2+1 appartement - 217 000 euros

Jardin de la Victoire Oba est un nouveau complexe résidentiel haut de gamme avec toutes les commodités, situé dans le prestigieux quartier d'Oba d'Alanya, entouré de toutes les commodités nécessaires et à seulement 800 mètres de la mer et des plages.

Les établissements d'enseignement privés et publics et les jardins d'enfants sont situés à proximité immédiate du complexe. Des magasins, des supermarchés, un marché fermier et un hypermarché Metro sont également à proximité.

Le complexe se compose de sept bâtiments de quatre étages, chacun situé sur un site de 14 900 m2, avec un total de 178 appartements.

Date d'achèvement: 2023.

Infrastructure:

  • Terrains paysagers
  • Jardin paysager
  • Piscine extérieure avec toboggans
  • Barre de piscine
  • Salle de bains et de détente
  • Ascenseurs
  • Centre de remise en forme
  • Piscine intérieure
  • Hammam
  • Chambre à vapeur humide
  • Sauna
  • Massage
  • Mini-club
  • Cinéma
  • Café
  • Internet sans fil public
  • Système de télévision par satellite
  • Espace barbecue
  • Terrain de tennis
  • Groupe électrogène
  • Gardien
  • Accès en fauteuil roulant
  • Stationnement
  • Éclairage automatique
  • Zone clôturée
  • Sécurité et vidéosurveillance 24/7

Excellent emplacement:

  • Métro hypermarché - 250 mètres
  • Magasins d'épicerie - 20 mètres
  • Jardin d'enfants - 100 mètres
  • Cafés et restaurants à proximité.

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.

Localisation sur la carte

Oba, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 20 near Cleopatra beach.
Alanya, Turquie
depuis
$170,802
Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Tchesmé, Turquie
depuis
$712,343
Complexe résidentiel Zeray Forum Anatolia
Kartepe, Turquie
depuis
$156,116
Complexe résidentiel Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$543,181
Complexe résidentiel New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$158,180
Vous regardez
Complexe résidentiel 1+1 and 2+1 apartments in the Victory Garden
Oba, Turquie
depuis
$142,882
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Istanbul Safakoy Apartment Compound
Immeuble Istanbul Safakoy Apartment Compound
Immeuble Istanbul Safakoy Apartment Compound
Immeuble Istanbul Safakoy Apartment Compound
Immeuble Istanbul Safakoy Apartment Compound
Afficher tout Immeuble Istanbul Safakoy Apartment Compound
Immeuble Istanbul Safakoy Apartment Compound
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$118,877
Surface 50 m²
1 objet immobilier 1
Why this property؟ Apartments for sale in Istanbul Kucukcekmece next to the rapid transport stations. It is only a few steps away from the prominent educational and health centers in the region. It is a promising opportunity within one of the most significant investment areas in the city of…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
50.0
239,981
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel CONCEPT TREND
Complexe résidentiel CONCEPT TREND
Complexe résidentiel CONCEPT TREND
Complexe résidentiel CONCEPT TREND
Complexe résidentiel CONCEPT TREND
Afficher tout Complexe résidentiel CONCEPT TREND
Complexe résidentiel CONCEPT TREND
Elvanli, Turquie
depuis
$41,116
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
Nouveau complexe à Tomyuk, MersinLe complexe se compose de 3 blocs sur 10 étages-1 étage, zéro étage + 8 étagesAchèvement 30.06.2025600 M à la merAppartements 1+0(studio), surface 35 m2 brutAppartements 1+1, surface 60 m2 brutAppartements 2+1, surface 72 m2 brutPrix 1+0(Studio) à partir de 3…
Agence
RealtGo
Laisser une demande
Immeuble Appartements à vendre dans un parking fermé à Muratpaşa
Immeuble Appartements à vendre dans un parking fermé à Muratpaşa
Immeuble Appartements à vendre dans un parking fermé à Muratpaşa
Immeuble Appartements à vendre dans un parking fermé à Muratpaşa
Immeuble Appartements à vendre dans un parking fermé à Muratpaşa
Afficher tout Immeuble Appartements à vendre dans un parking fermé à Muratpaşa
Immeuble Appartements à vendre dans un parking fermé à Muratpaşa
Muratpasa, Turquie
depuis
$1,24M
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 10
Appartements en lotissement avec parking fermé et piscine commune dans le quartier de Gençlik Le projet est situé dans le quartier de Gençlik à Muratpaşa, l'un des quartiers centraux et prestigieux d'Antalya. Ce quartier se distingue par sa proximité avec la plage et des zones de loisirs clé…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller