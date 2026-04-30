Complexe résidentiel 1+1 and 2+1 apartments in the Victory Garden

Appartements à vendre dans le complexe Victory Garden Oba:

Photos des appartements sont disponibles sur demande!

Appartement 1+1 non meublé - 119 000 euros

Meublé 1+1 appartement - sur demande

Meublé 2+1 appartement - 217 000 euros

Jardin de la Victoire Oba est un nouveau complexe résidentiel haut de gamme avec toutes les commodités, situé dans le prestigieux quartier d'Oba d'Alanya, entouré de toutes les commodités nécessaires et à seulement 800 mètres de la mer et des plages.

Les établissements d'enseignement privés et publics et les jardins d'enfants sont situés à proximité immédiate du complexe. Des magasins, des supermarchés, un marché fermier et un hypermarché Metro sont également à proximité.

Le complexe se compose de sept bâtiments de quatre étages, chacun situé sur un site de 14 900 m2, avec un total de 178 appartements.

Date d'achèvement: 2023.

Infrastructure:

Terrains paysagers

Jardin paysager

Piscine extérieure avec toboggans

Barre de piscine

Salle de bains et de détente

Ascenseurs

Centre de remise en forme

Piscine intérieure

Hammam

Chambre à vapeur humide

Sauna

Massage

Mini-club

Cinéma

Café

Internet sans fil public

Système de télévision par satellite

Espace barbecue

Terrain de tennis

Groupe électrogène

Gardien

Accès en fauteuil roulant

Stationnement

Éclairage automatique

Zone clôturée

Sécurité et vidéosurveillance 24/7

Excellent emplacement:

Métro hypermarché - 250 mètres

Magasins d'épicerie - 20 mètres

Jardin d'enfants - 100 mètres

Cafés et restaurants à proximité.

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.