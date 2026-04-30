Complexe résidentiel 1+1 and 2+1 apartments in the Victory Garden

Appartements à vendre dans le complexe Victory Garden Oba:
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Meublé 2+1 appartement - 217 000 euros
Jardin de la Victoire Oba est un nouveau complexe résidentiel haut de gamme avec toutes les commodités, situé dans le prestigieux quartier d'Oba d'Alanya, entouré de toutes les commodités nécessaires et à seulement 800 mètres de la mer et des plages.
Les établissements d'enseignement privés et publics et les jardins d'enfants sont situés à proximité immédiate du complexe. Des magasins, des supermarchés, un marché fermier et un hypermarché Metro sont également à proximité.
Le complexe se compose de sept bâtiments de quatre étages, chacun situé sur un site de 14 900 m2, avec un total de 178 appartements.
Date d'achèvement: 2023.
Infrastructure:
Excellent emplacement:
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