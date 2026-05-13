Complexe résidentiel White Sail Residence Apartments

Appartements White Sail Residence

Appartement meublé d'une chambre (1+1), 60 m2.

Disposition:

Cuisine-séjour

1 chambre

1 salle de bains

Balcon vitré

White Sail Residence est un nouveau complexe résidentiel construit en 2022 avec toutes les commodités, situé dans le quartier Mahmutlar, à seulement 500 mètres de la mer et de la plage.

Toutes les commodités sont à proximité: supermarchés, boutiques, cafés, restaurants, distributeurs automatiques de billets, pharmacies, parcs, la promenade, et plus encore. Excellents transports en commun, à 15 minutes en voiture du centre-ville d'Alanya.

White Sail Residence est un seul bâtiment de 10 étages avec une architecture moderne, comprenant 63 appartements. La propriété est adaptée pour les maisons de vacances, les résidences permanentes et les locations.

Infrastructure:

Terrain paysagé avec jardin

Piscine extérieure

Diapositives

Piscine intérieure chauffée

Service de conciergerie

Salle de fitness

Sauna

Chambre à vapeur romaine

Aire de jeux pour enfants

Salle de jeux pour enfants

Billards

Internet

Satellite

Groupe électrogène

Ascenseur

Espace barbecue

Parking extérieur

Système CCTV

Pour plus d'informations sur ce projet, veuillez nous contacter ou nous envoyer un courriel.

Nous avons un large choix de propriétés de revente à vendre dans toute l'Alanya, adapté pour les vacances, l'utilisation résidentielle, et pour obtenir un permis de séjour ou la citoyenneté turque.