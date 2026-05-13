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Complexe résidentiel White Sail Residence Apartments

Mahmutlar, Turquie
depuis
$89,425
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ID: 36586
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1626
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 13/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Mahmutlar

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Appartements White Sail Residence

Appartement meublé d'une chambre (1+1), 60 m2.

Disposition:

  • Cuisine-séjour
  • 1 chambre
  • 1 salle de bains
  • Balcon vitré

White Sail Residence est un nouveau complexe résidentiel construit en 2022 avec toutes les commodités, situé dans le quartier Mahmutlar, à seulement 500 mètres de la mer et de la plage.

Toutes les commodités sont à proximité: supermarchés, boutiques, cafés, restaurants, distributeurs automatiques de billets, pharmacies, parcs, la promenade, et plus encore. Excellents transports en commun, à 15 minutes en voiture du centre-ville d'Alanya.

White Sail Residence est un seul bâtiment de 10 étages avec une architecture moderne, comprenant 63 appartements. La propriété est adaptée pour les maisons de vacances, les résidences permanentes et les locations.

Infrastructure:

  • Terrain paysagé avec jardin
  • Piscine extérieure
  • Diapositives
  • Piscine intérieure chauffée
  • Service de conciergerie
  • Salle de fitness
  • Sauna
  • Chambre à vapeur romaine
  • Aire de jeux pour enfants
  • Salle de jeux pour enfants
  • Billards
  • Internet
  • Satellite
  • Groupe électrogène
  • Ascenseur
  • Espace barbecue
  • Parking extérieur
  • Système CCTV

Pour plus d'informations sur ce projet, veuillez nous contacter ou nous envoyer un courriel.

Nous avons un large choix de propriétés de revente à vendre dans toute l'Alanya, adapté pour les vacances, l'utilisation résidentielle, et pour obtenir un permis de séjour ou la citoyenneté turque.

Localisation sur la carte

Mahmutlar, Turquie
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