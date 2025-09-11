  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.

Quartier résidentiel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.

Mahmutlar, Turquie
depuis
$169,564
13
ID: 27959
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Mahmutlar

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Citadelle BSR Résidence est un beau complexe résidentiel, situé entre les rues Ataturk et Barbarossa dans la partie centrale de Mahmutlar, à 200 mètres de la mer.

  • Appartement 2 + 1-115 m?
  • Meublé (nouveaux meubles)
  • 2e étage
  • 2 salles de bains
  • 2 balcons
  • Les fenêtres donnent sur le nord-ouest et l'est
  • Vue sur les montagnes et la ville

Infrastructure complexe:

  • Piscine extérieure
  • Sauna et Hamam
  • Centre de remise en forme
  • Aire de jeux pour enfants
  • Jardin et espace barbecue
  • Tennis de table
  • Stationnement avec vidéosurveillance

Localisation sur la carte

Mahmutlar, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
