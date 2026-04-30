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Complexe résidentiel 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.

Alanya, Turquie
depuis
$210,810
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ID: 35332
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Appartement 2+1 dans le complexe premium Royal Premium - Alanya.

Royal Premium est un nouveau complexe résidentiel premium avec toutes les commodités à Alanya, à proximité de toutes les commodités de la ville, à 180 mètres de la plage de Cléopâtre.

Appartements à vendre:

  • Appartement 2+1 non meublé - 175 000 EUR (photos disponibles sur demande)
  • Appartement récemment meublé 2+1 - 215 000 EUR (photo)

Caractéristiques principales de l'appartement

  • Une cuisine américaine-salon avec une île est le cœur de la maison
  • Deux chambres confortables
  • Salle de bain moderne
  • Intérieur élégant - format "déplacer et vivre"

Emplacement Avantages :

  • 180 mètres jusqu'à la plage de Cléopâtre, un receveur du drapeau bleu pour son eau propre et sa convivialité environnementale
  • Magasins, supermarchés, cafés et restaurants pour chaque goût et budget sont à distance de marche
  • Toutes les commodités nécessaires (hôpital, banque, école, etc.) sont à distance de marche
  • Les marchés des légumes et du poisson sont littéralement loin

À propos du complexe Royal Premium

Royal Premium est un nouveau complexe haut de gamme combinant une architecture moderne et une infrastructure bien développée.

  • Surface terrain : 1 200 m2
  • Structure: Projet Boutique, 36 appartements
  • Lieu: Alanya centre-ville, à 2 minutes de la mer

Infrastructure complexe

  • Terrains paysagers
  • Piscine extérieure
  • Piscine pour enfants
  • Salle de bains et de détente
  • Barre de piscine
  • Piscine intérieure
  • Salle de fitness
  • Sauna
  • Espace de jeux pour enfants
  • Télévision par satellite
  • Réseau Wi-Fi sur place
  • Groupe électrogène
  • Hydropour
  • Réservoirs d'eau de secours
  • Stationnement
  • Sécurité et vidéosurveillance

Ne manquez pas la chance de devenir le propriétaire de l'immobilier premium dans l'un des complexes les plus prestigieux d'Alanya !
Contactez-nous pour plus d'informations, pour organiser une consultation ou pour discuter des conditions d'achat.

Nous vous assisterons dans la transaction et vous accompagnerons à chaque étape du processus, y compris l'obtention d'un permis de séjour et de la citoyenneté turque!

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Alanya, Turquie
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