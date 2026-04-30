Complexe résidentiel 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.

Appartement 2+1 dans le complexe premium Royal Premium - Alanya.

Royal Premium est un nouveau complexe résidentiel premium avec toutes les commodités à Alanya, à proximité de toutes les commodités de la ville, à 180 mètres de la plage de Cléopâtre.

Appartements à vendre:

Appartement 2+1 non meublé - 175 000 EUR (photos disponibles sur demande)

Appartement récemment meublé 2+1 - 215 000 EUR (photo)

Caractéristiques principales de l'appartement

Une cuisine américaine-salon avec une île est le cœur de la maison

Deux chambres confortables

Salle de bain moderne

Intérieur élégant - format "déplacer et vivre"

Emplacement Avantages :

180 mètres jusqu'à la plage de Cléopâtre, un receveur du drapeau bleu pour son eau propre et sa convivialité environnementale

Magasins, supermarchés, cafés et restaurants pour chaque goût et budget sont à distance de marche

Toutes les commodités nécessaires (hôpital, banque, école, etc.) sont à distance de marche

Les marchés des légumes et du poisson sont littéralement loin

À propos du complexe Royal Premium

Royal Premium est un nouveau complexe haut de gamme combinant une architecture moderne et une infrastructure bien développée.

Surface terrain : 1 200 m2

Structure: Projet Boutique, 36 appartements

Lieu: Alanya centre-ville, à 2 minutes de la mer

Infrastructure complexe

Terrains paysagers

Piscine extérieure

Piscine pour enfants

Salle de bains et de détente

Barre de piscine

Piscine intérieure

Salle de fitness

Sauna

Espace de jeux pour enfants

Télévision par satellite

Réseau Wi-Fi sur place

Groupe électrogène

Hydropour

Réservoirs d'eau de secours

Stationnement

Sécurité et vidéosurveillance

Ne manquez pas la chance de devenir le propriétaire de l'immobilier premium dans l'un des complexes les plus prestigieux d'Alanya !

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Nous vous assisterons dans la transaction et vous accompagnerons à chaque étape du processus, y compris l'obtention d'un permis de séjour et de la citoyenneté turque!