Appartement dans un nouvel immeuble Nobby Garden

Complexe résidentiel de Nobby Garden

Nouveau complexe résidentiel Nobby Garden est situé dans l'un des quartiers les plus calmes d'Alanya - Avsallar. Il se compose de deux blocs de 117 appartements.

Le nouveau projet Nobby Garden est un complexe résidentiel élégant mettant l'accent sur le rythme de vie mesuré et le repos insouciant. La combinaison idéale de prix favorables et de haute qualité de l'immobilier scandinave, mis en œuvre dans un aménagement fonctionnel compétent des appartements et un excellent ensemble d'infrastructures conçues à la fois pour le repos et confortable résidence permanente de toute la famille.

Lieu:

Distance jusqu'au centre de Alanya: 20 km.

Distance jusqu'à la mer: 800 m.

Distance des commerces, cafés, restaurants et autres installations sociales: 300 m.

Distance jusqu'au marché des agriculteurs: 650 m

Avantages

Le complexe est construit conformément aux normes de qualité propres à la propriété nordique.

Le développement du projet a été réalisé par la direction du bureau d'architecture, donc le complexe a été distingué par la grâce des lignes et le design élégant.

Chez Nobby Garden, nous offrons des versements sans intérêt jusqu'en décembre 2025 avec des économies initiales de seulement 30% de la valeur totale de la propriété. Le transfert de documents pour la propriété est effectué après le résultat initial!

Nobby Garden est idéalement situé dans l'un des quartiers les plus calmes et confortables d'Avsallara, et à distance de marche il ya une belle plage de sable.

Le territoire a développé l'infrastructure: piscines extérieures et intérieures, espace spa, fitness, aire de jeux, parking ouvert et fermé, votre court de tennis, etc.

Le coût de l'obtention d'un passeport technique est déjà inclus dans le prix.

Caractéristiques des appartements

Nobby Garden se compose de deux blocs de 117 appartements avec des aménagements différents. Le projet de conception moderne a été développé par le bureau architectural principal d'Alanya.

Les bâtiments résidentiels de Nobby Garden sont construits conformément aux normes généralement acceptées pour les technologies modernes utilisant des matériaux de haute qualité. Tous les appartements sont loués dans une finition propre:

La hauteur du plafond est de 2,95 m;

Porte avant en acier, portes intérieures de qualité;

Kitchenette avec comptoir en granit;

plomberie de qualité;

Salles de bains entièrement équipées avec douches;

Les murs sont peints avec de la peinture lavable.

Fenêtres avec vitrage et profil en aluminium;

revêtement de sol – carreaux de céramique;

Interphone vidéo;

Prises de télévision Internet et IP.

Infrastructure

La disponibilité de logements pour les loisirs et la vie confortable dans les complexes résidentiels est le niveau de qualité de la construction de propriétés nordiques.

L'infrastructure de Nobby Garden ne vous laissera pas indifférent! Sur le territoire du complexe est: