Complexe résidentiel Apartamenty 3+1 XL in the Azura World complex.

Alanya, Turquie
16
ID: 33257
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

AZURA WORLD à Türkler: Ouvrez la porte à une nouvelle vie.

Présentation d'AZURA WORLD, un grand projet "ville dans une ville" sur la côte d'Antalya. C'est plus qu'un complexe résidentiel, mais un environnement holistique de vie, de loisirs et d'investissement, où chaque détail a été soigneusement étudié.

Principaux avantages

  • Situation: Türkler (30 km d'Alanya) — un quartier calme et pittoresque avec des hôtels 4 étoiles et 5 étoiles
  • Statut: Espace ouvert pour les permis de séjour
  • Prix: à partir de 335,000 €
  • Superficie : 178 m2
  • Disposition: 3+1 XL appartements (cuisine-salon, 3 chambres + salle de ménage, 4 salles de bains)
  • Vue: mer
  • Supplémentaire: parking couvert
  • Investissement : licence de location à court terme

"Ville dans une ville" : infrastructure de rêve
Le terrain paysager du complexe de 76 000 m2 offre :

Zones d'eau:

  • Piscine principale
  • Piscine de détente (16+)
  • Piscine pour femmes
  • Piscine sur le toit
  • 2 parcs aquatiques (pour enfants et adultes) (adultes)

Pour les familles:

  • Jardin d'enfants
  • Zones de jeu
  • Mini-train
  • Parc Luna

Sports et activités:

  • Terrains de tennis
  • Terrains de volleyball et de basketball
  • Espace yoga
  • Sentiers de marche et de course

Divertissement:

  • Cinéma en plein air
  • Patinoire
  • Barre de karaoké
  • Discothèque

Shopping: Une ruelle commerçante
Gastronomie: à la carte restaurants

Emplacement et accès aux transports

  • 300 m de plage privée (avec service de navette)
  • Frontières des districts d'Avsallar et de Payallar
  • Des liaisons de transport pratiques vers toutes les zones d'Alanya

Détails du projet

  • 7 blocs résidentiels
  • Les plus grands appartements de la région
  • Entouré d'orangeraies
  • Concept: "ville dans une ville" avec une infrastructure complète

Pourquoi choisir AZURA World ?

  • Appel à l'investissement : une licence de location à court terme garantit des revenus
  • La vie en mer : une combinaison de confort de station balnéaire et d'infrastructures urbaines
  • Permis de séjour: possibilité d'obtenir un statut dans une zone ouverte
  • Échelle : un projet unique dans la région

Ne manquez pas la chance de faire partie d'AZURA WORLD – un monde où chaque détail est conçu pour votre confort!

Contactez-nous pour en savoir plus et réservez votre appartement de rêve.

Localisation sur la carte

Alanya, Turquie
Alimentation et boissons
Loisirs

