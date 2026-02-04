Complexe résidentiel Apartamenty 3+1 XL in the Azura World complex.

AZURA WORLD à Türkler: Ouvrez la porte à une nouvelle vie.

Présentation d'AZURA WORLD, un grand projet "ville dans une ville" sur la côte d'Antalya. C'est plus qu'un complexe résidentiel, mais un environnement holistique de vie, de loisirs et d'investissement, où chaque détail a été soigneusement étudié.

Principaux avantages

Situation: Türkler (30 km d'Alanya) — un quartier calme et pittoresque avec des hôtels 4 étoiles et 5 étoiles

Statut: Espace ouvert pour les permis de séjour

Prix: à partir de 335,000 €

Superficie : 178 m2

Disposition: 3+1 XL appartements (cuisine-salon, 3 chambres + salle de ménage, 4 salles de bains)

Vue: mer

Supplémentaire: parking couvert

Investissement : licence de location à court terme

"Ville dans une ville" : infrastructure de rêve

Le terrain paysager du complexe de 76 000 m2 offre :

Zones d'eau:

Piscine principale

Piscine de détente (16+)

Piscine pour femmes

Piscine sur le toit

2 parcs aquatiques (pour enfants et adultes) (adultes)

Pour les familles:

Jardin d'enfants

Zones de jeu

Mini-train

Parc Luna

Sports et activités:

Terrains de tennis

Terrains de volleyball et de basketball

Espace yoga

Sentiers de marche et de course

Divertissement:

Cinéma en plein air

Patinoire

Barre de karaoké

Discothèque

Shopping: Une ruelle commerçante

Gastronomie: à la carte restaurants

Emplacement et accès aux transports

300 m de plage privée (avec service de navette)

Frontières des districts d'Avsallar et de Payallar

Des liaisons de transport pratiques vers toutes les zones d'Alanya

Détails du projet

7 blocs résidentiels

Les plus grands appartements de la région

Entouré d'orangeraies

Concept: "ville dans une ville" avec une infrastructure complète

Pourquoi choisir AZURA World ?

Appel à l'investissement : une licence de location à court terme garantit des revenus

La vie en mer : une combinaison de confort de station balnéaire et d'infrastructures urbaines

Permis de séjour: possibilité d'obtenir un statut dans une zone ouverte

Échelle : un projet unique dans la région

Ne manquez pas la chance de faire partie d'AZURA WORLD – un monde où chaque détail est conçu pour votre confort!

Contactez-nous pour en savoir plus et réservez votre appartement de rêve.