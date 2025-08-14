Complexe résidentiel Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.

Appartement de deux chambres (2+1) dans le complexe Kavi Dreams Oba.

Le complexe, situé sur une superficie de 11 000 m2, comprend six blocs résidentiels de 4 étages, soit un total de 180 appartements.

Le projet de luxe est situé à Alanya dans le prestigieux Zone Oba, à seulement 3 km du centre-ville et 950 mètres de la mer.

Oba est une zone écologique où notre complexe confortable est situé, entouré de jardins verts, à distance de marche de l'hôpital de la ville et de grands centres commerciaux tels que le métro et Kochtas.

Tous les appartements sont livrés avec une finition de haute qualité, plomberie, kit de cuisine.

Achèvement de la construction: livrée en 2023.

Principales caractéristiques:

Les murs intérieurs des appartements sont finis avec du plâtre

Plafonds décoratifs suspendus

Revêtement de sol en céramique et marbre de première classe

Doubles murs avec isolation acoustique et thermique

Portes intérieures de la 1ère classe de design spécial

Portes d'entrée blindées de la 1ère classe

Fenêtres avec double vitrage, PVC

Internet et système central par satellite

Finition spéciale des murs extérieurs

Cuisine:

Cuisine intégrée

Comptoir en granit

Revêtement de sol en céramique

Salle de bains:

Finition céramique des murs et des sols

Meubles intégrés dans les salles de bains, lavabo, toilettes suspendues, cabine de douche de conception spéciale

Chaudière

Balcon:

Barres en aluminium + verre

Planchers en céramique et éclairage extérieur

Infrastructure:

Gazebos pour la détente et un endroit pour le barbecue

Terrain de tennis

Mini golf

Salle de fitness

Piscines extérieures pour adultes et enfants

Piscine intérieure chauffée

Sauna et jacuzzi

Bain turc (hamam)

Douches et vestiaires

Salles de massage

Cinéma

Internet dans la zone commune du projet

Aire de jeux pour enfants

Parking extérieur et intérieur

Groupe électrogène

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.