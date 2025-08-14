Complexe résidentiel Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.

Appartement de deux chambres (2+1) dans le complexe Kavi Dreams Oba.
Le complexe, situé sur une superficie de 11 000 m2, comprend six blocs résidentiels de 4 étages, soit un total de 180 appartements.
Le projet de luxe est situé à Alanya dans le prestigieux Zone Oba, à seulement 3 km du centre-ville et 950 mètres de la mer.
Oba est une zone écologique où notre complexe confortable est situé, entouré de jardins verts, à distance de marche de l'hôpital de la ville et de grands centres commerciaux tels que le métro et Kochtas.
Tous les appartements sont livrés avec une finition de haute qualité, plomberie, kit de cuisine.
Achèvement de la construction: livrée en 2023.
Principales caractéristiques:
- Les murs intérieurs des appartements sont finis avec du plâtre
- Plafonds décoratifs suspendus
- Revêtement de sol en céramique et marbre de première classe
- Doubles murs avec isolation acoustique et thermique
- Portes intérieures de la 1ère classe de design spécial
- Portes d'entrée blindées de la 1ère classe
- Fenêtres avec double vitrage, PVC
- Internet et système central par satellite
- Finition spéciale des murs extérieurs
Cuisine:
- Cuisine intégrée
- Comptoir en granit
- Revêtement de sol en céramique
Salle de bains:
- Finition céramique des murs et des sols
- Meubles intégrés dans les salles de bains, lavabo, toilettes suspendues, cabine de douche de conception spéciale
- Chaudière
Balcon:
- Barres en aluminium + verre
- Planchers en céramique et éclairage extérieur
Infrastructure:
- Gazebos pour la détente et un endroit pour le barbecue
- Terrain de tennis
- Mini golf
- Salle de fitness
- Piscines extérieures pour adultes et enfants
- Piscine intérieure chauffée
- Sauna et jacuzzi
- Bain turc (hamam)
- Douches et vestiaires
- Salles de massage
- Cinéma
- Internet dans la zone commune du projet
- Aire de jeux pour enfants
- Parking extérieur et intérieur
- Groupe électrogène
Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.