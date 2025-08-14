  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Alanya
  4. Complexe résidentiel Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.

Complexe résidentiel Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.

Oba, Turquie
depuis
$173,327
BTC
2.0616862
ETH
108.0617901
USDT
171 365.3930762
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
12
Laisser une demande
ID: 27421
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 14/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Oba

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Polski Polski
Русский Русский

Appartement de deux chambres (2+1) dans le complexe Kavi Dreams Oba.

Le complexe, situé sur une superficie de 11 000 m2, comprend six blocs résidentiels de 4 étages, soit un total de 180 appartements.

Le projet de luxe est situé à Alanya dans le prestigieux Zone Oba, à seulement 3 km du centre-ville et 950 mètres de la mer.

Oba est une zone écologique où notre complexe confortable est situé, entouré de jardins verts, à distance de marche de l'hôpital de la ville et de grands centres commerciaux tels que le métro et Kochtas.

Tous les appartements sont livrés avec une finition de haute qualité, plomberie, kit de cuisine.

Achèvement de la construction: livrée en 2023.

Principales caractéristiques:

  • Les murs intérieurs des appartements sont finis avec du plâtre
  • Plafonds décoratifs suspendus
  • Revêtement de sol en céramique et marbre de première classe
  • Doubles murs avec isolation acoustique et thermique
  • Portes intérieures de la 1ère classe de design spécial
  • Portes d'entrée blindées de la 1ère classe
  • Fenêtres avec double vitrage, PVC
  • Internet et système central par satellite
  • Finition spéciale des murs extérieurs

Cuisine:

  • Cuisine intégrée
  • Comptoir en granit
  • Revêtement de sol en céramique

Salle de bains:

  • Finition céramique des murs et des sols
  • Meubles intégrés dans les salles de bains, lavabo, toilettes suspendues, cabine de douche de conception spéciale
  • Chaudière

Balcon:

  • Barres en aluminium + verre
  • Planchers en céramique et éclairage extérieur

Infrastructure:

  • Gazebos pour la détente et un endroit pour le barbecue
  • Terrain de tennis
  • Mini golf
  • Salle de fitness
  • Piscines extérieures pour adultes et enfants
  • Piscine intérieure chauffée
  • Sauna et jacuzzi
  • Bain turc (hamam)
  • Douches et vestiaires
  • Salles de massage
  • Cinéma
  • Internet dans la zone commune du projet
  • Aire de jeux pour enfants
  • Parking extérieur et intérieur
  • Groupe électrogène

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Oba, Turquie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New residential complex with convenient infrastructure in the Kartal area, Istanbul, Türkiye
Kartal, Turquie
depuis
$243,474
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a tennis court clos to the sea, Alanya, Turkey
Kargicak, Turquie
depuis
$163,958
Quartier résidentiel Modern Apartments with Rich Social Amenities in Oba Alanya
Oba, Turquie
depuis
$106,773
Quartier résidentiel Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Oba, Turquie
depuis
$272,271
Complexe résidentiel Sierra Vista Residence
Didim, Turquie
depuis
$63,477
Vous regardez
Complexe résidentiel Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Oba, Turquie
depuis
$173,327
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Excellent apartment on new construction in Kargicak, Alanya
Quartier résidentiel Excellent apartment on new construction in Kargicak, Alanya
Kargicak, Turquie
depuis
$154,821
It is located in an excellent location, surrounded by hotels, shops, and green areas and a few steps from the beaches,    why Buy This Property? - Excellent location close to beach and shops - High-quality building by the well-known construction company - Great investment and high rental potential
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$517,085
Nous offrons des villas avec piscines, de grands jardins, vue sur la forêt et le lac, un parking.La résidence dispose d'une plage privée, d'une sécurité 24h/24 et d'une vidéosurveillance.Achèvement - décembre 2024.Installations et équipement dans la maison Appareils de cuisine (cuisine, cuis…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$266,777
La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'un parking, d'un centre de remise en forme, d'une aire de jeux pour enfants, d'un espace vert.Achèvement - août 2024.Emplacement et infrastructure à proximité Station de métro - 12 minutesStation de métro - 12 minutesNouvel aéroport d'Istanbul - …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller