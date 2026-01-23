Complexe résidentiel Duplex 3+1 in the Konak Premium complex.

Un duplex de trois chambres (3+1), 140 m2 dans le complexe Konak Premium.

Ce grand projet de luxe, d'une superficie de 25 000 m2, se compose de huit blocs de sept étages et, en plus d'équipements étonnants, possède même son propre centre commercial de 2 500 m2.

Cet appartement est situé dans le plus grand bloc, Block L. Situé au-dessus des autres bâtiments, les grandes fenêtres de l'appartement offrent une vue imprenable sur la montagne.

Ce bloc abrite également le deuxième et le plus grand spa sur place, couvrant 6 000 m2.

Installations:

3 grandes piscines extérieures

1 piscine avec espace détente

2 piscines pour enfants

Barre de piscine

Espace barbecue

Terrains de football et de basketball

Terrain de tennis

Parking intérieur

Piscine intérieure

Bain ottoman

Salle à vapeur et sauna

Grotte de sel

Salles de massage

Espace détente

Salle de fitness, yoga et Pilates

Billards

Tennis de table

Terrain de tennis

Cinéma

Espace de jeux pour enfants

Restaurant

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.