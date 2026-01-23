  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Alanya
  4. Complexe résidentiel Duplex 3+1 in the Konak Premium complex.

Complexe résidentiel Duplex 3+1 in the Konak Premium complex.

Kargicak, Turquie
depuis
$340,693
BTC
4.0524812
ETH
212.4078678
USDT
336 838.3748004
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
15
Laisser une demande
ID: 33199
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Kargıcak

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Deutsch Deutsch
English English
Polski Polski
Русский Русский

Un duplex de trois chambres (3+1), 140 m2 dans le complexe Konak Premium.

Ce grand projet de luxe, d'une superficie de 25 000 m2, se compose de huit blocs de sept étages et, en plus d'équipements étonnants, possède même son propre centre commercial de 2 500 m2.

Cet appartement est situé dans le plus grand bloc, Block L. Situé au-dessus des autres bâtiments, les grandes fenêtres de l'appartement offrent une vue imprenable sur la montagne.

Ce bloc abrite également le deuxième et le plus grand spa sur place, couvrant 6 000 m2.

Installations:

  • 3 grandes piscines extérieures
  • 1 piscine avec espace détente
  • 2 piscines pour enfants
  • Barre de piscine
  • Espace barbecue
  • Terrains de football et de basketball
  • Terrain de tennis
  • Parking intérieur
  • Piscine intérieure
  • Bain ottoman
  • Salle à vapeur et sauna
  • Grotte de sel
  • Salles de massage
  • Espace détente
  • Salle de fitness, yoga et Pilates
  • Billards
  • Tennis de table
  • Terrain de tennis
  • Cinéma
  • Espace de jeux pour enfants
  • Restaurant

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.

Localisation sur la carte

Kargicak, Turquie
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Konak, Turquie
depuis
$716,283
Quartier résidentiel Luxury residential complex - Mahmutlar
Mahmutlar, Turquie
depuis
$116,916
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$664,751
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$1,69M
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a view of the sea in a prestigious area, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$256,354
Vous regardez
Complexe résidentiel Duplex 3+1 in the Konak Premium complex.
Kargicak, Turquie
depuis
$340,693
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Polat Life Complex
Quartier résidentiel Polat Life Complex
Quartier résidentiel Polat Life Complex
Quartier résidentiel Polat Life Complex
Quartier résidentiel Polat Life Complex
Afficher tout Quartier résidentiel Polat Life Complex
Quartier résidentiel Polat Life Complex
Didim, Turquie
depuis
$149,359
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Appartement neuf et moderne de 2 chambres à vendre à Didim – Excellentes installations sur placeChez Turkish Home Office, nous sommes ravis de vous présenter le complexe Polat Life, notre propre développement situé à Didim, près de Marina Road.Appartement neuf, moderne et luxueux de 2 chambr…
Développeur
Polat Group
Laisser une demande
Quartier résidentiel One bedroom apartment close to the beach
Quartier résidentiel One bedroom apartment close to the beach
Quartier résidentiel One bedroom apartment close to the beach
Quartier résidentiel One bedroom apartment close to the beach
Quartier résidentiel One bedroom apartment close to the beach
Quartier résidentiel One bedroom apartment close to the beach
Quartier résidentiel One bedroom apartment close to the beach
Mahmutlar, Turquie
depuis
$151,618
-A beautiful one bedroom apartment just 200 meters from the sandy Mahmutlar beach, walking distance to all amenities, full facilities such as swimming pool, Finnish sauna and fitness... with all these features this property is perfect those who are seeking one bedroom apartment close to the …
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$338,245
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur le lac et la mer de Marmara.La résidence dispose d'un parking, d'une aire de jeux pour enfants, d'un espace vert, d'une salle de sport, d'une sécurité 24h/24.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à une min…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller