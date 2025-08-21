  1. Realting.com
Complexe résidentiel Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Alanya, Turquie
depuis
$216,481
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
16
ID: 27470
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Appartements de deux chambres (2+1), 100 m2 dans le complexe Konak Twin Towers 3 Cléopâtre sont à vendre.

Ce projet est parfait pour ceux qui veulent vivre près de la mer et en même temps ont toute l'infrastructure de la ville à distance de marche, ainsi que pour les investisseurs pour louer des appartements.

La plage de Cléopâtre est en grande demande parmi les touristes. Les principales attractions de la ville sont situées ici, à distance de marche: magasins, cafés et restaurants, écoles, transports en commun, supermarchés et plus encore.

Le nouveau complexe résidentiel d'un territoire de 4 500 m2 comprendra deux blocs de 8 étages, à 600 mètres de la mer.

Tous les appartements sont vendus avec finition complète, avec une cuisine installée avec un comptoir en granit, équipé d'une salle de bains.

Infrastructure:

  • Parc aquatique
  • Piscine extérieure
  • Piscine intérieure
  • Gymnase
  • Bain turc
  • Sauna
  • Salle de massage
  • Aire de jeux pour enfants
  • Gazebo de détente
  • Parking intérieur
  • Espace barbecue
  • Jardin botanique
  • Café.
  • Sécurité et vidéosurveillance
  • Cascade artificielle
  • Chemins de randonnée
  • Salle de jeux
  • Piscine pour enfants

Principales caractéristiques:

  • Porte en acier
  • Meubles de cuisine
  • Portes et fenêtres de balcon en PVC
  • Spacieux salon
  • Salle de bains entièrement équipée

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Alanya, Turquie

