Complexe résidentiel Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Appartements de deux chambres (2+1), 100 m2 dans le complexe Konak Twin Towers 3 Cléopâtre sont à vendre.

Ce projet est parfait pour ceux qui veulent vivre près de la mer et en même temps ont toute l'infrastructure de la ville à distance de marche, ainsi que pour les investisseurs pour louer des appartements.

La plage de Cléopâtre est en grande demande parmi les touristes. Les principales attractions de la ville sont situées ici, à distance de marche: magasins, cafés et restaurants, écoles, transports en commun, supermarchés et plus encore.

Le nouveau complexe résidentiel d'un territoire de 4 500 m2 comprendra deux blocs de 8 étages, à 600 mètres de la mer.

Tous les appartements sont vendus avec finition complète, avec une cuisine installée avec un comptoir en granit, équipé d'une salle de bains.

Infrastructure:

Parc aquatique

Piscine extérieure

Piscine intérieure

Gymnase

Bain turc

Sauna

Salle de massage

Aire de jeux pour enfants

Gazebo de détente

Parking intérieur

Espace barbecue

Jardin botanique

Café.

Sécurité et vidéosurveillance

Cascade artificielle

Chemins de randonnée

Salle de jeux

Piscine pour enfants

Principales caractéristiques:

Porte en acier

Meubles de cuisine

Portes et fenêtres de balcon en PVC

Spacieux salon

Salle de bains entièrement équipée

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.