Complejo residencial Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.

Apartamento de tres dormitorios (3+1) con una superficie de 141,5 m2 con vistas al mar está en venta.

El proyecto está situado en la zona de Zeytinburnu, cerca de las estaciones de metro, metro y metrobus Marmaray Zeytinburnu, cerca del centro comercial del Foro de Marmara, así como de instituciones educativas y médicas.

Cerca está el complejo Buyukyalya, donde hay un gran número de tiendas, cafés y restaurantes.

El proyecto ocupa una superficie total de 4.000 m2 y consta de un edificio de 13 pisos con un diseño moderno, incluyendo 73 apartamentos residenciales con vistas al mar y a la ciudad.

Dentro de los apartamentos: sistema de hogar inteligente, aire acondicionado y sistemas de filtración de agua, electrodomésticos (horno, lavavajillas, estufa y capucha).

Fecha final: 3o trimestre de 2025.

Infraestructura:

Lobby

Gimnasio

Baño turco y sauna

Aparcamiento

Seguridad 24/7

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.