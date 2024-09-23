Complejo residencial Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.

  1. Realting.com
, Turquía
de
$490,000
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
16
ID: 27457
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1270
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 20/8/25

Localización

Mostrar en el mapa

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Apartamento de tres dormitorios (3+1) con una superficie de 141,5 m2 con vistas al mar está en venta.

El proyecto está situado en la zona de Zeytinburnu, cerca de las estaciones de metro, metro y metrobus Marmaray Zeytinburnu, cerca del centro comercial del Foro de Marmara, así como de instituciones educativas y médicas.

Cerca está el complejo Buyukyalya, donde hay un gran número de tiendas, cafés y restaurantes.

El proyecto ocupa una superficie total de 4.000 m2 y consta de un edificio de 13 pisos con un diseño moderno, incluyendo 73 apartamentos residenciales con vistas al mar y a la ciudad.

Dentro de los apartamentos: sistema de hogar inteligente, aire acondicionado y sistemas de filtración de agua, electrodomésticos (horno, lavavajillas, estufa y capucha).

Fecha final: 3o trimestre de 2025.

Infraestructura:

  • Lobby
  • Gimnasio
  • Baño turco y sauna
  • Aparcamiento
  • Seguridad 24/7

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

, Turquía

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
