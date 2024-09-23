  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Zeytinburnu
  4. Piso en edificio nuevo Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu

Piso en edificio nuevo Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu

Zeytinburnu, Turquía
de
$952,378
;
40
Dejar una solicitud
ID: 27876
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Zeytinburnu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2021
  • Número de plantas
    Número de plantas
    16

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Amplios apartamentos frente al mar con balcones en Estambul Zeytinburnu

Los apartamentos están situados en el distrito Zeytinburnu de Estambul. El distrito de Zeytinburnu siempre ha sido uno de los distritos favoritos de Estambul, gracias a su ubicación a orillas del Mar de Mármara.

Los apartamentos en venta en Estambul Zeytinburnu están a 2 km del puerto deportivo Bakırköy, a 1,3 km de la estación de metro Marmaray, a 1,6 km del centro comercial Olivium, a 2 km del centro comercial Marmara Forum, a 5 km de la plaza Sultan Ahmet, a 7 km de Plaza Eminönü y a 31 km del aeropuerto internacional de Estambul.

El complejo de 7 bloques consta de 848 apartamentos, 1 bloque de hotel y un bazar abierto. El complejo ofrece un gran jardín, piscina interior y exterior, sendero para caminar, cancha de tenis, canchas de fútbol y baloncesto, piscinas decorativas, gimnasio, sauna, baño de vapor, spa, baño turco, parques infantiles interiores y exteriores, seguridad 24 horas al día, 7 días a la semana y sistema de cámaras, gestión del sitio, estacionamientos interiores y exteriores. Además, el complejo cuenta con estación de carga de vehículos eléctricos, servicio de chófer por horas, mensajería privada, ambulancia, servicios de cuidado de mascotas y veterinaria, zona de actividades deportivas y servicio de recepción 24 horas al día, 7 días a la semana.

Los apartamentos cuentan con cocinas abiertas y cerradas, balcones, baños en suite y opciones de almacenamiento. Los apartamentos también están equipados con sistema de domótica, aparatos empotrados, infraestructura de Internet de fibra, puertas de acero, interfono, suelos laminados y cerámicos, cabina de ducha y carpintería de PVC en puertas y ventanas de balcón.


IST-01536

Localización en el mapa

Zeytinburnu, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos OBA PARK CORNER
Oba, Turquía
Precio en demanda
Complejo residencial New residence with a swimming pool and green areas close to a highway, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquía
de
$994,838
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turquía
de
$279,659
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Muratpasa, Turquía
de
$211,901
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Sisli, Turquía
de
$1,09M
Está viendo
Piso en edificio nuevo Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Zeytinburnu, Turquía
de
$952,378
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$612,453
El complejo residencial incluye 133 apartamentos - 25 estudios, 98 apartamentos de una habitación y 10 apartamentos de dos dormitorios. Todos los apartamentos disponen de balcón y están totalmente equipados. Instalaciones sociales & áreas recreativas - gimnasio, compras, clubes sociales, sal…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Mostrar todo Complejo residencial Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Bagcilar, Turquía
de
$425,592
Ofreciendo una calidad única con sus detalles arquitectónicos, el complejo maximiza su calidad de vida con su estructura orientada al confort, paisaje pacífico y diseño interior útil. El proyecto con infraestructura desarrollada rodeada de espacios verdes es la encarnación de comodidad, tran…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Serik, Turquía
de
$497,420
Ofrecemos villas con plazas de aparcamiento, piscinas de 32 m2, jardines, terrazas.La residencia cuenta con un parque infantil y seguridad de vídeo alrededor de la hora.Características de los planos Planta baja: un hall de entrada, un salón, una cocina abierta, un baño.Primera planta: dos do…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones