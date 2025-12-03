  1. Realting.com
Casas de obra nueva en Buyukcekmece, Turquía

Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Buyukcekmece, Turquía
de
$769,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
El proyecto villa se encuentra en Buyukcekmece, a saber, Kumburgaz en el lado europeo de Estambul, un área conocida por su hermosa naturaleza y agradable clima.Las villas están construidas en una superficie de 7.700 m2 y consta de 18 villas privadas e independientes de excepcional belleza, e…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Ozgurluk Caddesi, Turquía
de
$960,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
El proyecto villa se encuentra en Buyukcekmece, a saber, en Kumburgaz, en el lado europeo de Estambul, a 7 minutos de la playa de Kumburgaz, una zona conocida por su hermosa naturaleza y agradable clima.El complejo de la villa está construido en una superficie de 15.500 m2 y consta de 30 vil…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Buyukcekmece, Turquía
de
$1,10M
Opciones de acabado Con acabado
El proyecto villa se encuentra en Buyukcekmece, a 400 metros del mar, a 1 km de la carretera D-100, a 1,5 km del hospital estatal, a 2 km del lago Buyukcekmece, a 6 km del Centro Internacional de Exposiciones y a 30 km del aeropuerto de Estambul.Las villas cuentan con amplios jardines privad…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
OneOne
Villa Four and five bedroom villas.
Villa Four and five bedroom villas.
Buyukcekmece, Turquía
de
$1,32M
El complejo Feza Park incluye 22 villas de 3 tipos diferentes, una planta o dos plantas.Características de la casa:Casa 1 área: 422 m2 / 265 m2Casa 2 área: 588 m2 / 347 m2Número de pisos: 2Número de habitaciones: 4, 5Número de baños: 3,4Habitación de personal: 1Todas las villas se entregan c…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
