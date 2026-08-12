Kargicak, Turquía

Esta villa estará ubicada en una superficie de 605 m2. La fecha de finalización es septiembre de 2021. El edificio consta de 3 pisos y tiene una superficie total de 445m2.En 3 plantas hay 6 habitaciones y 6 baños. Una segunda luz también está diseñada en la sala de estar. La distancia al mar…