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Villa EXCLUSIVE VILLA PROJECT | ANTALYA – DÖŞEMEALTI (ALTINKALE)
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Villa EXCLUSIVE VILLA PROJECT | ANTALYA – DÖŞEMEALTI (ALTINKALE)
Komurculer, Turquía
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 340 m²
1 objeto inmobiliario 1
Descubra un prestigioso estilo de vida de villa diseñado para comodidad, tecnología y valor a largo plazo en la naturaleza.PROYECTO DE DESARROLLO GENERALTotal Land Area: 36.666 m2Zonas verdes e instalaciones sociales: 11.445 m2Fecha de inicio del proyecto: 2024 marzoFecha de terminación: 202…
Agencia
TURN KEY REAL ESTATE
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TURN KEY REAL ESTATE
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Pueblo de cabañas Doesemealti Villa
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Pueblo de cabañas Doesemealti Villa
Pueblo de cabañas Doesemealti Villa
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Pueblo de cabañas Doesemealti Villa
Dosemealti, Turquía
de
$714,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 365 m²
1 objeto inmobiliario 1
Deschemalts — es un área que tiene una belleza natural y un ambiente encantador. Deschalta, con sus exuberantes bosques verdes, imponentes colinas y aire limpio — es un paraíso para los amantes de la naturaleza y aquellos que buscan un lugar tranquilo y pacífico para vivir. Especialmente …
Agencia
Realty World Green Gayrimenkul
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Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
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Villa LARES VİLLAS
Dosemealti, Turquía
de
$1,62M
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
LARES VILLAS son dos proyectos separados que consisten en 10 y 24 villas de lujo en Antalya. Se lleva a cabo bajo la garantía de GEYLAN COMPANY. Son villas de alta seguridad. Cada villa tiene una piscina privada. Hay 5 dormitorios y una sala de estar. Todas las habitaciones tienen baño y ves…
Desarrollador
geylan company ( lares villas )
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Villa LARES VİLLAS
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Villa LARES VİLLAS
Dosemealti, Turquía
de
$1,36M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 350 m²
1 objeto inmobiliario 1
LARES VILLAS son dos proyectos separados que consisten en 10 y 24 villas de lujo en Antalya. Se lleva a cabo bajo la garantía de GEYLAN COMPANY. Son villas de alta seguridad. Cada villa tiene una piscina privada. La propiedad tiene 5 dormitorios y una sala de estar. Todas las habitaciones ti…
Desarrollador
geylan company ( lares villas )
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