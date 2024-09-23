  1. Realting.com
  4. Villa Furnished three bedroom villas on the beach.

Bodrum, Turquía
de
$700,490
18
ID: 27528
Última actualización: 29/8/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Aegean Region
  • Ciudad
    Bodrum

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Villa frente al mar de tres dormitorios en Gumusluk Silencio Bodrum.

Rodeado de bosques de pinos, justo a orillas del mar azul, este exclusivo proyecto en una zona de 72.000 m2 ofrece una vida a nivel de un hotel de cinco estrellas.

El proyecto cuenta con 194 villas, cada una de las cuales es la encarnación del lujo y estilo vintage, creada de acuerdo con el espíritu y la atmósfera de la región.

Le ofrecemos villas con un amplio salón de cocina, tres dormitorios con dos amplias terrazas desde las que podrá disfrutar de las maravillas de la naturaleza Bodrum.

Infraestructura:

  • Piscina
  • Playa privada
  • Zonas de barbacoa
  • Cine al aire libre
  • Servicio de transporte dentro del territorio
  • Seguridad 24/7
  • Servicios de limpieza
  • Servicio las 24 horas

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Bodrum, Turquía

