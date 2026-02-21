  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Aydın
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Aydin, Turquía

Didim
20
Cine
1
Cabaña Stone House
Cabaña Stone House
Cabaña Stone House
Cabaña Stone House
Cabaña Stone House
Cabaña Stone House
Didim, Turquía
de
$561,619
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Piedra de estilo independiente Casa de campo en Didim – impresionante casa de piedra en venta en TurquíaSituado en una gran parcela de tierra para la privacidad garantizada, esta casa de piedra fue construida originalmente hace 14 años y está a sólo 5 minutos a pie del centro de la aldea de …
Polat Group
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Didim, Turquía
de
$276,149
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villas independientes modernas y de lujo listas para entrar a vivir en Didim Altinkum, Turquía.Viviendas de lujo en una ubicación privilegiada en Didim, a unos 4 km de D-Marin en Didim, la zona ofrece tranquilidad y un estilo de vida en contacto con la naturaleza, además de un fácil acceso a…
Polat Group
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Mostrar todo Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Didim, Turquía
de
$643,989
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa independiente de lujo de 4 dormitorios en Altinkum - Casa a estrenar en venta en DidimEsta impresionante villa independiente de 4 dormitorios consta de una arquitectura moderna con una ventana arqueada de piso a techo que se extiende a lo largo de dos pisos, que brinda luz natural para…
Polat Group
Otium Development
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Didim, Turquía
de
$224,647
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Excelente Villa Adosada de 3 Dormitorios En Venta en Didim - Casa de Vacaciones En Venta en Didim Nos complace ofrecer esta espaciosa villa adosada de 3 dormitorios en un complejo privado con una gran piscina compartida. Es ideal tanto para una casa de vacaciones o casa de vida durante todo…
Polat Group
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Didim, Turquía
de
$492,085
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa Independiente de 4 Dormitorios en Venta en Yesiltepe-Holiday Home en Didim esiltepe se encuentra a 15 km del centro de Didim, a 8 km del lago Bafa, a 10 km de Akbuk y a 5 km de la playa de Fevzipasa. Gracias a su fascinante naturaleza, es uno de los lugares donde prevalece el silencio…
Polat Group
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Akbuk, Turquía
de
$459,278
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Moderna villa independiente de 5 dormitorios con impresionantes vistas al mar y a la naturaleza en Akbuk. Una casa moderna construida en una parcela privada de 410 m2 con una gran piscina privada y zonas de estar al aire libre. Inversión inmobiliaria ideal en Didim.En Turkish Home Office est…
Polat Group
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Didim, Turquía
de
$288,049
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Nuevas villas adosadas listas para llaves modernas y de lujo con piscina privada y jardín en venta en Didim Turquía.  Situado en Hisar Mahallesi, que está cerca de la tranquila y tranquila pequeña zona residencial de Didim, Mavisehir, la villa de 4 dormitorios con un perfecto es una inversi…
Polat Group
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Didim, Turquía
de
$331,622
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Villa Independiente de 3 Camas de Nueva Construcción en Venta en Akbuk-650m de la Playa 3 Dormitorios, piscina privada, jardín privado y 650m del mar en Akbuk. Excelente villa independiente de nueva construcción en venta. Se encuentra en la zona de Akbuk, donde hay villas independientes de…
Polat Group
Pueblo de cabañas Polat Green Park Complex
Pueblo de cabañas Polat Green Park Complex
Pueblo de cabañas Polat Green Park Complex
Pueblo de cabañas Polat Green Park Complex
Pueblo de cabañas Polat Green Park Complex
Pueblo de cabañas Polat Green Park Complex
Didim, Turquía
de
$86,650
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos con vistas a la vegetación infinita: una oportunidad imperdible con un plan de pago sin intereses de hasta 36 mesesApartamentos con vistas a la vegetación infinita: una oportunidad imperdible con un plan de pago sin intereses de hasta 36 meses...El estado más hermoso del tiempo.…
Polat Group
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Didim, Turquía
de
$283,484
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Key Ready Lujosa Villa Independiente de 3 Camas En Venta en Akbuk-2nd Home en Turquía Akbuk, una de las regiones de vacaciones de Didim, tiene una costa larga y perfecta, y hay calas grandes y pequeñas que llevan el nombre de Akbuk Bay, donde todos los tonos de color de verde y azul se fusi…
Polat Group
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Didim, Turquía
de
$304,879
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Nueva Villa De Lujo De 3 Camas en Altinkum En Venta-Familia Casa de Vacaciones en Didim.  Didim es el nombre de la península y su centro de distrito, El centro del distrito de Didim es el centro de todas las rutas comerciales y de transporte de la península y está muy cerca del bullicioso c…
Polat Group
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Didim, Turquía
de
$234,706
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Excelente villa adosada de 3 dormitorios en venta en Didim - Casa de vacaciones en TurquíaEste lujoso desarrollo de villas modernas en Didim en venta, un complejo de villas adosadas en el pequeño pero muy popular complejo turístico de Altinkum. Moderna villa adosada de 3 dormitorios en Altin…
Polat Group
Pueblo de cabañas 4+1 Villa in Aydın
Pueblo de cabañas 4+1 Villa in Aydın
Pueblo de cabañas 4+1 Villa in Aydın
Pueblo de cabañas 4+1 Villa in Aydın
Bahcearasi, Turquía
de
$372,963
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Didim Altinkum Çamlık 4 villas ( 2 gemelas ) en venta Cada villa 4 + 1 240m2 3 pisos 5 habitaciones 1 salón 4 habitaciones Cocina separada 2 baños 3 baños Cada villa tiene su propia piscina privada B-B-Q Alcoba Aparcamiento Al mar 850 metros
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Akbuk, Turquía
de
$534,989
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villas independientes con vistas panorámicas al mar en Akbuk, ubicadas a poca distancia en automóvil del aeropuerto de Milas-Bodrum.Villas independientes modernas y de lujo listas para la venta en Akbuk. Rodeadas de naturaleza en la exclusiva Akbuk, a poca distancia de la playa y del centro …
Polat Group
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Didim, Turquía
de
$822,712
Opciones de acabado Con acabado
Villa en venta en Akbuk Didim -Villa doble de 3 plantas -250 m2 -3 + 1 -4 habitaciones -1 salón -3 habitaciones -3 baños -cuna terraza con vistas al mar -Primera línea del mar -La vista al mar nunca se cerrará -Hay una carretera frente a la casa y la playa y el mar inmediatamente …
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Didim, Turquía
de
$243,368
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Villa adosada de 3 dormitorios a precio de ganga en Altinkum-2nd Home en Turquía.Situada en Hisar Mahallesi, cerca de la tranquila y pacífica zona residencial de Didim, Mavisehir, la villa de 3 dormitorios con una ubicación perfecta es una inversión inmobiliaria imperdible en Didim.La villa …
Polat Group
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Didim, Turquía
de
$293,383
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Villa Independiente de 3 Camas con Piscina Privada – Tradicional Didim Villa Villa independiente de tres camas en Altinkum en venta. Una propiedad tradicional en Altinkum. Bargain Didim propiedad de inversión. En el Ministerio del Interior turco nos complace presentar esta villa independie…
Polat Group
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Didim, Turquía
de
$416,686
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Nuevo Villa Independiente de 4 Dormitorios En Venta en Yesilkent-300m de la playa La villa moderna y lujosa, que se ha completado completamente con su exterior y decoración perfectos, es una inversión ideal para unas vacaciones y una casa de estar durante todo el año en la costa egea de Did…
Polat Group
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Didim, Turquía
de
$393,133
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Impresionantes villas Didim de diseño a la venta – Villas Didim modernas de 5 camas a la venta Combinando todos los elementos de la vida en una fusión perfecta de diseño contemporáneo que establece los estándares en los años venideros se encuentra este proyecto de villa de gran lujo de 3 ca…
Polat Group
Villa 4+1 Villa in Kuşadası
Villa 4+1 Villa in Kuşadası
Villa 4+1 Villa in Kuşadası
Villa 4+1 Villa in Kuşadası
Aegean Region, Turquía
de
$713,017
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Aydin Kusadasi Villa dúplex 200 m2 Piscina privada 5 habitaciones 4 habitaciones 4 baños
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Didim, Turquía
de
$243,368
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa Adosada con Vistas al Mar de 3 Camas En Venta en Didim-Turquía Propiedad en Didim, Didim,  Didim ha sido un complejo turístico muy popular durante varios años, con una gran cantidad de resorts ubicados en las costas de la península, pequeños pueblos pesqueros tradicionales a centros t…
Polat Group
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Didim, Turquía
de
$243,368
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Impresionante Villa Adosada de 3 Dormitorios en Akbuk-Holiday Home En Venta en Didim Esta villa adosada de 3 dormitorios es una magnífica pieza de arquitectura en venta en Didim Akbuk, que comprende espacios abiertos con una piscina compartida. La villa adosada con vistas a la naturaleza y …
Polat Group
