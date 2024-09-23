  1. Realting.com
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey

Alanya, Turquía
de
$518,241
;
18
ID: 24539
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1006
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 25/2/26

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Dirección
    Arapli Sokak

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Sobre el complejo

3+1, 4+1, 5+2 En Venta Villas en Turquía, Alanya Localizado.

%25 Pago de Down + instalación de 24 Mounths Plan de pago flexible.

Ciudadanía turca incluida!

Para más detalles contáctenos!

Localización en el mapa

Alanya, Turquía
Alimentación

Está viendo
Realting.com
