Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.

Bodrum, Turquía
$525,000
;
13
ID: 27526
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/8/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Aegean Region
  • Ciudad
    Bodrum

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Villa de dos dormitorios con vistas panorámicas al mar en una pintoresca zona de Bodrum.

La villa se encuentra a 6 km del centro de Yalikavak (marina, paseo marítimo con cafeterías, restaurantes y tiendas) en un complejo con piscina, tiene una playa privada con un muelle.

Número de pisos: 2
Número de habitaciones: 2
Número de baños: 2

Veranda grande
Amplia terraza
Aire acondicionado y calefacción (VRF)

Distancia al mar: 450 metros

Infraestructura:

  • Piscina de infinito compartida
  • Playa privada - 450 m al mar
  • 300 metros de tiendas
  • Corte de baloncesto
  • Café/restaurante
  • Sala de fitness
  • Parque infantil

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Bodrum, Turquía

Está viendo
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Bodrum, Turquía
de
$525,000
