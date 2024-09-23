Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.

Villa de dos dormitorios con vistas panorámicas al mar en una pintoresca zona de Bodrum.
La villa se encuentra a 6 km del centro de Yalikavak (marina, paseo marítimo con cafeterías, restaurantes y tiendas) en un complejo con piscina, tiene una playa privada con un muelle.
Número de pisos: 2
Número de habitaciones: 2
Número de baños: 2
Veranda grande
Amplia terraza
Aire acondicionado y calefacción (VRF)
Distancia al mar: 450 metros
Infraestructura:
