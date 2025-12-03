  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Antalya
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Antalya, Turquía

Alanya
22
Muratpasa
1
Dosemealti
3
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Dosemealti, Turquía
de
$1,62M
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
LARES VILLAS son dos proyectos separados que consisten en 10 y 24 villas de lujo en Antalya. Se lleva a cabo bajo la garantía de GEYLAN COMPANY. Son villas de alta seguridad. Cada villa tiene una piscina privada. Hay 5 dormitorios y una sala de estar. Todas las habitaciones tienen baño y ves…
Desarrollador
geylan company ( lares villas )
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Kargicak, Turquía
de
$473,805
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 3
Rótula de la República de China Rana de la República de China y la República de China. Ranago de Karagыджак славится жилыми комплексами премиум класса и видами на море и горы. Жилые комплексы расположены на холмах каскадным способом, чтобы не перекрывать вид другим домам. В Каргыджаке прек…
Agencia
ALANYA INVESTMENT
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Kargicak, Turquía
de
$373,705
-Esta villa de hermoso diseño ubicada en Kargicak, Alanya, con una arquitectura moderna flanqueada por áreas verdes naturales. La villa privada totalmente independiente que disfruta de las impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y la naturaleza de Alanya. Esta villa de 5 dormitorios o…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
John TaylorJohn Taylor
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Yaylali, Turquía
de
$557,796
Año de construcción 2022
Número de plantas 3
WILLAS EXPERIENCIDAS / p EQUIPO DE PROYECTO / p Área del proyecto: 4 536 m2 br / Número total de villas: 11 br / Fecha de finalización del proyecto: 30 DE ENERO DE 2021 br / Ubicación: Kargicak / Alanya / Antalya br / Distancia al centro de Alanya - 12 km br / Aeropuerto de Gazipasha: 23 km …
Agencia
Sun World Real Estate
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Alanya, Turquía
de
$265,865
3 + 1 ático Área cuadrada 200 m2 Infraestructura: Piscina Generador Ascensor Seguridad Área privada cerrada Al mar 400 metros Aydat 1000 euros por año
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Dosemealti, Turquía
de
$1,36M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 350 m²
1 objeto inmobiliario 1
LARES VILLAS son dos proyectos separados que consisten en 10 y 24 villas de lujo en Antalya. Se lleva a cabo bajo la garantía de GEYLAN COMPANY. Son villas de alta seguridad. Cada villa tiene una piscina privada. La propiedad tiene 5 dormitorios y una sala de estar. Todas las habitaciones ti…
Desarrollador
geylan company ( lares villas )
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Oba, Turquía
de
$644,859
Opciones de acabado Con acabado
Precio:600,000 EURno amueblado 550.000 EURAdecuado para la ciudadanía turca y el permiso de residencia.Ofrecemos una exclusiva villa de clase premium independiente 4 + 1 con una superficie total de 250 m2 situada en una de las zonas más pintorescas de Alanya - Oba.Habitaciones: 4 + 1Número d…
Agencia
Smart Home
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Kargicak, Turquía
de
$148,414
-Beautifull Villa moderna de 3 dormitorios con impresionantes vistas al mar en venta en Alanya, Kargıcak.  La nueva villa construida ubicada en la colina en Kargıcak, ubicada en la colina, tiene una gran vista al mar y a la naturaleza y también mucha privacidad. Tiene fácil acceso a la playa…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Alanya, Turquía
de
$668,792
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Se vende nuevo proyecto de villas con ciudadanía turca en Alanya Fecha de inicio del proyecto: 30.04.2024 Fecha de finalización del proyecto: 30.12.2025     Estamos orgullosos de presentarles nuestro proyecto SES ELEGANCE, que se encuentra en la región TEPE de Alanya y tiene una vista pintor…
Agencia
AxA property
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Kargicak, Turquía
de
$270,755
Opciones de acabado Con acabado
VillaAlanya/Kargicak3+1 área 195 m2Parcela 300 m2Totalmente amuebladoVista pintoresca del SEACocina de zonaLujoso salón3 dormitorios2 bañosGran balcón y terrazaPiscina privadaZona de RecreaciónGarajeAparcamientoTerritorio privado cerrado850 m del marPRICE REDUCED DUE TO URGENT SALE
Agencia
Smart Home
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Kargicak, Turquía
de
$309,641
-Una hermosa villa con impresionantes vistas panorámicas al mar en Alanya, Kargicak. Esta moderna villa de 3 dormitorios con piscina en venta en Alanya, Kargicak, está recientemente construida con los últimos materiales y tecnología.  Esta moderna villa de 3 dormitorios ubicada en Kargicak, …
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Alanya, Turquía
de
$452,721
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Villas 3+1, 4+1, 5+2 en venta en Turquía, ubicadas en Alanya. Pago inicial del 25 % + plan de pago flexible de 24 meses. ¡Ciudadanía turca incluida! ¡Para obtener más información, contáctenos!
Agencia
AxA property
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Kesefli, Turquía
de
$196,324
Pokoje: 2+1 Liczba pięter: 2 Powierzchnia: 136 m² 400 metrów od morza. Kamienica znajduje się w dzielnicy Keşevli, pomiędzy Kargicak i Demirtaş. Rok budowy: 2008 Najważniejsze cechy: W pełni umeblowane Oddzielna kuchnia Salon 1 łazienka 2 toalety Ogród Taras z g…
Agencia
Smart Home
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Kargicak, Turquía
de
$409,590
Opciones de acabado Con acabado
A furnished villa in the 5-star Granada Residence complex with all the amenities is for sale. The villa is located on a hill with views of the Mediterranean Sea, mountains, and the city. Layout: Rooms: 4 + 1 Floors: 2 House area: 350 m² Land area: 250 m² Villa features…
Agencia
Smart Home
Villa ALANYA
Villa ALANYA
Villa ALANYA
Villa ALANYA
Villa ALANYA
Villa ALANYA
Alanya, Turquía
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Área 235 m²
1 objeto inmobiliario 1
ALANYA BEKTASPANORAMIC VIEW OF ALANYA5+1 TRIBLEX VILLA4 BAÑOS – 4 WCPRIVADO POOLPRIVADO GARDENPRIVADO ENTRANCEPRIVADO PARQUEBBQ PRIVADOFULLY FURNISHEDCASTLE AND SEA VIEWALANYA CENTER 3 KM350 m2 VILLA AREA580 m2 Decking AREA
Agencia
Ogenusproperty
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Alanya, Turquía
de
$313,912
-Esta villa en Alanya es para los amantes del estilo modernista. La lujosa villa contemporánea con vistas al mar en Alanya tiene una impresionante vista al mar. Lo más destacado de esta villa con vistas al mar. Villa en Alanya. A solo 700 metros de la playa. Ascensor a todas las terrazas de …
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Pueblo de cabañas Doesemealti Villa
Pueblo de cabañas Doesemealti Villa
Pueblo de cabañas Doesemealti Villa
Pueblo de cabañas Doesemealti Villa
Pueblo de cabañas Doesemealti Villa
Pueblo de cabañas Doesemealti Villa
Dosemealti, Turquía
de
$714,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 365 m²
1 objeto inmobiliario 1
Deschemalts — es un área que tiene una belleza natural y un ambiente encantador. Deschalta, con sus exuberantes bosques verdes, imponentes colinas y aire limpio — es un paraíso para los amantes de la naturaleza y aquellos que buscan un lugar tranquilo y pacífico para vivir. Especialmente …
Agencia
Realty World Green Gayrimenkul
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Degirmendere, Turquía
de
$687,738
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Desarrollador
IKY GROUP ALANYA
Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
Alanya, Turquía
de
$610,729
Opciones de acabado Con acabado
Suitable for Turkish citizenship! Furnished four-bedroom villa with a private pool overlooking the sea, mountains, and fortress. Rooms: 4+1 Floors: 2 Bedrooms: 4 Kitchen-living room: 1 Bathrooms: 4 Dressing room: 1 Villa area: 270 m² Plot area: 450 m² This villa c…
Agencia
Smart Home
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Alanya, Turquía
de
$282,951
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Proyecto de villas nuevas en venta en Alanya para ciudadanos turcos Villas en venta disponibles para ciudadanos en Alanya Tepe. Piscinas al aire libre Actividad completa Opciones 2+1, 3+1, 4+1 Pago inicial + cuotas Fecha de finalización: 30.05.2025
Agencia
AxA property
Villa Villa in Antalya
Villa Villa in Antalya
Villa Villa in Antalya
Villa Villa in Antalya
Villa Villa in Antalya
Muratpasa, Turquía
de
$976,299
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
1 objeto inmobiliario 1
-Antalya, Kaş Ubicación -Distrito de Kalkan Impresionante vista al mar -9 villas -4 villas en venta -Cada villa se encuentra en una parcela de 500 m2 -Villa área 300 m2 -4 + 1 villa -1 salón abierto con cocina -4 habitaciones -1 aseo -4 baños -1 sauna -Sistema de calefacción por …
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Dejar una solicitud
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Alanya, Turquía
de
$443,262
Opciones de acabado Con acabado
Habitaciones: 3+2Número de pisos: 3Baños: 2Balcón: 3Superficie de la villa: 170 m2Villa amueblada con tres dormitorios y una piscina privada con vistas al mar y la fortaleza.La villa consta de 3 plantas. Salón combinado y cocina en la primera planta, 3 dormitorios en la segunda planta y un á…
Agencia
Smart Home
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Kargicak, Turquía
de
$408,288
Opciones de acabado Con acabado
Adaptation for Turkish citizenship - USD 400,000 can be added to the Tapu. Furnished villa with en-suite bedrooms and a private pool overlooking the sea, in the Kargicak area. Features: 4 bedrooms 2 living rooms 2 balconies 3 bathrooms Heat fields Villa area: 360 m² P…
Agencia
Smart Home
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Mahmutlar, Turquía
de
$800,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. CONSULTA GRATUITA. AYUDA PARA RECIBIR EL ESTATUS DE RESIDENTE. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto GRATIS, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuale…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Kargicak, Turquía
de
$615,012
Diseñada según los estándares de lujo, esta villa independiente excepcionalmente buena con piscina privada en Alanya cuenta con acabados de lujo y materiales de alta calidad. Esta villa de lujo tiene un jardín privado ajardinado, piscina privada y vistas panorámicas hacia el mar. Esta propie…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Villa Luxury villa in Kargicak
Villa Luxury villa in Kargicak
Villa Luxury villa in Kargicak
Villa Luxury villa in Kargicak
Villa Luxury villa in Kargicak
Villa Luxury villa in Kargicak
Kargicak, Turquía
de
$530,661
Esta villa estará ubicada en una superficie de 605 m2. La fecha de finalización es septiembre de 2021. El edificio consta de 3 pisos y tiene una superficie total de 445m2.En 3 plantas hay 6 habitaciones y 6 baños. Una segunda luz también está diseñada en la sala de estar. La distancia al mar…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
