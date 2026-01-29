  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Aegean Region
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Aegean Region, Turquía

Mugla
27
Bodrum
26
Izmir
11
Aydin
22
Villa bodrum torba
Villa bodrum torba
Villa bodrum torba
Villa bodrum torba
Villa bodrum torba
Villa bodrum torba
Torba, Turquía
Precio en demanda
Año de construcción 2026
Villas de lujo en Bodrum Torba
Agencia
TURN KEY REAL ESTATE
Villa ADABÜKÜ BODRUM
Villa ADABÜKÜ BODRUM
Villa ADABÜKÜ BODRUM
Villa ADABÜKÜ BODRUM
Villa ADABÜKÜ BODRUM
Villa ADABÜKÜ BODRUM
Bodrum, Turquía
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Residencias exclusivas Vista Mar en Adabükü, BodrumGracias por su interés en Villa Adabükü Bodrum.A continuación, nos complace compartir las características clave que hacen que este proyecto sea realmente excepcional, perfectamente adecuado para la vida permanente, el uso vacacional o una in…
Agencia
TURN KEY REAL ESTATE
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Bodrum, Turquía
de
$2,57M
Opciones de acabado Con acabado
El Arte del Lujo Moderno en el Corazón de Yalikavak viv Bodrum.Villas - un proyecto exclusivo de 10.300 m2, compuesto por 10 villas, encarna el equilibrio perfecto de privacidad, estética y confort tecnológico en una de las zonas más prestigiosas de la costa egeo.El proyecto se encuentra en …
Agencia
Smart Home
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Bodrum, Turquía
de
$2,62M
Opciones de acabado Con acabado
El complejo está construido sobre una superficie de 13.500 m2, consta de 18 villas de estilo español con vistas panorámicas al mar sin obstáculosVilla Fiesta es una de las villas más convenientes del complejo, con vistas panorámicas al mar y piscina privada.La propiedad incluye dos casas:Edi…
Agencia
Smart Home
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Bodrum, Turquía
de
$3,45M
Opciones de acabado Con acabado
Villas de lujo de cinco dormitorios en la pintoresca zona de Gölköy fort Bodrum.El complejo de villa diseñado por el famoso arquitecto Emre Arolat se encuentra en Demirbükü Bay, una de las bahías más exclusivas de Bodrum.Este proyecto frente al mar está situado en una parcela de 120.000 m2, …
Agencia
Smart Home
Villa yalıkavak bodrum
Villa yalıkavak bodrum
Villa yalıkavak bodrum
Villa yalıkavak bodrum
Villa yalıkavak bodrum
Villa yalıkavak bodrum
Bodrum, Turquía
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 590 m²
1 objeto inmobiliario 1
Zero Luxury Life From Yalikavak and Silvery in Bodrum MuğlaPerfectamente separado entre Yalikavak y Silverity, un estilo de vida verdaderamente privilegiado en los bordes costeros. 65 acresNuestro proyecto construido sobre el terreno costero de primera clase, la vida lujosa con vistas al mar…
Agencia
TURN KEY REAL ESTATE
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Kizilagac, Turquía
de
$3,78M
Opciones de acabado Con acabado
Villas y residencias de alta calidad con un concepto y servicios hoteleros de 5 estrellas, situado en una zona de 150.000 m2, y una playa privada de 1.200 metros.A 50 km del complejo se encuentra el aeropuerto Bodrum, a 8 km de Yalikavak Marina, a 15 km del centro de Bodrum.Villa 4 + 1 - 219…
Agencia
Smart Home
Villa Bodrum Yalıkavak Marinn
Villa Bodrum Yalıkavak Marinn
Villa Bodrum Yalıkavak Marinn
Villa Bodrum Yalıkavak Marinn
Villa Bodrum Yalıkavak Marinn
Villa Bodrum Yalıkavak Marinn
Bodrum, Turquía
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
El proyecto Bodrum Yalıkavak Marinn es un proyecto de firma compuesto por 46 villas y 1 mansión, construido en una parcela de 66 mil metros cuadrados, a sólo 350 metros de la Marina Yalıkavak y todos los famosos restaurantes y lugares de entretenimiento.Pier & Beach club en Yalikavak BodrumE…
Agencia
TURN KEY REAL ESTATE
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Bodrum, Turquía
de
$959,086
Opciones de acabado Con acabado
Chalet independiente de tres dormitorios con vista directa al mar en Gundogan.El complejo se encuentra a 100 metros del mar, tiene su propia playa con 3 piers de madera, zona de tomar el sol, piscina, restaurante en la playa y un parque infantil, a 550 metros del centro de Gundogan.Número de…
Agencia
Smart Home
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Bodrum, Turquía
de
$2,27M
Opciones de acabado Con acabado
Villa de cuatro dormitorios con vista al mar en Bodrum.Número de pisos: 2Número de habitaciones: 4Número de salones: 1Número de baños: 5Superficie total: 250 m2Superficie de parcela: 381 m2Jardín privadoPiscina privadaAparcamiento privadoSistema doméstico inteligentePaneles solaresSistema de…
Agencia
Smart Home
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Kizilagac, Turquía
de
$932,000
Opciones de acabado Con acabado
Shelton Magia Bodrum es un complejo único de 104 villas de lujo situadas en un territorio de 30.000 m2, rodeado de naturaleza pintoresca y paisajes impresionantes.Número de pisos: 2Número de habitaciones: 3Número de salones: 1Número de baños: 3Superficie total: 140 m2Jardín privadoPiscina pr…
Agencia
Smart Home
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Bodrum, Turquía
de
$4,10M
Opciones de acabado Con acabado
Villa de lujo de seis dormitorios en Turkbuku fort Bodrum con vistas al mar y a la montaña en un complejo de villa..La villa está a 1,3 km de Turkbuku Marina y Yacht Club, a 1,5 km del centro comercial Macro y a 14 km de Yalikavak.Número de pisos: 3Número de habitaciones: 6Living rooms: 2Coc…
Agencia
Smart Home
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Didim, Turquía
de
$293,383
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Villa Independiente de 3 Camas con Piscina Privada – Tradicional Didim Villa Villa independiente de tres camas en Altinkum en venta. Una propiedad tradicional en Altinkum. Bargain Didim propiedad de inversión. En el Ministerio del Interior turco nos complace presentar esta villa independie…
Desarrollador
Polat Group
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Bodrum, Turquía
de
$1,40M
Opciones de acabado Con acabado
Villa de lujo en venta en la pintoresca zona de Yalikavak fort Bodrum - la perla de la costa egea de Turquía!Número de pisos: 2Número de habitaciones: 7Número de baños: 5Superficie total: 340 m2Superficie de parcela: 800 m2Distancia al mar: 500 metrosSaunaGymChimeneaPiso calentadoSistema dom…
Agencia
Smart Home
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Bodrum, Turquía
de
$1,74M
Opciones de acabado Con acabado
Villa de lujo de cinco dormitorios en la pintoresca zona de Yalikavak en la costa de Egeo de Turquía!El complejo está construido sobre una superficie de 9.600 m2, sólo 18 villas, situada a 5 km del puerto deportivo de Yalikavak, a 3 km del centro de Gumusluk, y a sólo 450 metros del mar y ti…
Agencia
Smart Home
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Bodrum, Turquía
de
$525,000
Villa de dos dormitorios con vistas panorámicas al mar en una pintoresca zona de Bodrum.La villa se encuentra a 6 km del centro de Yalikavak (marina, paseo marítimo con cafeterías, restaurantes y tiendas) en un complejo con piscina, tiene una playa privada con un muelle.Número de pisos: 2Núm…
Agencia
Smart Home
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Bodrum, Turquía
de
$830,000
Opciones de acabado Con acabado
Chalet independiente con cuatro dormitorios a 800 metros del mar.Número de pisos: 2Número de habitaciones: 4Número de baños: 4Superficie total: 200 m2Superficie de parcela: 500 m2Distancia al mar: 800 metrosAparcamiento privado al aire libreCalefacción por suelo radianteAire acondicionadoPar…
Agencia
Smart Home
Villa Bodrum Yalıkavak Geriş
Villa Bodrum Yalıkavak Geriş
Villa Bodrum Yalıkavak Geriş
Villa Bodrum Yalıkavak Geriş
Villa Bodrum Yalıkavak Geriş
Villa Bodrum Yalıkavak Geriş
Bodrum, Turquía
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villas de lujo listos para moverse en Yalıkavak Geriş sometida Panoramic Vista MarEstamos encantados de presentar nuestro proyecto de villa boutique listo para la entrega inmediata, situado en Yalıkavak Geriş, uno de los barrios más prestigiosos de Bodrum.El proyecto consta de 13 exclusivas…
Agencia
TURN KEY REAL ESTATE
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Bodrum, Turquía
de
$784,707
Opciones de acabado Con acabado
Villa dúplex de tres dormitorios con vista al lago en Adabuku Silencio Bodrum.El complejo villa se encuentra a 700 metros del mar, consta de 80 duplex (2 plantas) 3 + 1, y 20 triplexes (3 plantas) 4 + 1, cerca hay tiendas, restaurantes y un mercado semanal.Número de pisos: 2, 3Número de habi…
Agencia
Smart Home
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Bodrum, Turquía
de
$3,34M
Opciones de acabado Con acabado
Villa de lujo en venta en la pintoresca zona de Yalikavak fort Bodrum, a 600 metros del puerto deportivo.Número de pisos: 2Número de habitaciones: 4Número de baños: 4Apartamento separado con 1 dormitorio, cocina y baño para una sirvienta o un huésped.Distancia al mar: 600 metrosPiscina grand…
Agencia
Smart Home
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Bodrum, Turquía
de
$3,34M
Opciones de acabado Con acabado
Villa de lujo en el centro de la pintoresca zona de Yalikavak fort Bodrum - la perla de la costa egea de Turquía!La villa se encuentra en un complejo, un servicio de traslado se organiza a la playa pública, a 1,2 km, al centro y al puerto deportivo para yates de Yalikavak - 1.3 km, y al aero…
Agencia
Smart Home
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Bodrum, Turquía
de
$700,490
Opciones de acabado Con acabado
Villa frente al mar de tres dormitorios en Gumusluk Silencio Bodrum.Rodeado de bosques de pinos, justo a orillas del mar azul, este exclusivo proyecto en una zona de 72.000 m2 ofrece una vida a nivel de un hotel de cinco estrellas.El proyecto cuenta con 194 villas, cada una de las cuales es …
Agencia
Smart Home
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Bodrum, Turquía
de
$3,34M
Opciones de acabado Con acabado
Estas villas únicamente diseñadas encarnan el esplendor arquitectónico, convirtiéndolo en el proyecto más extraordinario de Bodrum.El complejo consta de sólo 10 villas exclusivas, con un fuerte enfoque en la privacidad y la seguridad. Cada villa es especial a su manera, haciendo del complejo…
Agencia
Smart Home
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Bodrum, Turquía
de
$982,337
Opciones de acabado Con acabado
Villa dúplex de tres dormitorios con vista al lago en Adabuku Silencio Bodrum.El complejo villa se encuentra a 700 metros del mar, consta de 80 duplex (2 plantas) 3 + 1, y 20 triplexes (3 plantas) 4 + 1, cerca hay tiendas, restaurantes y un mercado semanal.Número de pisos: 2, 3Número de habi…
Agencia
Smart Home
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Bodrum, Turquía
de
$469,336
Opciones de acabado Con acabado
Villas de tres dormitorios (3+1) de 131,4 m2 en el complejo Neva Valeron Adabuku.El complejo consta de 198 residencias situadas en una parcela de 44,578 m2 al lado de un bosque de pinos en la zona de Adabuku.Un muelle privado para los residentes del complejo, traslado a la playa, servicio de…
Agencia
Smart Home
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Bodrum, Turquía
de
$930,000
Opciones de acabado Con acabado
Venta 3 villas con 3 dormitorios de 150 m2 - 170 m2 en el centro de Bodrum con vistas panorámicas del mar y la ciudad.Piscina privadaElectrodomésticos de cocina incorporadosArmarios incorporadosSistema de refrigeración VRFCalentadores de suelo en la villaAparcamientoJardínPara información má…
Agencia
Smart Home
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Bodrum, Turquía
de
$850,000
Opciones de acabado Con acabado
La villa se encuentra a 6 km del centro de Yalikavak (marina, paseo marítimo con cafeterías, restaurantes y tiendas) en un complejo con piscina, tiene su propia playa con un muelle, así como un traslado a / desde la playa.Número de pisos: 2Número de habitaciones: 3Número de baños: 2Distancia…
Agencia
Smart Home
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Didim, Turquía
de
$243,368
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa Adosada con Vistas al Mar de 3 Camas En Venta en Didim-Turquía Propiedad en Didim, Didim,  Didim ha sido un complejo turístico muy popular durante varios años, con una gran cantidad de resorts ubicados en las costas de la península, pequeños pueblos pesqueros tradicionales a centros t…
Desarrollador
Polat Group
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Çeşme, Turquía
de
$1,29M
Felizmente saludarás todos los días en Çeşme. -El proyecto, que se ubicará en Çeşme, tendrá 3 + 1 y 5 + 1 opciones de villa. -Cada villa tiene su propia piscina al aire libre y estacionamiento al aire libre.
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Didim, Turquía
de
$643,989
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa independiente de lujo de 4 dormitorios en Altinkum - Casa a estrenar en venta en DidimEsta impresionante villa independiente de 4 dormitorios consta de una arquitectura moderna con una ventana arqueada de piso a techo que se extiende a lo largo de dos pisos, que brinda luz natural para…
Desarrollador
Polat Group
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Dikili, Turquía
de
$296,688
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Distrito de Izmir Dikili al mar y la playa 20 metros 120 m2 brutos 100 m2 netos 3 + 1 dúplex 3 habitaciones 1 salón con chimenea Baño 1 Baño 2 Chimenea en la casa vista al mar
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Didim, Turquía
de
$492,085
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa Independiente de 4 Dormitorios en Venta en Yesiltepe-Holiday Home en Didim esiltepe se encuentra a 15 km del centro de Didim, a 8 km del lago Bafa, a 10 km de Akbuk y a 5 km de la playa de Fevzipasa. Gracias a su fascinante naturaleza, es uno de los lugares donde prevalece el silencio…
Desarrollador
Polat Group
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Mentese, Turquía
de
$820,324
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
-Kocacalis playa 1-2 minutos -Villa 4 + 1 con piscina -Parcela 470 m2 -Villa área 245 m2 -3 pisos -Salón abierto con cocina -4 habitaciones -4 baños -1 aseo -Sistema de calefacción por suelo radiante -Central calefacción eléctrica y refrigeración de locales -Puertas eléctricas y r…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Didim, Turquía
de
$393,133
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Impresionantes villas Didim de diseño a la venta – Villas Didim modernas de 5 camas a la venta Combinando todos los elementos de la vida en una fusión perfecta de diseño contemporáneo que establece los estándares en los años venideros se encuentra este proyecto de villa de gran lujo de 3 ca…
Desarrollador
Polat Group
Pueblo de cabañas 4+1 Villa in Aydın
Pueblo de cabañas 4+1 Villa in Aydın
Pueblo de cabañas 4+1 Villa in Aydın
Pueblo de cabañas 4+1 Villa in Aydın
Bahcearasi, Turquía
de
$372,963
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Didim Altinkum Çamlık 4 villas ( 2 gemelas ) en venta Cada villa 4 + 1 240m2 3 pisos 5 habitaciones 1 salón 4 habitaciones Cocina separada 2 baños 3 baños Cada villa tiene su propia piscina privada B-B-Q Alcoba Aparcamiento Al mar 850 metros
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Didim, Turquía
de
$234,706
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Excelente villa adosada de 3 dormitorios en venta en Didim - Casa de vacaciones en TurquíaEste lujoso desarrollo de villas modernas en Didim en venta, un complejo de villas adosadas en el pequeño pero muy popular complejo turístico de Altinkum. Moderna villa adosada de 3 dormitorios en Altin…
Desarrollador
Polat Group
Villa 4+1 Villa in Kuşadası
Villa 4+1 Villa in Kuşadası
Villa 4+1 Villa in Kuşadası
Villa 4+1 Villa in Kuşadası
Aegean Region, Turquía
de
$713,017
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Aydin Kusadasi Villa dúplex 200 m2 Piscina privada 5 habitaciones 4 habitaciones 4 baños
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Didim, Turquía
de
$288,049
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Nuevas villas adosadas listas para llaves modernas y de lujo con piscina privada y jardín en venta en Didim Turquía.  Situado en Hisar Mahallesi, que está cerca de la tranquila y tranquila pequeña zona residencial de Didim, Mavisehir, la villa de 4 dormitorios con un perfecto es una inversi…
Desarrollador
Polat Group
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Urla, Turquía
de
$1,23M
Año de construcción 2023
Urla es un destino global con su naturaleza, textura histórica preservada, costa y personas. Escucha la voz de las hojas que te dicen buenos días. Siente el calor del sol golpeando tu cara a través de las hojas. El Proyecto Urla no es solo un sitio de casas unifamiliares, sino un mundo que a…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Akbuk, Turquía
de
$459,278
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Moderna villa independiente de 5 dormitorios con impresionantes vistas al mar y a la naturaleza en Akbuk. Una casa moderna construida en una parcela privada de 410 m2 con una gran piscina privada y zonas de estar al aire libre. Inversión inmobiliaria ideal en Didim.En Turkish Home Office est…
Desarrollador
Polat Group
Pueblo de cabañas Polat Green Park Complex
Pueblo de cabañas Polat Green Park Complex
Pueblo de cabañas Polat Green Park Complex
Pueblo de cabañas Polat Green Park Complex
Pueblo de cabañas Polat Green Park Complex
Pueblo de cabañas Polat Green Park Complex
Didim, Turquía
de
$86,650
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos con vistas a la vegetación infinita: una oportunidad imperdible con un plan de pago sin intereses de hasta 36 mesesApartamentos con vistas a la vegetación infinita: una oportunidad imperdible con un plan de pago sin intereses de hasta 36 meses...El estado más hermoso del tiempo.…
Desarrollador
Polat Group
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Çeşme, Turquía
de
$2,52M
Año de construcción 2024
Todas las puertas de la villa se abrirán al mar La villa en Ayasaranda está saturada de alma egea. La villa consta de 3 plantas. Delante de la villa hay una piscina privada y detrás de la piscina hay acceso directo a la playa y al mar. Las ventanas ofrecen vistas al mar Egeo y a la isla grie…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Didim, Turquía
de
$331,622
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Villa Independiente de 3 Camas de Nueva Construcción en Venta en Akbuk-650m de la Playa 3 Dormitorios, piscina privada, jardín privado y 650m del mar en Akbuk. Excelente villa independiente de nueva construcción en venta. Se encuentra en la zona de Akbuk, donde hay villas independientes de…
Desarrollador
Polat Group
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Didim, Turquía
de
$276,149
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villas independientes modernas y de lujo listas para entrar a vivir en Didim Altinkum, Turquía.Viviendas de lujo en una ubicación privilegiada en Didim, a unos 4 km de D-Marin en Didim, la zona ofrece tranquilidad y un estilo de vida en contacto con la naturaleza, además de un fácil acceso a…
Desarrollador
Polat Group
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Didim, Turquía
de
$243,368
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Villa adosada de 3 dormitorios a precio de ganga en Altinkum-2nd Home en Turquía.Situada en Hisar Mahallesi, cerca de la tranquila y pacífica zona residencial de Didim, Mavisehir, la villa de 3 dormitorios con una ubicación perfecta es una inversión inmobiliaria imperdible en Didim.La villa …
Desarrollador
Polat Group
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Kayapinar, Turquía
de
$583,445
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Nuevo proyecto del complejo residencial Begonvilla Calma verde en un área ecológicamente limpia Villa de 3 pisos Bruto 280 m2 Netto 256 m2 4 + 2 4 habitaciones 2 salas Sistema de calefacción por suelo radiante Chimenea Terraza con chimenea Piscina abierta Otoparque abierto Par…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Akbuk, Turquía
de
$534,989
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villas independientes con vistas panorámicas al mar en Akbuk, ubicadas a poca distancia en automóvil del aeropuerto de Milas-Bodrum.Villas independientes modernas y de lujo listas para la venta en Akbuk. Rodeadas de naturaleza en la exclusiva Akbuk, a poca distancia de la playa y del centro …
Desarrollador
Polat Group
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Didim, Turquía
de
$822,712
Opciones de acabado Con acabado
Villa en venta en Akbuk Didim -Villa doble de 3 plantas -250 m2 -3 + 1 -4 habitaciones -1 salón -3 habitaciones -3 baños -cuna terraza con vistas al mar -Primera línea del mar -La vista al mar nunca se cerrará -Hay una carretera frente a la casa y la playa y el mar inmediatamente …
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Cabaña Farmhouse For Sale
Cabaña Farmhouse For Sale
Cabaña Farmhouse For Sale
Cabaña Farmhouse For Sale
Cabaña Farmhouse For Sale
Cabaña Farmhouse For Sale
Cinarkoy Mahallesi, Turquía
de
$1,41M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Nuestra granja está en la localidad de Kemalpahao Ören Yaka. Hay dos casas numeradas separadas de 2 plantas con agua y electricidad, una pequeña casa de una sola planta, un almacén y un techo de animales cubierto, y dependencias en la tierra. Nuestra granja es de 140 m2 y tiene 2 dormitorio…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Didim, Turquía
de
$416,686
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Nuevo Villa Independiente de 4 Dormitorios En Venta en Yesilkent-300m de la playa La villa moderna y lujosa, que se ha completado completamente con su exterior y decoración perfectos, es una inversión ideal para unas vacaciones y una casa de estar durante todo el año en la costa egea de Did…
Desarrollador
Polat Group
Villa 3+1 Villa in İzmir
Villa 3+1 Villa in İzmir
Villa 3+1 Villa in İzmir
Villa 3+1 Villa in İzmir
Aliaga, Turquía
de
$272,655
Año de construcción 2023
Nuestra villa está ubicada en la playa de Yeni Şakran, a 50 metros de la calle Yalı, y es llave en mano después de 45 días. Está muy cerca de la plaza, la playa, los cafés, la zona para caminar y el parque infantil y se encuentra en una calle concurrida. Se utilizan gas natural, sistema de…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Çeşme, Turquía
de
$608,846
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
A orillas del Mar Egeo, el paraíso de Dalyan Sakizlyka  Territorio del Complejo Residencial 7500 m2  El proyecto consta de 2 bloques, cada bloque tiene su propia piscina  Plaza de la Villa: Bruto: 120 m2 Neto: 85 m2 1. Piso: - Patio - Sala - Cocina abierta - bañ…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Didim, Turquía
de
$283,484
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Key Ready Lujosa Villa Independiente de 3 Camas En Venta en Akbuk-2nd Home en Turquía Akbuk, una de las regiones de vacaciones de Didim, tiene una costa larga y perfecta, y hay calas grandes y pequeñas que llevan el nombre de Akbuk Bay, donde todos los tonos de color de verde y azul se fusi…
Desarrollador
Polat Group
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Didim, Turquía
de
$224,647
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Excelente Villa Adosada de 3 Dormitorios En Venta en Didim - Casa de Vacaciones En Venta en Didim Nos complace ofrecer esta espaciosa villa adosada de 3 dormitorios en un complejo privado con una gran piscina compartida. Es ideal tanto para una casa de vacaciones o casa de vida durante todo…
Desarrollador
Polat Group
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Urla, Turquía
de
$2,23M
Año de construcción 2025
Saluda al día con el aroma de la lavanda... El proyecto ubicado en la perla del Egeo Urla, con 73 villas en 80,845.32 metros cuadrados. Habrá 3 tipos de villas como 5 + 1/6 + 1/7 + 1. Cada villa tendrá su propia infraestructura de energía solar en el techo, la piscina y el estacionamiento…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Aliaga, Turquía
de
$254,018
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 3
Aliaga Shakranlar distrito de Izmir   3 + 1 triplex 1er piso: 1 salón con cocina 2do piso: 2 dormitorios y un baño  3er piso: 1 dormitorio y terraza  Superficie total: 100 m2. El proyecto se pondrá en marcha en julio de 2023. Cerca del mar a pie 1 minuto Cafeterí…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Yenibagarasi Mahallesi, Turquía
de
$817,966
Año de construcción 2023
Nuestras 2 villas triplex de lujo con 225 m2 4 + 1 piscina independiente de 50m2 en una parcela de 650m2 con una magnífica vista, justo al lado de Foçaköy, El barrio de Yenibağarası está a la venta a finales de junio. Los materiales de primera clase se utilizan en las casas de nuestra Vill…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Gaziemir, Turquía
de
$327,187
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Una maravillosa vista de la naturaleza y aire limpio. -Nuestra villa tiene 3 + 1 habitaciones, 125 m2 netos -Nuestra Villa tiene 2 pisos, su frente nunca se cerrará, *Hay un baño en suite en el dormitorio *Cocina abierta *2 km hasta la carretera de circunvalación *Óptimo 2 km *Aeropuerto 10 …
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Didim, Turquía
de
$243,368
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Impresionante Villa Adosada de 3 Dormitorios en Akbuk-Holiday Home En Venta en Didim Esta villa adosada de 3 dormitorios es una magnífica pieza de arquitectura en venta en Didim Akbuk, que comprende espacios abiertos con una piscina compartida. La villa adosada con vistas a la naturaleza y …
Desarrollador
Polat Group
Cabaña Stone House
Cabaña Stone House
Cabaña Stone House
Cabaña Stone House
Cabaña Stone House
Cabaña Stone House
Didim, Turquía
de
$561,619
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Piedra de estilo independiente Casa de campo en Didim – impresionante casa de piedra en venta en TurquíaSituado en una gran parcela de tierra para la privacidad garantizada, esta casa de piedra fue construida originalmente hace 14 años y está a sólo 5 minutos a pie del centro de la aldea de …
Desarrollador
Polat Group
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Didim, Turquía
de
$304,879
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Nueva Villa De Lujo De 3 Camas en Altinkum En Venta-Familia Casa de Vacaciones en Didim.  Didim es el nombre de la península y su centro de distrito, El centro del distrito de Didim es el centro de todas las rutas comerciales y de transporte de la península y está muy cerca del bullicioso c…
Desarrollador
Polat Group
