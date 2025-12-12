  1. Realting.com
Casas de obra nueva en Mugla, Turquía

Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Bodrum, Turquía
$469,336
Villas de tres dormitorios (3+1) de 131,4 m2 en el complejo Neva Valeron Adabuku.El complejo consta de 198 residencias situadas en una parcela de 44,578 m2 al lado de un bosque de pinos en la zona de Adabuku.Un muelle privado para los residentes del complejo, traslado a la playa, servicio de…
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Bodrum, Turquía
$830,000
Chalet independiente con cuatro dormitorios a 800 metros del mar.Número de pisos: 2Número de habitaciones: 4Número de baños: 4Superficie total: 200 m2Superficie de parcela: 500 m2Distancia al mar: 800 metrosAparcamiento privado al aire libreCalefacción por suelo radianteAire acondicionadoPar…
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Bodrum, Turquía
$4,10M
Villa de lujo de seis dormitorios en Turkbuku fort Bodrum con vistas al mar y a la montaña en un complejo de villa..La villa está a 1,3 km de Turkbuku Marina y Yacht Club, a 1,5 km del centro comercial Macro y a 14 km de Yalikavak.Número de pisos: 3Número de habitaciones: 6Living rooms: 2Coc…
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Bodrum, Turquía
$525,000
Villa de dos dormitorios con vistas panorámicas al mar en una pintoresca zona de Bodrum.La villa se encuentra a 6 km del centro de Yalikavak (marina, paseo marítimo con cafeterías, restaurantes y tiendas) en un complejo con piscina, tiene una playa privada con un muelle.Número de pisos: 2Núm…
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Kizilagac, Turquía
$932,000
Shelton Magia Bodrum es un complejo único de 104 villas de lujo situadas en un territorio de 30.000 m2, rodeado de naturaleza pintoresca y paisajes impresionantes.Número de pisos: 2Número de habitaciones: 3Número de salones: 1Número de baños: 3Superficie total: 140 m2Jardín privadoPiscina pr…
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Bodrum, Turquía
$3,34M
Villa de lujo en venta en la pintoresca zona de Yalikavak fort Bodrum, a 600 metros del puerto deportivo.Número de pisos: 2Número de habitaciones: 4Número de baños: 4Apartamento separado con 1 dormitorio, cocina y baño para una sirvienta o un huésped.Distancia al mar: 600 metrosPiscina grand…
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Bodrum, Turquía
$2,27M
Villa de cuatro dormitorios con vista al mar en Bodrum.Número de pisos: 2Número de habitaciones: 4Número de salones: 1Número de baños: 5Superficie total: 250 m2Superficie de parcela: 381 m2Jardín privadoPiscina privadaAparcamiento privadoSistema doméstico inteligentePaneles solaresSistema de…
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Bodrum, Turquía
$1,40M
Villa de lujo en venta en la pintoresca zona de Yalikavak fort Bodrum - la perla de la costa egea de Turquía!Número de pisos: 2Número de habitaciones: 7Número de baños: 5Superficie total: 340 m2Superficie de parcela: 800 m2Distancia al mar: 500 metrosSaunaGymChimeneaPiso calentadoSistema dom…
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Bodrum, Turquía
$2,57M
El Arte del Lujo Moderno en el Corazón de Yalikavak viv Bodrum.Villas - un proyecto exclusivo de 10.300 m2, compuesto por 10 villas, encarna el equilibrio perfecto de privacidad, estética y confort tecnológico en una de las zonas más prestigiosas de la costa egeo.El proyecto se encuentra en …
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Bodrum, Turquía
$982,337
Villa dúplex de tres dormitorios con vista al lago en Adabuku Silencio Bodrum.El complejo villa se encuentra a 700 metros del mar, consta de 80 duplex (2 plantas) 3 + 1, y 20 triplexes (3 plantas) 4 + 1, cerca hay tiendas, restaurantes y un mercado semanal.Número de pisos: 2, 3Número de habi…
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Kizilagac, Turquía
$3,78M
Villas y residencias de alta calidad con un concepto y servicios hoteleros de 5 estrellas, situado en una zona de 150.000 m2, y una playa privada de 1.200 metros.A 50 km del complejo se encuentra el aeropuerto Bodrum, a 8 km de Yalikavak Marina, a 15 km del centro de Bodrum.Villa 4 + 1 - 219…
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Bodrum, Turquía
$700,490
Villa frente al mar de tres dormitorios en Gumusluk Silencio Bodrum.Rodeado de bosques de pinos, justo a orillas del mar azul, este exclusivo proyecto en una zona de 72.000 m2 ofrece una vida a nivel de un hotel de cinco estrellas.El proyecto cuenta con 194 villas, cada una de las cuales es …
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Bodrum, Turquía
$930,000
Venta 3 villas con 3 dormitorios de 150 m2 - 170 m2 en el centro de Bodrum con vistas panorámicas del mar y la ciudad.Piscina privadaElectrodomésticos de cocina incorporadosArmarios incorporadosSistema de refrigeración VRFCalentadores de suelo en la villaAparcamientoJardínPara información má…
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Bodrum, Turquía
$784,707
Villa dúplex de tres dormitorios con vista al lago en Adabuku Silencio Bodrum.El complejo villa se encuentra a 700 metros del mar, consta de 80 duplex (2 plantas) 3 + 1, y 20 triplexes (3 plantas) 4 + 1, cerca hay tiendas, restaurantes y un mercado semanal.Número de pisos: 2, 3Número de habi…
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Bodrum, Turquía
$3,34M
Villa de lujo en el centro de la pintoresca zona de Yalikavak fort Bodrum - la perla de la costa egea de Turquía!La villa se encuentra en un complejo, un servicio de traslado se organiza a la playa pública, a 1,2 km, al centro y al puerto deportivo para yates de Yalikavak - 1.3 km, y al aero…
Villa Villa in Muğla
Mentese, Turquía
$820,324
Año de construcción 2023
Área 245 m²
-Kocacalis playa 1-2 minutos -Villa 4 + 1 con piscina -Parcela 470 m2 -Villa área 245 m2 -3 pisos -Salón abierto con cocina -4 habitaciones -4 baños -1 aseo -Sistema de calefacción por suelo radiante -Central calefacción eléctrica y refrigeración de locales -Puertas eléctricas y r…
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Bodrum, Turquía
$1,74M
Villa de lujo de cinco dormitorios en la pintoresca zona de Yalikavak en la costa de Egeo de Turquía!El complejo está construido sobre una superficie de 9.600 m2, sólo 18 villas, situada a 5 km del puerto deportivo de Yalikavak, a 3 km del centro de Gumusluk, y a sólo 450 metros del mar y ti…
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Bodrum, Turquía
$959,086
Chalet independiente de tres dormitorios con vista directa al mar en Gundogan.El complejo se encuentra a 100 metros del mar, tiene su propia playa con 3 piers de madera, zona de tomar el sol, piscina, restaurante en la playa y un parque infantil, a 550 metros del centro de Gundogan.Número de…
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Bodrum, Turquía
$850,000
La villa se encuentra a 6 km del centro de Yalikavak (marina, paseo marítimo con cafeterías, restaurantes y tiendas) en un complejo con piscina, tiene su propia playa con un muelle, así como un traslado a / desde la playa.Número de pisos: 2Número de habitaciones: 3Número de baños: 2Distancia…
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Bodrum, Turquía
$3,45M
Villas de lujo de cinco dormitorios en la pintoresca zona de Gölköy fort Bodrum.El complejo de villa diseñado por el famoso arquitecto Emre Arolat se encuentra en Demirbükü Bay, una de las bahías más exclusivas de Bodrum.Este proyecto frente al mar está situado en una parcela de 120.000 m2, …
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Bodrum, Turquía
$2,62M
El complejo está construido sobre una superficie de 13.500 m2, consta de 18 villas de estilo español con vistas panorámicas al mar sin obstáculosVilla Fiesta es una de las villas más convenientes del complejo, con vistas panorámicas al mar y piscina privada.La propiedad incluye dos casas:Edi…
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Bodrum, Turquía
$3,34M
Estas villas únicamente diseñadas encarnan el esplendor arquitectónico, convirtiéndolo en el proyecto más extraordinario de Bodrum.El complejo consta de sólo 10 villas exclusivas, con un fuerte enfoque en la privacidad y la seguridad. Cada villa es especial a su manera, haciendo del complejo…
