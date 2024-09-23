Villa Hidden Valley

WILLAS EXPERIENCIDAS
/ pEQUIPO DE PROYECTO
/ pÁrea del proyecto: 4 536 m2
br /Número total de villas: 11
br /Fecha de finalización del proyecto: 30 DE ENERO DE 2021
br /Ubicación: Kargicak / Alanya / Antalya
br /Distancia al centro de Alanya - 12 km
br /Aeropuerto de Gazipasha: 23 km
br /Aeropuerto de Antalya: 130 km
br /La distancia del ave al mar: 550 m
br /Distancia al mar en coche: 1200 m
br /Distancia al punto de venta: 1000 m
/ pVILLENTIVIDAD
/ pParcela en villa m2: de 400 m2 a 650 m2 Dekanat Decanat ( de 400 m2 a 650 m2 ).
br /Superficie total de la villa: 330 m2
br /Superficie total de la villa: 275 m2
/ pLas villas consisten en 4 + 1. Cada piso tiene aire acondicionado y baños 2 para padres. Todos los baños tienen juegos de ducha incorporados y una ducha.
br /En cada habitación con vistas al mar.
br /El salón tiene una chimenea con bioetanol.
br /Cada villa tiene su propio jardín separado y su propia piscina.
br /Estas piscinas son un sistema de skimmer con un recubrimiento antibacteriano y piscinas de energía pequeña y ahorro de agua. La larga vida útil y los costos de mantenimiento son muy bajos.
br /Las fachadas exteriores de las villas están aisladas por calor y frío, y las pinturas exteriores pueden resistir muchos años desde derrames y grietas hasta corrosión, que pueden estar expuestas a la apariencia. ( no surgirán problemas, excepto decoloración )
br /Todas las habitaciones tienen líneas de aire acondicionado y se ensamblan en un solo lugar en la fachada.
br /El sistema central de escobas fue construido para su uso en todas las habitaciones y lugares públicos.
br /Para cubrir todos los pisos de la villa, se construyó un sistema de calefacción por suelo radiante con agua acuosa.
br /Los pisos de la villa y alrededor de los cimientos estaban aislados del agua y la humedad, con la excepción de las líneas de agua.
br /Se utilizaron productos de carpintería de aluminio con aislamiento térmico, que fueron efectivos contra el frío y el calor, se utilizó un cómodo sistema de acristalamiento de gas ( ) br / Las puertas de la villa están hechas completamente de material de madera, gabinetes de cocina y otros muebles están hechos con pintura barnizada ultra ancha, que conserva su color durante muchos años.
br /Todas las habitaciones tienen TV y línea satelital.
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