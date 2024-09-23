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Villa Hidden Valley

Yaylali, Turquía
de
$557,796
;
7
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ID: 223
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/3/22

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Yaylalı

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Bloque de cuadro
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2022
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Sobre el complejo

WILLAS EXPERIENCIDAS

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EQUIPO DE PROYECTO

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Área del proyecto: 4 536 m2

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Número total de villas: 11

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Fecha de finalización del proyecto: 30 DE ENERO DE 2021

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Ubicación: Kargicak / Alanya / Antalya

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Distancia al centro de Alanya - 12 km

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Aeropuerto de Gazipasha: 23 km

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Aeropuerto de Antalya: 130 km

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La distancia del ave al mar: 550 m

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Distancia al mar en coche: 1200 m

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Distancia al punto de venta: 1000 m

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VILLENTIVIDAD

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Parcela en villa m2: de 400 m2 a 650 m2 Dekanat Decanat ( de 400 m2 a 650 m2 ).

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Superficie total de la villa: 330 m2

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Superficie total de la villa: 275 m2

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Las villas consisten en 4 + 1. Cada piso tiene aire acondicionado y baños 2 para padres. Todos los baños tienen juegos de ducha incorporados y una ducha.

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En cada habitación con vistas al mar.

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El salón tiene una chimenea con bioetanol.

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Cada villa tiene su propio jardín separado y su propia piscina.

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Estas piscinas son un sistema de skimmer con un recubrimiento antibacteriano y piscinas de energía pequeña y ahorro de agua. La larga vida útil y los costos de mantenimiento son muy bajos.

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Las fachadas exteriores de las villas están aisladas por calor y frío, y las pinturas exteriores pueden resistir muchos años desde derrames y grietas hasta corrosión, que pueden estar expuestas a la apariencia. ( no surgirán problemas, excepto decoloración )

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Todas las habitaciones tienen líneas de aire acondicionado y se ensamblan en un solo lugar en la fachada.

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El sistema central de escobas fue construido para su uso en todas las habitaciones y lugares públicos.

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Para cubrir todos los pisos de la villa, se construyó un sistema de calefacción por suelo radiante con agua acuosa.

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Los pisos de la villa y alrededor de los cimientos estaban aislados del agua y la humedad, con la excepción de las líneas de agua.

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Se utilizaron productos de carpintería de aluminio con aislamiento térmico, que fueron efectivos contra el frío y el calor, se utilizó un cómodo sistema de acristalamiento de gas ( ) br / Las puertas de la villa están hechas completamente de material de madera, gabinetes de cocina y otros muebles están hechos con pintura barnizada ultra ancha, que conserva su color durante muchos años.

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Todas las habitaciones tienen TV y línea satelital.

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Localización en el mapa

Yaylali, Turquía
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

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Fecha límite
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