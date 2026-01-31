  1. Realting.com
Casas de obra nueva en Basaksehir, Turquía

Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Basaksehir, Turquía
de
$1,40M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
El complejo consta de 7 villas independientes.Villa de cuatro plantas con ocho dormitorios (8 + 1), una superficie de 436 m2, con piscina privada y aparcamiento subterráneo.Todas las villas se entregan completamente terminadas, que se realizará de acuerdo con los más altos estándares de cali…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Basaksehir, Turquía
de
$496,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Проект распожен вай районе Башакшехир, на площади 48 000 м2, представляет собой совртеменый жилоный конпонеконекопониПродается таунхаус 4+1 площадью 179 м2.На первом этаже - кухня-гостиная с выходом на открытую терасу и во двор.На втором этаже - две спальни.- две спальни.Подвал - свободное п…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Villa Project in İstanbul
Basaksehir, Turquía
de
$810,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 240–300 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Superficie total del terreno: 57.000 m2 177 villas y jardín privado para cada villa Tipo de villa: 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 Tamaños de las villas: 214 m2 a 300 m2 Áreas de jardín: 63 m2 a 509 m2 Revestimiento exterior especial de piedra natural 2 zonas de aparcamiento para cada villa Instal…
Agencia
Mehal Group
Dejar una solicitud
TekceTekce
