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Casas de obra nueva en Sariyer, Turquía

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Sariyer, Turquía
de
$5,16M
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
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Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Sariyer, Turquía
de
$1,70M
Opciones de acabado Con acabado
Presentamos a su atención una villa de 5 dormitorios de 410 m2 en la zona de Sariyer.Características de la casa:5 dormitorios2 salones5 bañosPiscina comunitariaAparcamientoDentro de un radio de varios kilómetros del complejo hay centros comerciales, universidades públicas y privadas internac…
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