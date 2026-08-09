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Casas de obra nueva en Kocaeli, Turquía

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Casa adosada Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
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Casa adosada Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
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Casa adosada Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
Izmit, Turquía
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
This villa complex is located in the province of Kocaeli, in the Basiskele suburb of Izmit. Located in the Basiskele-Tinaztepe neighborhood, one of Kocaeli's most popular residential areas, this exclusive villa project offers a privileged lifestyle thanks to its proximity to the city cent…
Agencia
Smart Home
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Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Mostrar todo Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Basiskele, Turquía
de
$1,88M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
El proyecto Country Bahçecik se encuentra en una superficie de 15.300 m2, como 12 mansiones, cada una más exclusiva que la otra. Cada una de nuestras mansiones tiene una superficie de 964 m2 y consta de 8 habitaciones y una sala de estar. Disfrute viviendo en cuatro temporadas en el proyecto…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
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Pueblo de cabañas Zeray Country Akmeşe
Pueblo de cabañas Zeray Country Akmeşe
Pueblo de cabañas Zeray Country Akmeşe
Pueblo de cabañas Zeray Country Akmeşe
Pueblo de cabañas Zeray Country Akmeşe
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Pueblo de cabañas Zeray Country Akmeşe
Karaabdulbaki Mahallesi, Turquía
de
$1,05M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 411 m²
1 objeto inmobiliario 1
Nuestro proyecto cuenta con 35 villas en un área de 26,000 m2 con su aire limpio, magnífica naturaleza y piedra única. concepto de casa en la región Akmeşe de Kocaeli. Tenemos opciones de 129 m2 a 441 m2 de plaza de jardín. metros en nuestras villas, todas las cuales son 5 dúplex + 1, con …
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
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