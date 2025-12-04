  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Marmara Region
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Marmara Region, Turquía

Estambul
11
Beylikduzu
1
Sariyer
2
Basaksehir
3
Villa Project in İstanbul
Villa Project in İstanbul
Basaksehir, Turquía
de
$810,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 240–300 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Superficie total del terreno: 57.000 m2 177 villas y jardín privado para cada villa Tipo de villa: 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 Tamaños de las villas: 214 m2 a 300 m2 Áreas de jardín: 63 m2 a 509 m2 Revestimiento exterior especial de piedra natural 2 zonas de aparcamiento para cada villa Instal…
Agencia
Mehal Group
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Basaksehir, Turquía
de
$496,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Проект распожен вай районе Башакшехир, на площади 48 000 м2, представляет собой совртеменый жилоный конпонеконекопониПродается таунхаус 4+1 площадью 179 м2.На первом этаже - кухня-гостиная с выходом на открытую терасу и во двор.На втором этаже - две спальни.- две спальни.Подвал - свободное п…
Agencia
Smart Home
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Buyukcekmece, Turquía
de
$769,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
El proyecto villa se encuentra en Buyukcekmece, a saber, Kumburgaz en el lado europeo de Estambul, un área conocida por su hermosa naturaleza y agradable clima.Las villas están construidas en una superficie de 7.700 m2 y consta de 18 villas privadas e independientes de excepcional belleza, e…
Agencia
Smart Home
Villa Luxury Villa in İstanbul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Sariyer, Turquía
de
$5,16M
Opciones de acabado Con acabado
1 objeto inmobiliario 1
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Ozgurluk Caddesi, Turquía
de
$960,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
El proyecto villa se encuentra en Buyukcekmece, a saber, en Kumburgaz, en el lado europeo de Estambul, a 7 minutos de la playa de Kumburgaz, una zona conocida por su hermosa naturaleza y agradable clima.El complejo de la villa está construido en una superficie de 15.500 m2 y consta de 30 vil…
Agencia
Smart Home
Casa adosada Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
Casa adosada Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
Izmit, Turquía
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
This villa complex is located in the province of Kocaeli, in the Basiskele suburb of Izmit. Located in the Basiskele-Tinaztepe neighborhood, one of Kocaeli's most popular residential areas, this exclusive villa project offers a privileged lifestyle thanks to its proximity to the city cent…
Agencia
Smart Home
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Arnavutkoy, Turquía
de
$497,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 360 m²
1 objeto inmobiliario 1
VILLA EN VENTA EN BAHÇEŞEHİR OFRECEMOS POSIBILIDAD DE PAGO A PLAZOS CON EL 50% DE PAGO INICIAL DURANTE 6 - 26 MESES El proyecto con un estilo de vida moderno y arquitectura italiana se encuentra en Bahçeşehir y consta de 4+1 villas con jardines. El proyecto, que consta de 232 villas en …
Agencia
Mehal Group
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Buyukcekmece, Turquía
de
$1,10M
Opciones de acabado Con acabado
El proyecto villa se encuentra en Buyukcekmece, a 400 metros del mar, a 1 km de la carretera D-100, a 1,5 km del hospital estatal, a 2 km del lago Buyukcekmece, a 6 km del Centro Internacional de Exposiciones y a 30 km del aeropuerto de Estambul.Las villas cuentan con amplios jardines privad…
Agencia
Smart Home
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Basiskele, Turquía
de
$1,88M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
El proyecto Country Bahçecik se encuentra en una superficie de 15.300 m2, como 12 mansiones, cada una más exclusiva que la otra. Cada una de nuestras mansiones tiene una superficie de 964 m2 y consta de 8 habitaciones y una sala de estar. Disfrute viviendo en cuatro temporadas en el proyecto…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Pueblo de cabañas Zeray Country Akmeşe
Pueblo de cabañas Zeray Country Akmeşe
Karaabdulbaki Mahallesi, Turquía
de
$1,05M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 411 m²
1 objeto inmobiliario 1
Nuestro proyecto cuenta con 35 villas en un área de 26,000 m2 con su aire limpio, magnífica naturaleza y piedra única. concepto de casa en la región Akmeşe de Kocaeli. Tenemos opciones de 129 m2 a 441 m2 de plaza de jardín. metros en nuestras villas, todas las cuales son 5 dúplex + 1, con …
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Villa Four and five bedroom villas.
Villa Four and five bedroom villas.
Buyukcekmece, Turquía
de
$1,32M
El complejo Feza Park incluye 22 villas de 3 tipos diferentes, una planta o dos plantas.Características de la casa:Casa 1 área: 422 m2 / 265 m2Casa 2 área: 588 m2 / 347 m2Número de pisos: 2Número de habitaciones: 4, 5Número de baños: 3,4Habitación de personal: 1Todas las villas se entregan c…
Agencia
Smart Home
Villa Zeray Kırsal Sapanca
Villa Zeray Kırsal Sapanca
Akcay, Turquía
de
$704,060
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
El proyecto Kırsal Sapanca se posiciona como 26 villas en un área de 16,400 m2. Cada una de nuestras villas tiene una superficie de 295 m2 y consta de 4 habitaciones y 1 sala de estar. Las zonas ajardinadas de nuestras villas comienzan desde 150 m2 y alcanzan hasta 540 m2. Hay un sistema de …
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Sariyer, Turquía
de
$1,70M
Opciones de acabado Con acabado
Presentamos a su atención una villa de 5 dormitorios de 410 m2 en la zona de Sariyer.Características de la casa:5 dormitorios2 salones5 bañosPiscina comunitariaAparcamientoDentro de un radio de varios kilómetros del complejo hay centros comerciales, universidades públicas y privadas internac…
Agencia
Smart Home
Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Beylikduzu, Turquía
de
$1,17M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Un proyecto de villa boutique que solo tiene 11 unidades en el área marina del oeste de Estambul. Cada unidad tiene total privacidad con piscina privada, jardín. Fácil acceso a la playa, Marina Mall y otros puntos de referencia en el lado oeste de Estambul, mientras tanto. Los precios por de…
Agencia
EOS Turkey Property
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Basaksehir, Turquía
de
$1,40M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
El complejo consta de 7 villas independientes.Villa de cuatro plantas con ocho dormitorios (8 + 1), una superficie de 436 m2, con piscina privada y aparcamiento subterráneo.Todas las villas se entregan completamente terminadas, que se realizará de acuerdo con los más altos estándares de cali…
Agencia
Smart Home
