  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Basaksehir
  4. Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.

Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.

Basaksehir, Turquía
de
$496,000
BTC
5.8998213
ETH
309.2348563
USDT
490 387.5148921
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
15
Dejar una solicitud
Dirección Dirección
Opciones Opciones
Descripción Descripción
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 26377
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1164
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 12/6/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Basaksehir

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Tour online
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Проект распожен вай районе Башакшехир, на площади 48 000 м2, представляет собой совртеменый жилоный конпонеконекопони

Продается таунхаус 4+1 площадью 179 м2.

На первом этаже - кухня-гостиная с выходом на открытую терасу и во двор.
На втором этаже - две спальни.
- две спальни.
Подвал - свободное пользование.

В каждой спальнесть собственая ванная комната.

манникотанинанинанинанинанинанинанинананинанинанинанинананинананинанинанинананинананананананнанинининананиннннннннананнинанинининанининнннннннннннннннннаннанннннннннннннннананннннаннннннннннанннннннаннннннннннннананнанананананннннннннанннннннннаннннннаннн

Комплекс находится в окружении парков, школ, мечетей, больниц, торговых центртов, всего в 5 циненененах Башакшехир, а также в непосредственной блиости от достопоримечательносте Стамула.

Первоначальный взнос - 30%!
Рассрочка без % до конца строительства!

Завершение строительства: 4 квартал 2025 года.

Инфраструктура:

Зона барбекю
Частная парковка
Детская площадка
Благоустроеные територии
Затеные зоны отдыха
Спортивный коплекс
Пахматная площадка

Для получения боле подробной информациии по этому прокту позвоните/напишите нам.

Localización en el mapa

Basaksehir, Turquía

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa Luxury villa in Kargicak
Kargicak, Turquía
de
$530,661
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Alanya, Turquía
de
$313,912
Villa Zeray Kırsal Sapanca
Akcay, Turquía
de
$704,060
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Buyukcekmece, Turquía
de
$1,10M
Villa Akbuk Bay Villas
Didim, Turquía
de
$331,622
Está viendo
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Basaksehir, Turquía
de
$496,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Arnavutkoy, Turquía
de
$497,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 360 m²
1 objeto inmobiliario 1
VILLA EN VENTA EN BAHÇEŞEHİR OFRECEMOS POSIBILIDAD DE PAGO A PLAZOS CON EL 50% DE PAGO INICIAL DURANTE 6 - 26 MESES El proyecto con un estilo de vida moderno y arquitectura italiana se encuentra en Bahçeşehir y consta de 4+1 villas con jardines. El proyecto, que consta de 232 villas en …
Agencia
Mehal Group
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Doesemealti Villa
Pueblo de cabañas Doesemealti Villa
Dosemealti, Turquía
de
$714,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 365 m²
1 objeto inmobiliario 1
Deschemalts — es un área que tiene una belleza natural y un ambiente encantador. Deschalta, con sus exuberantes bosques verdes, imponentes colinas y aire limpio — es un paraíso para los amantes de la naturaleza y aquellos que buscan un lugar tranquilo y pacífico para vivir. Especialmente …
Agencia
Realty World Green Gayrimenkul
Dejar una solicitud
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Yenibagarasi Mahallesi, Turquía
de
$817,966
Año de construcción 2023
Nuestras 2 villas triplex de lujo con 225 m2 4 + 1 piscina independiente de 50m2 en una parcela de 650m2 con una magnífica vista, justo al lado de Foçaköy, El barrio de Yenibağarası está a la venta a finales de junio. Los materiales de primera clase se utilizan en las casas de nuestra Vill…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones