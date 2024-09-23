Проект распожен вай районе Башакшехир, на площади 48 000 м2, представляет собой совртеменый жилоный конпонеконекопони

Продается таунхаус 4+1 площадью 179 м2.

На первом этаже - кухня-гостиная с выходом на открытую терасу и во двор.

На втором этаже - две спальни.

- две спальни.

Подвал - свободное пользование.

В каждой спальнесть собственая ванная комната.

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Комплекс находится в окружении парков, школ, мечетей, больниц, торговых центртов, всего в 5 циненененах Башакшехир, а также в непосредственной блиости от достопоримечательносте Стамула.

Первоначальный взнос - 30%!

Рассрочка без % до конца строительства!

Завершение строительства: 4 квартал 2025 года.

Инфраструктура:

Зона барбекю

Частная парковка

Детская площадка

Благоустроеные територии

Затеные зоны отдыха

Спортивный коплекс

Пахматная площадка

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