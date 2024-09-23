Проект распожен вай районе Башакшехир, на площади 48 000 м2, представляет собой совртеменый жилоный конпонеконекопони
Продается таунхаус 4+1 площадью 179 м2.
На первом этаже - кухня-гостиная с выходом на открытую терасу и во двор.
На втором этаже - две спальни.
- две спальни.
Подвал - свободное пользование.
В каждой спальнесть собственая ванная комната.
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Комплекс находится в окружении парков, школ, мечетей, больниц, торговых центртов, всего в 5 циненененах Башакшехир, а также в непосредственной блиости от достопоримечательносте Стамула.
Первоначальный взнос - 30%!
Рассрочка без % до конца строительства!
Завершение строительства: 4 квартал 2025 года.
Инфраструктура:
Зона барбекю
Частная парковка
Детская площадка
Благоустроеные територии
Затеные зоны отдыха
Спортивный коплекс
Пахматная площадка
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