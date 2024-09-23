  1. Realting.com
  4. Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.

Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.

Bodrum, Turquía
Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Aegean Region
  • Ciudad
    Bodrum

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

El Arte del Lujo Moderno en el Corazón de Yalikavak viv Bodrum.

Villas - un proyecto exclusivo de 10.300 m2, compuesto por 10 villas, encarna el equilibrio perfecto de privacidad, estética y confort tecnológico en una de las zonas más prestigiosas de la costa egeo.

El proyecto se encuentra en Yalikavak, la perla de la costa noreste de la península de Bodrum. El paisaje único, las colinas verdes y las impresionantes vistas al mar crean una sensación de armonía completa con la naturaleza.

Unificación, arquitectura con carácter, vistas del Mar Egeo, tecnología, materiales de alta calidad y privacidad absoluta - todo esto hace que el proyecto sea una opción tanto para la residencia permanente como para unas vacaciones de pleno derecho.

Número de pisos: 1
Número de habitaciones: 4+1
Número de baños: 5+1
Superficie total de la villa: 396 m2 / 224 m2
Superficie total de la casa de huéspedes: 42 m2
Cada villa es una obra de arte y está completamente lista para la ocupación.

Todo se hace al más alto nivel:

  • Techos espaciosos 3,8 m
  • Casa de huéspedes privada (1+1)
  • Piscina infinita con vista al mar
  • Sauna y mini bar
  • Sistema doméstico inteligente
  • Chimenea y zona de barbacoa
  • Pisos calentados
  • Armario
  • Electrodomésticos de cocina Franke, incluyendo un armario de vino y un refrigerador de dos cámaras.
  • armarios empotrados en todas las habitaciones
  • 24 horas videovigilancia y seguridad
  • Servicio de mantenimiento de terrenos profesionales


Cerca del proyecto:

  • Yalikavak Marina
  • World brand boutiques
  • Restaurantes de clase mundial
  • Centro de la ciudad de Bodrum a solo 25 minutos en coche

Para información más detallada sobre este proyecto, por favor llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Bodrum, Turquía

Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Bodrum, Turquía
de
$2,57M
