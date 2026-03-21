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Casas de obra nueva en Çeşme, Turquía

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Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Çeşme, Turquía
de
$2,52M
Año de construcción 2024
Todas las puertas de la villa se abrirán al mar La villa en Ayasaranda está saturada de alma egea. La villa consta de 3 plantas. Delante de la villa hay una piscina privada y detrás de la piscina hay acceso directo a la playa y al mar. Las ventanas ofrecen vistas al mar Egeo y a la isla grie…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Çeşme, Turquía
de
$1,29M
Felizmente saludarás todos los días en Çeşme. -El proyecto, que se ubicará en Çeşme, tendrá 3 + 1 y 5 + 1 opciones de villa. -Cada villa tiene su propia piscina al aire libre y estacionamiento al aire libre.
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
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Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Çeşme, Turquía
de
$608,846
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
A orillas del Mar Egeo, el paraíso de Dalyan Sakizlyka  Territorio del Complejo Residencial 7500 m2  El proyecto consta de 2 bloques, cada bloque tiene su propia piscina  Plaza de la Villa: Bruto: 120 m2 Neto: 85 m2 1. Piso: - Patio - Sala - Cocina abierta - bañ…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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