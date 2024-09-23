  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Muratpasa
  4. Piso en edificio nuevo Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum

Piso en edificio nuevo Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum

Muratpasa, Turquía
de
$334,333
;
50
Dejar una solicitud
ID: 27903
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Muratpasa
  • Ciudad
    Antalya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos con muchas actividades sociales en Alanya İncekum

İncekum, que alberga muchas bellezas naturales de Antalya Alanya, se destaca como uno de los lugares más favorecidos del distrito con su magnífica naturaleza y el mar limpio. Okurcalar continúa desarrollándose rápidamente como un centro de atracción donde se puede acceder fácilmente a todas las necesidades y comodidades diarias.

Los apartamentos en venta en Alanya se encuentran a 2 km del mar, a 2,5 km del Parque Natural de İncekum, a 6 km del Parque de Delfines Marinos, a 20 km de la playa de Kleopatra, a 22 km del Castillo de Alanya, a 60 km del aeropuerto de Gazipaşa y a 70 km del aeropuerto de Antalya.

Dentro del proyecto, que se encuentra a poca distancia del mar y de las instalaciones sociales de İncekum, hay apartamentos de diseño contemporáneo. Las completas instalaciones y los magníficos servicios del proyecto incluyen sauna, hammam, spa, baño turco, gimnasio, recepción, cafetería, piscinas cubiertas y descubiertas, bar en la piscina, salones junto a la piscina, jacuzzi cubierto, parque acuático, aparcamiento, minigolf, hoguera, cine, sala de karaoke, zona de juegos infantil abierta y cerrada, restaurante a la carta, cancha de baloncesto, piscina y zona de juegos para animales, estanque decorativo, zona de estar, zona de barbacoa, jardín decorativo y playa privada.

Los apartamentos, diseñados dando prioridad a la comodidad y la abundancia de comodidades, ofrecen servicios adicionales como una estación de carga de vehículos eléctricos, 2 años de garantía de alquiler, servicio de traslado pagado, ama de llaves, servicio de transporte al mar, servicio de transporte al centro de la ciudad de Alanya, cámara, y servicios de seguridad 24/7, generador, mercado, consultorio médico, alquiler de coches, reconocimiento automático de matrículas. Las características técnicas en el interior de los apartamentos incluyen calefacción por suelo radiante, muebles lacados, cocina en isla en los apartamentos dúplex, ventanas de aluminio con aislamiento de PVC de dos pisos, aislamiento acústico y térmico, un cuarto de baño Hilton, y una altura de techo de 3 metros.


AYT-04000

Localización en el mapa

Muratpasa, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
Muratpasa, Turquía
de
$653,362
Complejo residencial Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquía
de
$517,718
Barrio residencial 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Oba, Turquía
de
$127,807
Barrio residencial Luxury apartments in Novita konaklari complex in Oba
Oba, Turquía
de
$121,721
Barrio residencial New Project in Kargicak 100 meters to the Beach
Kargicak, Turquía
de
$92,892
Está viendo
Piso en edificio nuevo Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
Muratpasa, Turquía
de
$334,333
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Tema Istanbul
Complejo residencial Tema Istanbul
Complejo residencial Tema Istanbul
Complejo residencial Tema Istanbul
Complejo residencial Tema Istanbul
Complejo residencial Tema Istanbul
Complejo residencial Tema Istanbul
Kucukcekmece, Turquía
de
$500,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Área 198 m²
1 objeto inmobiliario 1
Bienvenido al mundo de la vivienda del futuro, en nuestro complejo residencial único - una ciudad dentro de la ciudad!Aquí tienes todas las oportunidades para una vida cómoda y feliz. Disfrute de la magnífica infraestructura alrededor del proyecto, incluyendo su propio centro comercial diseñ…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
198.0
772,000
Agencia
NWS INVEST
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
Complejo residencial Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
Complejo residencial Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
Complejo residencial Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
Complejo residencial Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
Complejo residencial Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
Alanya, Turquía
de
$153,492
Opciones de acabado Con acabado
Más barato que el desarrollador por 120,000 EUR.Presentamos a su atención un nuevo proyecto de élite grande y a gran escala en la zona de Cleopatra Beach.En venta son 1 + 1 apartamentos, con una superficie de 58 m2, el apartamento se vende con un acabado fino, unidades de cocina, armario emp…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complejo residencial New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complejo residencial New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complejo residencial New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complejo residencial New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complejo residencial New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$298,452
Ofrecemos villas y casas adosadas con jardines privados.La residencia tradicional cuenta con un centro comercial, un parque infantil, senderos para caminar y correr, jardines y parques, un lago, un gimnasio y piscinas.Terminación - Diciembre, 2023.Ubicación e infraestructura cercana Mumcular…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones